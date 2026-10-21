पुणे पोलिसांची मोठी कारवाई; 10 सराईत गुन्हेगार जिल्ह्यातून दोन वर्षांसाठी तडीपार

पुणे क्राईम न्यूज : शहरातील कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी एका गुन्हेगारी टोळीच्या प्रमुखासह दहा सराईत गुन्हेगारांना पुणे शहर, पिंपरी-चिंचवड आणि जिल्ह्यातून दोन वर्षांसाठी तडीपार करण्यात आले आहे.
कात्रज, आंबेगाव, बिबवेवाडी आणि धनकवडी परिसरातील तडीपार केलेल्या या गुन्हेगारांवर खून, खुनाचा प्रयत्न, दरोडा, दरोड्याची तयारी, खंडणी उकळणे, बेकायदेशीर शस्त्रे बाळगणे, गंभीर दुखापत, अमली पदार्थांची विक्री, सरकारी कामात अडथळा निर्माण करणे आणि दहशत माजवणे यांसारखे वेगवेगळे गंभीर गुन्हे दाखल आहेत.
आंबेगाव पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील आकाश ऊर्फ बटन प्रकाश बांडीलकर (वय २०), रामेश्वर लक्ष्मण करे (वय २५), गणेश तमाराम जाधव (वय २३, तिघे रा. कात्रज), आदित्य ऊर्फ सोन्या खंडू कांबळे (वय २३, रा. आंबेगाव खुर्द), बिबवेवाडी पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील अनिकेत विजय कोंढरे (वय २२, रा. लोअर इंदिरानगर), किरण दत्तात्रेय पांगारे (वय २३, रा. धनकवडी) तसेच, भारती विद्यापीठ पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील विकास अनिल जाधव (वय २८), विवेक रमेश शेवाळे (वय २४, दोघे रा. खोपडेनगर, कात्रज), गणेश ऊर्फ चिराग सचिन बडगुजर (वय २२, रा. भारतनगर, कात्रज), ओंकार अनंत बहिरट (वय २३, रा. गुजरवाडी, कात्रज) अशी तडीपार केलेल्या आरोपींची नावे आहेत.
सहाय्यक दुय्यम निबंधक यतीन तावडे यांच्याविरोधात नोंदणी महानिरीक्षकांकडे तक्रार
महसूल विभागाच्या नियमांचे उल्लंघन करून अनधिकृत बांधकामांच्या दस्तनोंदणी केल्याचा आरोप हवेली क्रमांक १५ चे सहाय्यक दुय्यम निबंधक यतीन तावडे यांच्यावर करण्यात आला आहे. या प्रकरणी संघर्ष सेनेचे संस्थापक अध्यक्ष संतोष आप्पा साठे यांनी नोंदणी महानिरीक्षक रवींद्र बेनवडे यांच्याकडे तक्रार केली आहे. या तक्रारीची दखल घेत बेनवडे यांनी तातडीच्या कारवाईचे निर्देश दिल्याचे तक्रारदारांकडून सांगण्यात आले आहे.
यावेळी संघर्ष सेनेचे संस्थापक अध्यक्ष संतोष आप्पा साठे, चेतन माने, मनोज ढेबे, अक्षय लोंढे यांच्यासह संघटनेचे पदाधिकारी उपस्थित होते. या प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी संघर्ष सेनेकडून करण्यात आली आहे. आता या प्रकरणात प्रशासन नेमकी काय कारवाई करणार? याकडे संपूर्ण पुणे शहराचे लक्ष लागले आहे.