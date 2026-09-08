/उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या निर्णयामुळे शिवसेना पक्षात खळबळ! एकाचवेळी 7 पदाधिकाऱ्यांचे पक्षातून निलंबन

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे : शिवसेना मुख्य नेते तथा राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या एका निर्णयामुळे पक्षात खळबळ माजली आहे. एकनाथ शिंदे यांच्या आदेशानुसार एकाचवेळी 7 पदाधिकाऱ्यांना पक्षातून निलंबीत करण्यात आले आहे.
पालघर येथील खासगी रुग्णालयात डॉक्टरांसोबत झालेल्या गैरवर्तनाचीगंभीर दखल घेत ही करावाई करण्यात आली आहे.
या प्रकरणात शिवसेना शहर प्रमुख राहुल घरत यांचे पक्षातून निलंबित करण्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी केली. शिवसेना मुख्य नेते व राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे यांच्या आदेशाने आणि पक्षाच्या शिस्तभंग समितीच्या शिफारसीनुसार पालघर जिल्ह्यातील 7 पदाधिकाऱ्यांना शिवसेना पक्षातून निलंबित करण्यात आल्याचे शिवसेना सचिव संजय मोरे यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे म्हटले आहे.
पालघरची घटना अतिशय दुर्दैवी आहे. डॉक्टरांना किंवा इतर कर्मचाऱ्यांना मारहाण करणे उचित नाही. अशा घटनांना शिवसेना पाठीशी घालणार नाही. रुग्णाच्या बाबतीत काही गैरप्रकार घडला असेल तर कायदेशीर तक्रार करणे आवश्यक होते. कायदा हातात घेणं उचित नाही. त्याचे समर्थन शिवसेना करणार नाही, असे उपमुख्यमंत्री म्हणाले.
या घटनेत मारहाण करणारे शिवसेना शहर प्रमुख राहुल घरत यांचे निलंबन करण्यात येईल. त्यांची पक्षातून हकालपट्टी केली जाईल, असे उपमुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले. ते पुढे म्हणाले की, कुठल्याही परिस्थितीत डॉक्टरांवर केलेली मारहाण खपवून घेतली जाणार नाही, शिवसेना समर्थन करणार नाही, असा इशाराही उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी पक्ष कार्यकर्त्यांना दिला.
कुंदन बाळकृष्ण संखे - जिल्हाप्रमुख
राहुल रामदास घरत - शहरप्रमुख
मनिश उर्फ विकी संखे - उप तालुका प्रमुख
साईराज पाटील - जिल्हाप्रमुख युवासेना
रोहित गावी - उप तालुका प्रमुख युवासेना
राहुल संखे - उप तालुकाप्रमुख
ऋषभ वारे - युवासेना विधानसभा प्रमुख