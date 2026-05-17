/अजित पवारांच्या पक्षात मोठ्या फेरदबदलाची शक्यता, आमदार-शरद पवारांच्या भेटीत काय घडलं?

NCP Big Change : गेल्या काही दिवसांपासून राजकीय वर्तुळात अनेक घडामोडी घडत आहेत. असं असताना दोन दिवसांपूर्वी सुनील तटकरे-प्रफुल्ल पटेल यांनी शरद पवारांची भेट घेतली तसेच सुत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, अजित पवारांच्या पक्षात मोठे फेरबदल होण्याची दाट शक्यता आहे.
सध्या राष्ट्रवादी अजित पवारांच्या पक्षात काही मोठे फेरबदल केले जात आहेत आणि त्यामुळे आमदारांमध्ये अस्वस्थेच वातावरण निर्माण झालं आहे. त्यामुळे या नेत्यांनी शरद पवारांकडे मदतीची मागणी केली आहे, अशी राजकीय वर्तुळात चर्चा आहे. राष्ट्रवादीच्या आमदारांचं पवारांकडे साकडं घालत असल्याची माहिती सुत्रांनी दिली आहे. राष्ट्रवादी अजित पवार यांच्या पक्षातील आमदारांच शरद पवारांकडे साकडं घातलं आहे की, साहेब काहीतरी करा? राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात सध्या अस्वस्थेच वातावरण आहे. शरद पवारांच्या मदतीची मागणी अजित दादांच्या नेत्यांनी केली आहे.
काही दिवसांपूर्वी केवळ सुनील तटकरे नाहीतर प्रफुल्ल पटेल यांनी देखील शरद पवारांची सिल्वर ओकवर त्यांची भेट घेतली होती. या भेटीसाठी प्रफुल्ल पटेल यांनी शरद पवारांची वेळ मागितली होती परंतु त्याच भेटीत अचानक सुनील तटकरेंची देखील पोहोचले. भेटीच्या निमित्ताने पार्थ पवार याची तक्रार शरद पवारांकडे केल्याची माहिती समोर आली. राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षातील वरिष्ठ नेत्यांनी ही माहिती दिली. त्यामुळे सध्या अजित पवार यांच्या पक्षात नाराज असलेले प्रफुल्ल पटेल आणि सुनील तटकरे यांनी शरद पवारांकडे नाराजी व्यक्त केली आहे.
पार्थ पवार यांनी घेतली मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतल्याचं समोर आलं आहे. शनिवारी रात्री 10 वाजता वर्षा निवासस्थानी ही भेट झाल्याची सूत्रांची माहिती समोर आली आहे. भेटीचे कारण गुलदस्त्यात मात्र सध्या राष्ट्रवादी सुरू असलेल्या अंतर्गत वादाच्या पार्श्वभूमीवर ही भेट महत्त्वाची मानली जात आहे. तसेच, यावेळी पार्थ पवार हे एकटेच भेटायला गेले अशीही माहिती मिळते.