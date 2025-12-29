Candidate List : ठाकरे गटाचे 28 उमेदवार ठरले, मध्यरात्रीच वाटले AB फॉर्म; पाहा संपूर्ण यादी

मुंबई महापालिका निवडणुकीचा रणसंग्राम आता अंतिम टप्प्यात पोहोचला असून, उमेदवारी अर्ज भरण्यासाठी अवघे काही तास शिल्लक आहेत. या पार्श्वभूमीवर रविवारी रात्री उशिरापर्यंत 'मातोश्री' निवासस्थानी राजकीय घडामोडींचा प्रचंड वेग पाहायला मिळाला. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेसोबतच्या (मनसे) युतीची घोषणा झाल्यानंतर, शिवसेना ठाकरे गटाचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी तातडीने उमेदवारांना 'एबी फॉर्म' (AB Form) वाटप करण्यास सुरुवात केली आहे.
रविवारी रात्रीपासूनच मातोश्रीवर उमेदवारी निश्चित झालेल्या इच्छुकांची आणि त्यांच्या समर्थकांची मोठी गर्दी झाली होती. उद्धव ठाकरे यांनी स्वतः प्रत्येक उमेदवाराची भेट घेऊन त्यांच्याशी संवाद साधला आणि आपल्या हाताने अधिकृत एबी फॉर्म सुपूर्द केले. ज्या उमेदवारांची नावे निश्चित झाली होती, त्यांना रात्री फोन करून तातडीने बोलावून घेण्यात आले होते. मनसेसोबतच्या नव्या समीकरणानंतर जागावाटपाचे चित्र स्पष्ट झाल्याने, उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याच्या शेवटच्या क्षणी ठाकरे गटाने आपली ताकद झोकून दिली आहे.
महापालिका निवडणुकीच्या या चुरशीच्या वातावरणात, 'मातोश्री'वरून मिळालेल्या या सिग्नलमुळे आता उमेदवारांमध्ये उत्साहाचे वातावरण असून, आज शेवटच्या दिवशी मोठ्या प्रमाणावर शक्तीप्रदर्शन करत अर्ज दाखल केले जाण्याची शक्यता आहे.
प्रभाग क्रमांक ५४- अंकित प्रभू
प्रभाग क्र. ५९- शैलेश फणसे
प्रभाग क्र. ६० - मेघना विशाल काकडे माने
प्रभाग क्र. ६१ - सेजल दयानंद सावंत
प्रभाग क्र. ६२ - झीशान चंगेज मुलतानी
प्रभाग क्र. ६३ - देवेंद्र (बाळा) आंबेरकर
प्रभाग क्र. ६४ - सबा हारून खान
प्रभाग क्रमांक ४०- सुहास वाडकर
प्रभाग क्रमांक २०६- सचिन पडवळ
प्रभाग क्रमांक ९३ - रोहिणी कांबळे
प्रभाग क्र. १०० - साधना वरस्कर
प्रभाग क्र. १५६ - संजना संतोष कासले
प्रभाग क्र. १६४ - साईनाथ साधू कटके
प्रभाग क्र. १६८ - सुधीर खातू वार्ड
प्रभाग क्र. १२४ - सकीना शेख
प्रभाग क्र. १२७ - स्वरूपा पाटील
प्रभाग क्र- ८९- गितेश राऊत
प्रभाग क्र- १४१ - विठ्ठल लोकरे
प्रभाग क्र - १४२ - सुनंदा लोकरे
प्रभाग क्रमांक १३७- महादेव आंबेकर
प्रभाग क्र-१३८- अर्जुन शिंदे
प्रभाग १६७ - सुवर्णा मोरे
प्रभाग १५०- सुप्रदा फातर्फेकर
प्रभाग क्र ९५ - चंद्रशेखर वायंगणकर
प्रभाग क्र २१५- किरण बालसराफ
प्रभाग क्र २१८- गीता अहिरेकर
प्रभाग क्र २२२- संपत ठाकूर
प्रभाग क्र २२५- अजिंक्य धात्रक