वनिता कांबळे | Updated: Apr 11, 2026, 05:04 PM IST
महाराष्ट्राच्या राजकारणात बंपर भरती! मोठा पक्ष 7,500 नवीन पदाधिकाऱ्यांची नियुक्ती करणार

Maharashtra Politics : महाराष्ट्राच्या राजकारणात बंपर भरती होणा आहे. काँग्रेस पक्षात 7,500 नवीन पदाधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली जाणार आहे. काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी ही माहिती दिली.  भाजप आणि निवडणूक आयोगावर हर्षवर्धन सपकाळ यांची सडकून टीका केली. पुणे येथे जाहीर पत्रकार परिषदेत  हर्षवर्धन सपकाळ यांनी विविध विषयावर भाष्य केले. 

काँग्रेस 7 हजार नवीन चेहरे देणार

काँग्रेस पक्ष संघटनेत मोठे फेरबदल करणार आहे.  'संघटन सृजन' या प्रक्रियेअंतर्गत महाराष्ट्रात 7,500 नवीन पदाधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली जाणार आहे. यामध्ये बहुतांश नवीन चेहऱ्यांना संधी दिली जाईल, असा विश्वास सपकाळ यांनी व्यक्त केला. तसेच आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी उमेदवारांच्या प्रशिक्षणाचे कार्यक्रमही सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले. बारामती लोकसभा निवडणुकीबाबत बोलताना त्यांनी स्पष्ट केले की, काँग्रेसने तेथून यशस्वी माघार घेतली असली तरी कोणालाही पाठिंबा दिलेला नाही. राष्ट्रवादी काँग्रेसने (अजित पवार गट) भारतीय जनता पक्षासोबत जाण्याचा घेतलेला निर्णय आणि तो पक्ष स्वतःला काँग्रेसशी जोडत असल्याचा दावा सपकाळ यांनी फेटाळून लावला. तसेच पुणे शहरासाठी दोन शहराध्यक्ष नेमणे ही एक संघटनात्मक प्रक्रिया असल्याचे त्यांनी सांगितले.

निवडणूक आयोगावर 'मत चोरी'चा आरोप

निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेवर तीव्र नाराजी व्यक्त करत सपकाळ म्हणाले, "निवडणूक आयोग हा एखाद्या राजकीय पक्षाप्रमाणे वागत आहे. महाराष्ट्र आणि बंगालमध्ये ज्या पद्धतीने आयोग काम करत आहे, ते पाहता 'मत चोरी'चा मुद्दा आम्ही पुन्हा एकदा एसआयआर (SIR) च्या माध्यमातून लावून धरणार आहोत."

वारकरी संप्रदाय आणि विचारधारा

वारकरी संप्रदाय हा पुरोगामी विचारांचा वारसा सांगणारा असून तो मनूवादाच्या विरोधात आहे. मात्र, सध्या वारकरी संप्रदायाच्या आड राहून काही लोक प्रतिगामी विचार मांडत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. भाजप आणि आरएसएसची विचारधारा ही स्त्री-पुरुष असमानता आणि जातिवाद मानणारी असल्याचा टोलाही त्यांनी लगावला. बारामती लोकसभा निवडणूक, निवडणूक आयोगाची भूमिका आणि काँग्रेस पक्षाचे आगामी 'संघटन सृजन' अभियान यांसारख्या विविध मुद्द्यांवर भाष्य करत सत्ताधारी पक्षावर निशाणा साधला.

नारायण राणे यांच्या ७५ व्या वाढदिवसानिमित्त शुभेच्छा देताना सपकाळ म्हणाले की, मुख्यमंत्री पद वगळता काँग्रेस पक्षाने नारायण राणे यांना सर्व काही दिले. शिवसेनेपेक्षा जास्त काळ सत्ता काँग्रेसने त्यांना उपभोगू दिली."

 

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

