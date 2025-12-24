अभिनेते सयाजी शिंदेंनी उभारलेल्या देवराईला भीषण आग

अभिनेते सयाजी शिंदेंनी उभारलेल्या देवराईला आग लागली आहे. बीडच्या पालवणजवळील देवराईला अचानक आग लागल्यामुळे भीषण परिस्थिती निर्माण झाली आहे. एकाएकी इतक्या झाडांना आग कशी लागली? असा प्रश्न विचारला जात आहे. जगातील पहिले वृक्ष संमेलन बीडच्या सह्याद्री देवराई येथे झालं होतं. या आगीत अचानक हजारो झाडांना आग लागल्यामुळे खूप नुकसान झालं आहे.
अभिनेते सयाजी शिंदे यांनी पर्यावरणाचे रक्षण आणि वृक्षसंवर्धनासाठी 'सह्याद्री देवराई' नावाची संस्था स्थापन केली आहे. या उपक्रमांतर्गत त्यांनी महाराष्ट्रात विविध ठिकाणी देवराया विकसित केल्या आहेत, ज्यामध्ये बीड जिल्ह्यातील पालवन येथील देवराई अत्यंत प्रसिद्ध आहे.
सह्याद्री देवराई आणि संबंधित आग लागण्याच्या घटनांची माहिती समोर आली आहे. देशी वृक्षांची लागवड, संवर्धन आणि जैवविविधतेचे रक्षण करणे. सयाजी शिंदे यांनी आतापर्यंत राज्याच्या विविध भागात 10 लाखांहून अधिक झाडे लावली असून अनेक ठिकाणी देवरायांची निर्मिती केली आहे बीडमधील देवराईत जगातील पहिले 'वृक्ष संमेलन' आयोजित करण्यात आले होते. ही देवराई आता एक पर्यटन स्थळ म्हणूनही ओळखली जाते.
सयाजी शिंदे यांच्या या उपक्रमाला गेल्या काही वर्षांत आगीच्या संकटाचा सामना करावा लागला आहे:
बीड (पालवन) देवराई - फेब्रुवारी 2022:
13 फेब्रुवारी 2022 रोजी बीड येथील पालवन येथील सह्याद्री देवराईला भीषण आग लागली होती .
या आगीत सुमारे 2 ते 6 एकर परिसरातील हजारो झाडे जळून खाक झाली.
यामध्ये प्रामुख्याने वड, लिंबू, पिंपळ आणि चिंच यांसारख्या देशी वृक्षांचे मोठे नुकसान झाले.
मार्च 2022 मध्ये याच देवराईच्या परिसरातील डोंगराला पुन्हा आग लागली होती.
8 मार्च 2020 रोजी सयाजी शिंदे साताऱ्याकडे जात असताना पुण्याच्या कात्रज बोगद्याजवळ एका डोंगराला आग लागलेली दिसली. त्यांनी स्वतः गाडी थांबवून झाडांच्या फांद्या आणि मातीच्या सहाय्याने ही आग विझवण्यासाठी प्रयत्न केले, ज्यामुळे मोठी हानी टळली. सयाजी शिंदे यांनी या आगीच्या घटनांबद्दल खंत व्यक्त करत, या आगी नैसर्गिक नसून कोणीतरी जाणीवपूर्वक लावल्याचा संशय देखील अनेकदा व्यक्त केला आहे.