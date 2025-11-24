English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
ठाकरेंच्या शिवसेनेला लातूर जिल्ह्यात मोठा धक्का! 16 पैकी 11 उमेदवारांची निवडणुकीतून माघार

   महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य निवडणुकांची जोरदार रणधुमाळी सुरु आहे. महाराष्ट्राच्या राजकारणात मोठ्या घडामोडी घडत आहेत. अशातच  ठाकरेंच्या शिवसेनेला लातूर जिल्ह्यात मोठा धक्क बसला आहे. 16 पैकी 11 उमेदवारांची निवडणुकीतून माघार घेतली आहे. पक्षाचे सहकार्य मिळत नसल्याने तटस्थ राहण्याचा निर्णय यांनी घेतला आहे.

वनिता कांबळे | Updated: Nov 24, 2025, 12:04 PM IST
लातूरच्या रेणापूर नगरपंचायत निवडणुकीत शिवसेना ठाकरे गटाला मोठा धक्का बसला आहे. पक्षाच्या 16 पैकी तब्बल 11 उमेदवारांनी निवडणुकीतून माघार घेत तटस्थ राहण्याचा निर्णय घेतला आहे. या उमेदवारांनी पक्षाकडून सहकार्य आणि पाठबळ मिळत नसल्याचा थेट आरोप केला आहे. चंद्रकांत खैरे यांनी पूर्ण ताकदीने लढण्याच्या सूचना दिल्या होत्या, मात्र अंतर्गत अडथळ्यांमुळे हा निर्णय घ्यावा लागल्याचं उमेदवारांचं म्हणणं आहे. अकरा उमेदवारांच्या माघारीनंतर निवडणुकीचं संपूर्ण चित्र बदलल्याचं स्पष्ट दिसत आहे. आता या घडामोडीचा फायदा कोणाला मिळणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे

धाराशिवमध्ये भाजप–शिवसेना आमने-सामने! युती फिस्कटली

नगरपालिका निवडणुकांत भाजप आणि शिवसेना थेट आमने-सामने आल्याने धाराशिव जिल्ह्यात राजकीय तापमान चढलंय. भुम, परांडा, धाराशिव आणि उमरगा—या चार महत्वाच्या नगरपालिकांमध्ये शिवसेना भाजपाच्या विरोधात उतरली आहे.  उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याच्या शेवटच्या दिवशीच युती फिसकटल्याने शिवसेनेने भाजपविरोधात रणशिंग फुंकलं. शिवसेनेचे जिल्हा संघटक सुधीर पाटील यांनी पदाधिकारी–कार्यकर्त्यांची बैठक घेत प्रचाराची रणनीती आखली असून शिवसेनेने भाजपविरोधात जोरदार प्रचारालाही सुरुवात केली आहे.  भाजप लातूर महापालिका निवडणूक स्वबळावर लढणार, अशी घोषणा भाजप नेते आमदार संभाजी पाटील निलंगेकर यांनी केलीय. भाजप आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका युतीविना आणि ताकदीनं लढणार असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलंय. स्वबळावर निवडणुका लढवावं, अशी कार्यकर्त्यांची भावना असल्याचंही त्यांनी म्हटलंय.

 

