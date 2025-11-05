Pune Koregaon Park Land: कोरेगाव पार्क जमिनी गैरव्यवहार: "महाराष्ट्रातील दलित समाज हे प्रकरण..." सचिन खरात यांची प्रतिक्रिया

Sachin Kharat Reaction on Reaction: कोरेगाव पार्क पुण्यातली सर्वात उच्चभ्रू अशी मानली जाणारी वस्ती आहे. इथल्या किमान एका फ्लॅट ची किंमत करोड रुपयांच्या घरात आहे. पुण्यातल्या सर्वसामान्यांच्या आवाक्या बाहेरचा हा परिसर मानला जातो. या भागात एक जमीन बाजारभावानेच मात्र चालू किमतीपेक्षा अगदीच नगण्य भावात विकली विकली गेली. आज झी 24 तास तुमच्यासमोर अशीच एक बातमी घेऊन आलाय. या बातमीत अशीच एक जमीन त्याच कोरेगाव पार्क मधलीय. तब्बल 40 एकरची ही जमीन आहे. रेडी रेकनर किंवा बाजारभावाप्रमाणे या जमिनीची किंमत तशी 294 कोटी विकली ही त्याच्या आसपासच गेली आहे म्हणजे 300 कोटींना. प्रचलित दरांप्रमाणे याच मुद्रांक शुल्क होतं तब्बल 21 कोटी रुपये पण तीनशे कोटीच्या या या मालमत्ता खरेदीला चक्क मुद्रांक शुल्क माफच केल्या. 300 कोटीच्या मालमत्तेसाठी केवळ पाचशे रुपये मुद्रांक शुल्क आकारण्यात आलं. यावर सचिन खरात रिपाइं (खरात गट) यांनी आपली प्रतिक्रिया नोंदवली आहे.
"दादांसोबत मी लोकसभेपर्यंत होतो आता मी आदरणीय शरद पवारांसोबत काम करतोय. परंतु मला ही बातमी ऐकून खूप मोठा धक्का बसला आहे. आदरणीय दादा हे फुले शाहू, आंबेडकर विचारांना मानणारे आणि त्यांच्यानुसार राज्यात काम करतात असं ते सांगतात. जर महार वतनाच्या जमीनीच जर हे प्रकरण असेल जर महार वतनाच्या जमीनीच तुम्ही घेत असाल तर अत्यतं आश्यर्य करणारी बाब आहे. महाराष्ट्र्र राज्यातील दलित समाज हे प्रकरण टीव्हीच्या माध्यमातून पाहत आहे. मुळात महार वतनीची जमीन कोणालाच घेण्याचा अधिकार नाही. पण तरी घेतल्या असतील जमिनी तर अत्यतं आश्यर्य करणारी बाब आहे. टीव्हीवर मी पाहतोय की १७४ लोकांची ही जमीन आहे. त्यांना फक्त ५-१० हजार रुपये मिळाले. नंतर ही जमीनीवर ठराव पास झाला. लगेच परवानगी मिळाली. या गोष्टी जर आम्ही पहिल्या आम्हाला खूप आश्यर्य वाटतं. म्हणून मी आपल्या माध्यमातून मागणी करत आहे की या प्रकरणाची पद्धतशीर चौकशी झाली पाहिजे. ३०० कोटींना घेतली अरे बापरे यावर काय बोलायचं.. आज समाजाची परस्थिती काय आहे. ५-५ हजार रुपये त्या जमिनीसाठी मिळत असतील तर काय करायचं..यावर कोणीही राजकारण करू नये "
सचिन खरात यांची पुढची भूमिका काय असेल असं विचारल्यावर ते म्हणाले, " मी स्वतः उद्या कलेक्टर साहेबांची भेट घेणार आहे. आत्ता आपण टीव्हीवर दाखवलं आहे कलेक्टर साहेब म्हणतात कोणताही व्यवहार झालेला आहे की नाही हे माहित नाही. मी उद्या याबद्दल भेट घेणार आहे. आपल्या माध्यमातून एकच सांगतो या प्रकरणाची कोणत्याही प्रकारे राजकारण न करता चौकशी करण्यात यावी. निवृत्त न्याधीशांची कमिटी निवडावी आणि चौकशी करावी. जो कोणी दोषी असेल त्यांच्यावर कारवाई करण्यात यावी. "