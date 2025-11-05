English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
झी 24 तासची बातमी ऐकून जमीनीचे मूळ मालक कागद्पत्रांसोबत थेट आले LIVE बातमीत; म्हणाले, "आमची फसवणूक..."

Koregaon Park Land: झी 24 तासचं ऑपरेशन 7/12 ची लाईव्ह बातमी ऐकून जमीनीचे मूळ मालक थेट कागद्पत्रांसोबत आले समोर लाईव्ह सुरु असलेल्या बातमीमध्ये आले. त्यांनी ग्राउंडवर उपस्थित असलेल्या प्रतिनिधींना विनंती करून त्यांची बाजू मांडली....     

तेजश्री गायकवाड | Updated: Nov 5, 2025, 09:19 PM IST
झी 24 तासची बातमी ऐकून जमीनीचे मूळ मालक कागद्पत्रांसोबत थेट आले LIVE बातमीत; म्हणाले, "आमची फसवणूक..."
Zee24Taas Exclusive News Operation 7/12

Big Breaking on Maharashtra Pune Koregaon Park Land: कोरेगाव पार्क पुण्यातली सर्वात उच्चभ्रू अशी मानली जाणारी वस्ती आहे. ओशो आश्रम पासून ते पुण्यातल्या अनेक नावाजलेल्या व्यक्तींचे मोठाले बंगले आणि फ्लॅट्स याच भागात बघायला मिळतात. आजमितीला बघायला गेलं तर इथल्या किमान एका फ्लॅट ची किंमत करोड रुपयांच्या घरात आहे. पुण्यातल्या सर्वसामान्यांच्या आवाक्या बाहेरचा हा परिसर मानला जातो. जिथे रियल इस्टेट चे भाव गगनाला भिडलेले आहेत अशाच या भागात एक जमीन बाजारभावानेच मात्र चालू किमतीपेक्षा अगदीच नगण्य भावात विकली विकली गेली. त्यासाठी भरावा लागणार मुद्रांक शुल्क देखील माफ झालं हे ऐकून तुम्हाला कदाचित पटणार नाही. 

आज झी 24 तास तुमच्यासमोर अशीच एक बातमी घेऊन आलाय. या बातमीत अशीच एक जमीन त्याच कोरेगाव पार्क मधलीय. गुंठा दोन गुंठा नाही, एकर दोन एकर नाही तर तब्बल 40 एकरची ही जमीन आहे. रेडी रेकनर किंवा बाजारभावाप्रमाणे या जमिनीची किंमत तशी 294 कोटी विकली ही त्याच्या आसपासच गेली आहे म्हणजे 300 कोटींना. प्रचलित दरांप्रमाणे याच मुद्रांक शुल्क होतं तब्बल 21 कोटी रुपये पण तीनशे कोटीच्या या या मालमत्ता खरेदीला चक्क मुद्रांक शुल्क माफच केल्या. 300 कोटीच्या मालमत्तेसाठी केवळ पाचशे रुपये मुद्रांक शुल्क... 

या सर्वात मोठ्या बातमीवर टीव्ही झी 24 तासची बातमी ऐकून जमीनीचे मूळ मालक आले समोर आले असून त्यांनी काही खुलासे केले आहेत. बातमी ऐकून रिपोर्टकडे काही लोकं स्वतःहून आले.  सोमनाथ गायकवाड म्हणाले, " माझ्या आजोबांच्या नावावर ही जमीन आहे. केरू गायकवाड असं माझ्या आजोबांचं नाव. शीतल तेजवानी यांनी थोडीफार पैसे देऊन फसवणूक केली आहे. 2007 मध्ये व्यवहार सुरु केला. दरवर्षी 20-25 हजार द्यायायचे आणि शेतकऱ्यांना फसवून सही घ्यायच्या. शेतकरी अशिक्षित आहे." आमच्यासोबत फसवून व्यवहावर झाला आहे असं मूळ मालकाचे म्हणणं आहे. तक्रार केली होती का? असं विचारल्यावर ते पुढे म्हणाले, " हो तक्रार केली होती. पण कोणी दखल घेतली नाही. शीतल तेजवानी यांच्यावर आधी पण दोन जागा फसवणुकीचा गुन्हा दाखल आहे. आमची फसवणूक झालेली आहे. " 

 

 

यानंतर संकेत गायकवाड यांच्याशी बातचीत झाली. ते म्हणाले, "आमचा हिस्सा नंबर एक आणि दोन असा हिस्सा आहे. तरी २००७ साली आमच्या घरच्यांकडून शीतल तेजवानी यांनी फसवून हा व्यवहार केला आहे. २००७ साली पॉवर ऑफ अटर्नी घेऊन आमच्या पूर्वजांना फसवलं." पुढे रमाकांत राजाराम गायकवाड यांनी सांगितलं की, " माझ्या आजोबांवर ७-१२ असूनही शीतल तेजवानी यांनी 5-5 हजार रुपये देऊन खूप मोठी फसवणूक केली. आम्ही अर्ज दिला की आम्हाला हा व्यवहार मान्य नाही. पण त्यावर उत्तर आलंच नाही."   

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

