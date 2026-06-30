/खासदार कपिल पाटील यांना मोठा धक्का! ठाणे जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या निवडणुकीत शिवसेना भाजपने विरोधी पॅनलमधून उमेदवार उभे केले

TDCC Bank Election : ठाणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या (TDCC Bank) संचालक मंडळाच्या निवडणुकीत मुरबाड विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार किसन कथोरे यांच्या सहकार पॅनेलने ऐतिहासिक कामगिरी केली आहे. अत्यंत चुरशीच्या ठरलेल्या निवडणुकीत कथोरे यांच्या पॅनेलने 21 पैकी तब्बल 14 जागांवर दणदणीत विजय मिळवत बँकेवर आपले एकहाती वर्चस्व प्रस्थापित केले आहे. या निकालानंतर जिल्ह्याच्या सहकार आणि राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली असून, खासदार कपिल पाटील यांच्या गटाला हा अत्यंत मोठा धक्का मानला जात आहे.
ठाणे जिल्हा बँकेची सत्ता हस्तगत करण्यासाठी दोन्ही बाजूंकडून मोठी प्रतिष्ठा पणाला लावण्यात आली होती. आमदार किसन कथोरे आणि खासदार कपिल पाटील यांच्यातील राजकीय मतभेद या निवडणुकीच्या निमित्ताने पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आली होती. मात्र, आज जाहीर झालेल्या निकालांनी सर्व चित्र स्पष्ट केले. कथोरे यांच्या रणनीतीपुढे विरोधकांचे मनसुबे धुळीस मिळाले असून, 21 पैकी 17 जागा जिंकत त्यांनी बँकेवरील आपली पकड मजबूत केली आहे.
ठाणे जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या निवडणुकीत एकनाथ शिंदे आणि रवींद्र चव्हाण यांनी मोठी खेळी केली. भाजप आणि शिवसेनेचे शिलेदारच एकमेकांविरुद्ध लढले. शिवसेना भाजपने विरोधी पॅनलमधून देखील उमेदवार उभे केले होते. अखेर या निवडणुकीत 'परिवर्तन पॅनल'चा पराभव करत 'सहकार पॅनल'ने आपले वर्चस्व प्रस्थापित केले आहे.
ठाणे जिल्हा मध्यवर्ती बँकेमध्ये गेल्या अनेक वर्षांपासून हितेंद्र ठाकूर यांच्या बहुजन विकास आघाडीचे वर्चस्व आहे. बहुजन विकास आघाडीकडून या बँकेतील सत्तेच्या चाव्या मिळवण्यासाठी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि रवींद्र चव्हाण यांनी या निवडणुकीत राजकीय चाणक्यनीतीचा अवलंब केला.
ठाणे जिल्हा मध्यवर्ती निवडणुकीच्या नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीत सहकार पॅनलच्या माध्यमातून शिंदेसेनेच्या काही उमेदवारांसोबतच आमदार किसन कथोरे यांच्या नेतृत्वात भाजपचे काही उमेदवार उभे होते. तर त्यांच्या समोर उभ्या ठाकलेल्या 'परिवर्तन पॅनल'मध्येही भाजपचे 4 तर शिंदेसेनेचे 3 उमेदवार उभे होते. उमेदवार आणि कार्यकर्त्यांची संख्या जास्त असल्याने दोन्ही पॅनलमध्ये आपले उमेदवार देण्यात आले.
ठाणे जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या निवडणुकीत भाजपचे 8 तर शिंदेसेनेचे 5 उमेदवार निवडून आले आहेत. एकूण 21 जागांसाठी झालेल्या ठाणे जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या निवडणुकीत बहुमतासाठी 11 उमेदवारांची गरज होती, मात्र महायुतीचे 13 उमेदवार विजयी झाले आहेत. हितेंद्र ठाकूर यांच्या बहुजन विकास आघाडीला महायुतीने धक्का दिला आहे.
आता ठाणे जिल्हा मध्यवर्ती बँकेतील सत्तेबाबतचा पुढील निर्णय महायुतीचे वरिष्ठ नेते म्हणून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे घेणार आहेत, अशी चर्चा आहे. या बँकेतील सत्तेच्या चाव्या महायुती म्हणून आपल्याकडे ठेवतात की बहुजन विकास आघाडीकडे सुपूर्द करतात याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.