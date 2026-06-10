/मेट्रो आणि बसने प्रवास करणाऱ्यांना मिळणार वाढीव पगार, सार्वजनिक वाहतुकीला प्रोत्साहन देण्यासाठी मोठा निर्णय!

Delhi government Decesion: दिल्ली सरकारने सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी महत्त्वाचा निर्णय घेतलाय. मेट्रो आणि डीटीसी म्हणजेच दिल्ली ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशन बसचा वापर करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना अतिरिक्त प्रवास भत्ता देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयामागील मुख्य उद्देश म्हणजे खासगी वाहनांवरील अवलंबित्व कमी करणे, वाहतूक कोंडी कमी करणे आणि पर्यावरणपूरक प्रवासाला चालना देणे हा आहे.
दिल्ली सरकारच्या विविध विभागांमध्ये कार्यरत असलेले सरकारी कर्मचारी या योजनेचा लाभ घेऊ शकतील. जे कर्मचारी नियमितपणे मेट्रो किंवा डीटीसी बसचा वापर करून कार्यालयात ये-जा करतात, त्यांना अतिरिक्त आर्थिक मदत दिली जाणार आहे. यामुळे सार्वजनिक वाहतूक वापरणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचा प्रवास खर्च कमी होण्यास मदत होईल.
दिल्ली ही देशातील सर्वाधिक वाहतूक कोंडी आणि वायू प्रदूषणाचा सामना करणाऱ्या शहरांपैकी एक आहे. मोठ्या प्रमाणावर खासगी वाहनांचा वापर होत असल्याने रस्त्यांवरील गर्दी वाढत आहे. सरकारच्या मते, अधिकाधिक कर्मचारी मेट्रो आणि बसचा वापर करू लागल्यास रस्त्यांवरील वाहनांची संख्या कमी होईल. त्यामुळे इंधन बचत, कार्बन उत्सर्जनात घट आणि पर्यावरण संवर्धनाला हातभार लागेल.
सार्वजनिक वाहतुकीचा वापर करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना अतिरिक्त प्रवास भत्ता मिळाल्याने त्यांच्या मासिक खर्चात काही प्रमाणात बचत होणार आहे. वाढती महागाई आणि दैनंदिन प्रवास खर्च लक्षात घेता हा निर्णय कर्मचाऱ्यांसाठी दिलासादायक मानला जात आहे. यामुळे कार्यालयीन प्रवास अधिक किफायतशीर आणि सोयीस्कर होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
दिल्ली सरकारचा हा निर्णय केवळ कर्मचाऱ्यांच्या आर्थिक फायद्यासाठी नसून शहराच्या दीर्घकालीन विकासाशीही संबंधित आहे. सार्वजनिक वाहतुकीचा वापर वाढल्यास प्रदूषण नियंत्रण, ऊर्जा बचत आणि शाश्वत नागरी विकासाला गती मिळू शकते. तज्ज्ञांच्या मते, अशा प्रकारच्या धोरणांमुळे नागरिकांमध्ये सार्वजनिक वाहतुकीबाबत सकारात्मक दृष्टीकोन निर्माण होतो आणि शहरातील वाहतूक व्यवस्थेवरचा ताण कमी होण्यास मदत होते.