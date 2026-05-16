/मोठी बातमी: राष्ट्रवादीच्या दिल्ली कार्यालयाचा ताबा अजित पवार कुटुंबीयांकडे; पटेल, तटकरेंबाबत...

Maharashtra Political News : महाराष्ट्राच्या राजकारणात मागील काही दिवसांपासून अनेक घडामोडी सुरू असतानाच आता राष्ट्रवादीसंदर्भात आणखी एक माहिती नुकतीच समोर आली आहे.
Maharashtra Political News : सुनील तटकरे यांनी घेतलेली शरद पवार यांची भेट, राष्ट्रवादीच्या कार्यकारिणीची यादी, यादीतील नावं आणि पदभार या साऱ्यामुळं अनेक राजकीय घडामोडी मागील काही दिवसांमध्ये राज्यात घडल्या. त्यातच आता आणखी एका घडामोडीनं सर्वांचं लक्ष वेधलं असून, महाराष्ट्राच्या राजकीय वर्तुळात पुन्हा एकदा पवार कुटुंब आणि राष्ट्रवादी केंद्रस्थानी आल्याचं पाहायला मिळत आहे. नुकत्याच समोर आलेल्या माहितीनुसार राष्ट्रवादीच्या (NCP AP) दिल्ली कार्यालयाचा ताबा अजित पवार कुटुंबीयांकडे पर्यायानं त्यांच्या पत्नी, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार, पुत्र पार्थ पवार आणि जय पवार यांच्याकडे गेला आहे. ज्यामुळं प्रफुल्ल पटेल, सुनिल तटकरे यांच्या निष्ठावंताना बाहेरचा रस्ता दाखवल्याचं म्हटलं जात आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार पक्षात सुरू असणारा वाद अधिक तीव्र वळणावर पोहोचला असून, हा वाद थेट पक्षाच्या दिल्ली कार्यालयापर्यंत पोहोचल्याचं म्हटलं जात आहे. आतापर्यंत पक्षातील ज्येष्ठ नेते प्रफुल्ल पटेल आणि सुनील तटकरेंसह व त्यांच्या निष्ठावंतांकडे कार्यालयाचा ताबा होता. मात्र, अथून पुढं हे कार्यालय पूर्णपणे पार्थ पवार यांच्या विश्वासातील नेत्यांच्या हाती असेल असं म्हटलं जात आहे.
'राष्ट्रवादी'चे राष्ट्रीय सचिव अविनाश आदिक, संजय प्रजापती हे नुकतेच दिल्ली कार्यालयाची पाहणी करण्यासाठी दिल्लीत पोहोचले होते. यावेळी कार्यालयामध्ये पक्षाचे राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष धीरज शर्मा उपस्थित होते. या पदाधिकाऱ्यांनी पक्ष कार्यालयातील काहींच्या प्रवेशाबाबत कर्मचाऱ्यांना सूचना केल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे पक्षातील अंतर्गत वादाचे पडसाद थेट दिल्ली कार्यालयापर्यंत पोहोचले असून, त्याचे परिणामसुद्धा पाहायला मिळत आहेत.
दरम्यान, येत्या आठवड्यात राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या केंद्रीय कार्यकारिणीची संयुक्त बैठक मुंबईत होणार आहे. प्रफुल्ल पटेल आणि सुनील तटकरेंना नव्या कार्यकारिणीत जबाबदारी नाकारण्यात आल्याच्या पार्श्वभूमीवर ही बैठक होणार आहे. या बैठकीसाठी सरचिटणीस पार्थ पवार आणि खजिनदार जय पवार यांच्याशी ज्येष्ठ नेते प्रफुल्ल पटेल आणि सुनील तटकरे यांनी संपर्क साधल्याची माहिती आहे. बैठकीत संघटनेचं कामकाज आणि पुढील दिशा यांवर चर्चा होईल, शिवाय राष्ट्रवादी काँग्रेसची रणनीतीसुद्धा बैठकीत ठरु शकते.
मागील गेल्या काही दिवसांत पक्षातील संघटनात्मक जबाबदाऱ्यांच्या फेरवाटपाच्या पार्श्वभूमीवर पक्षात एकमत असल्याचं स्पष्ट होणं गरजेचं असून, कार्यकर्त्यांमध्येसुद्धा असा संदेश जाण्याची गरज डोकं वर काढत आहे. पक्षाच्या अध्यक्षा सुनेत्रा पवार, त्यांचे पुत्र पार्थ आणि जय पवार यांनी प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे यांच्याशीही याबाबत चर्चा झाल्याची माहिती आहे. बैठकीबाबत सर्वांची सहमती असून, आता प्रत्यक्ष बैठकीत कोणत्या मुद्द्यांवर चर्चा होतात की त्याआधीत या घडामोडींना नवं वळण मिळतं हे पाहणं महत्त्वाचं ठरेल.