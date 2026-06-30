Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /महाराष्ट्र बातम्या
  • /खासदार कपिल पाटील यांना मोठा धक्का! ठाणे जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या निवडणुकीत शिवसेना भाजपने विरोधी पॅनलमधून उमेदवार उभे केले

खासदार कपिल पाटील यांना मोठा धक्का! ठाणे जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या निवडणुकीत शिवसेना भाजपने विरोधी पॅनलमधून उमेदवार उभे केले

ठाणे जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या निवडणुकीत मोठा ट्विस्ट पहायला मिळाला. शिवसेना भाजपने विरोधी पॅनलमधून देखील उमेदवार उभे केले होते. बहुजन विकास आघाडीच्या वर्चस्वाला महायुतीने सुरुंग लावला. खासदार कपिल पाटील यांना मोठा धक्का बसला आहे. 

Written ByVanita Kamble
Published: Jun 30, 2026, 09:09 PM IST|Updated: Jun 30, 2026, 09:09 PM IST
खासदार कपिल पाटील यांना मोठा धक्का! ठाणे जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या निवडणुकीत शिवसेना भाजपने विरोधी पॅनलमधून उमेदवार उभे केले

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
खासदार कपिल पाटील यांना मोठा धक्का! ठाणे जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या निवडणुकीत शिवसेना भाजपने विरोधी पॅनलमधून उमेदवार उभे केले
TDCC Ban2 min ago
2
weather alert6 min ago
3
sachin ahir43 min ago
4
rain alert47 min ago
5
School Holiday 202656 min ago