एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसनेला मोठा धक्का! मतदानाच्या दिवशीच 2 उमेदवारांना अटक

Navi Mumbai Municipal Corporation Election : मतदानाच्या दिवशीचशिंदेंना मोठा धक्का बसला आहे. नवी मुंबईत शिवसेनेच्या दोन उमेदवारांना पोलिसांनी अटक केली आहे. या करावाईमुळे नवी मुंबईत एकच खळबळ उडाली. रबाळे पोलिसांनी यांना ताब्यात घेतले आहे. अटक केलेले दोघेही पिता पुत्र आहेत. नवी मुंबईतील ऐरोली परिसरात शिवसेना उमेदवाराला अटक करण्यात आली आहे. एम के मढवी यांना त्यांच्या मुलासह अटक करण्यात आली आहे.
शिवसेना शिंदे गटाचे उमेदवार एम के मढवी आणि त्यांचे सुपुत्र करण मढवी यांना रबाळे पोलीसांनी अटक केली आहे. ऐरोली मध्ये झालेल्या मारहाणी प्रकरणी रबाळे पोलीसांनी यांना अटक केली आहे. ऐरोली सेक्टर 16 मधील मंडळाच्या पोरांना मढवी कुटुंबियांनी मारहाण केली होती. याप्रकरणी रबाळे पोलीस ठाण्यात शिवसेना शिंदे गटाचे उमेदवार एम के मढवी, उमेदवार विनया मढवी आणि मुलगा करण मढवी वर गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. मतदानाच्या दिवशी अटक झाल्यानं खळबळ उडाली आहे. एम. के. मढवी, करण मढवी व विनया मढवी हे तिघेही शिवसेना शिंदे गटाचे उमेदवार असून सध्या निवडणुकीच्या रिंगणात आहेत. एम. के. मढवी प्रभाग क्रमांक 4 -ड, करण मढवी प्रभाग क्रमांक 5 तर, विनया मढवी प्रभाग क्रमांक 5-ड मधून निवडणुक लढत आहेत.
नवी मुंबईच्या नेरुळमध्ये बोगस मतदान झाल्याचा प्रकार समोर आला आहे. राष्ट्रवादी SP कार्यकर्त्यांनी 5 जणांना पकडलं आहे. नेरुळच्य प्रभाग 23 मध्ये ही घटना घडली.