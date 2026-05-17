  /अजित पवारांच्या पक्षात मोठ्या फेरदबदलाची शक्यता, आमदार-शरद पवारांच्या भेटीत काय घडलं?

अजित पवारांच्या पक्षात मोठ्या फेरदबदलाची शक्यता, आमदार-शरद पवारांच्या भेटीत काय घडलं?

NCP Big Change : गेल्या काही दिवसांपासून राजकीय वर्तुळात अनेक घडामोडी घडत आहेत. असं असताना दोन दिवसांपूर्वी सुनील तटकरे-प्रफुल्ल पटेल यांनी शरद पवारांची भेट घेतली तसेच सुत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, अजित पवारांच्या पक्षात मोठे फेरबदल होण्याची दाट शक्यता आहे. 

Written ByDakshata Thasale-GhosalkarUpdated byDakshata Thasale-Ghosalkar
Published: May 17, 2026, 03:16 PM IST|Updated: May 17, 2026, 03:16 PM IST
Dakshata Thasale-Ghosalkar

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी २४ तास डिजिटल'मध्ये मुख्य उपसंपादक म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्रातील 14 वर्षांचा मोठा अनुभव आहे. 'प्रहार', 'लोकमत', 'टीव्ही 9' आणि 'महाराष्ट्र टाइम्स' यांसारख्या प्रसिद्ध संस्थांमध्ये काम केल्यामुळे त्यांची पत्रकारितेवर चांगली पकड आहे. दक्षता या विशेषतः मनोरंजन, लाइफस्टाइल, स्थानिक बातम्या (Hyperlocal) आणि बॉक्स ऑफिस कलेक्शन या विषयांवरील बातम्या देण्यात एक्सपर्ट आहेत. मराठी चित्रपटसृष्टीतील रंजक किस्से आणि सेलिब्रिटींच्या बातम्यांसोबतच त्यांनी राजकीय घडामोडी, आरोग्य, पालकत्व आणि पाककला या विषयांवरही भरपूर लेखन केले आहे. त्यांच्या प्रदीर्घ अनुभवामुळे डिजिटल माध्यमात त्या एक विश्वासार्ह पत्रकार म्हणून ओळखल्या जातात.

