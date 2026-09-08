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उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या निर्णयामुळे शिवसेना पक्षात खळबळ! एकाचवेळी 7 पदाधिकाऱ्यांचे पक्षातून निलंबन

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या निर्णयामुळे शिवसेना पक्षात खळबळ उडाली आहे.  एकाचवेळी 7 पदाधिकाऱ्यांचे पक्षातून निलंबन करण्यात आले आहे. जाणून घेऊया ही कारवाई का करण्यात आली आहे. 

Written ByVanita Kamble
Published: Sep 08, 2026, 07:22 PM IST|Updated: Sep 08, 2026, 07:22 PM IST
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या निर्णयामुळे शिवसेना पक्षात खळबळ! एकाचवेळी 7 पदाधिकाऱ्यांचे पक्षातून निलंबन

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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