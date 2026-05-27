/शरद पवारांना मोठा धक्का! मोठा नेता भाजपात प्रवेश करणार? तारीख ठरली, उमेदवारी मिळण्याची शक्यता

Big Blow to Sharad Pawar: विधानपरिषद निवडणुकीआधी शरद पवारांना मोठा धक्का बसण्याची शक्यता आहे. मोठा नेते पक्षाची साथ सोडून भाजपात प्रवेश कऱण्याची शक्यता आहे.
Prajakt Tanpure Might Join BJP: प्राजक्त तनपुरे भाजपमध्ये प्रवेश करणार असल्याचं जवळपास निश्चित झालं आहे. 30 मे रोजी ते भाजपमध्ये प्रवेश करणार असून तनपुरेंना अहिल्यानगरमधून उमेदवारी जाहीर होणार असल्याची माहिती विश्वसनीय सूत्रांनी दिली आहे. राहुरी पोटनिवडणुकीवेळी अक्षय कर्डिले यांच्या उमेदवारीवेळी तनपुरे यांनी माघार घेतली होती.
पवारांच्या राष्ट्रवादीचे माजी आमदार प्राजक्त तनपुरेंच्या भाजप प्रवेशाचा मुहूर्त अखेर ठरल्याची माहिती आहे. 30 मे रोजी प्राजक्त तनपुरे राष्ट्रवादीला रामराम ठोकून भाजप प्रवेश करणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे, राहुरी विधानसभा पोटनिवडणुकीतून तनपुरे यांनी माघार घेतल्यानंतर ते भाजपात प्रवेश करणार अशी चर्चा सुरू झाली होती. त्यानंतर तनपुरेंनी राष्ट्रवादीतच राहणार असल्याचं स्पष्टीकरणही दिलं होतं, मात्र आता त्यांचा भाजप प्रवेश जवळजवळ निश्चित मानला जात आहे.
भाजपकडून अहिल्यानगर विधानपरिषदेची उमेदवारी प्राजक्त तनपुरे यांनाच मिळणार असल्याचीही चर्चा आहे. राहुरी पोटनिवडणुकीवेळी भाजप नेत्यांनी तनपुरे यांची भेट घेतली होती, दरम्यान त्याचवेळी त्यांच्या भाजप प्रवेशावर चर्चा झाल्याचीही माहिती आहे. प्राजक्त
तनपुरे यांच्या भाजप प्रवेशाच्या चर्चांवरून संजय शिरसाटांनी देखील सूचक विधान केलं आहे.
प्राजक्त तनपुरे यांनी राहुरीची पोटनिवडणूक लढवली नव्हती त्यावेळीच ते भाजपात जाणार हे सिद्ध झालं होतं, अशी प्रतिक्रिया मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी दिली आहे..
प्राजक्त तनपुरे यांनी भाजपात प्रवेश केल्यास पवारांच्या राष्ट्रवादीसाठी हा मोठा धक्का असेल.. त्यामुळे 30 मे रोजी प्राजक्त तनपुरे शरद पवारांची साथ सोडून भाजपात जाणार का? याकडे आता सर्वांचंच लक्ष लागलंय..