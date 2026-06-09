/महाराष्ट्र सरकारचा मोठा निर्णय! मागील कर्जमाफी योजनेत राहिलेल्या शेतकऱ्यांनाही मिळणार कर्जमाफी, 14 हजार कोटी देणार

Maharashtra Cabinet Decision: राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना कर्जमाफी जाहीर केल्यानंतर आता आणखी एक मोठा निर्णय घेतला आहे. मागील कर्जमाफी योजनेत राहिलेल्या शेतकऱ्यांनाही आता कर्जमाफी मिळणार आहे. मंत्रिमंडळ बैठकीत हा महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासाठी जवळपास 14 हजार कोटी रुपये दिले जाणार आहेत. यामुळे कर्जमाफीपासून वंचित राहिलेल्या शेतकऱ्यांनाही लाभ मिळणार असून, डोक्यावरील ओझं कमी होणार आहे.
2017 आणि 2019 च्या कर्जमाफीत अनेक शेतकरी अडकले होते. या शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळावा यासाठी वारंवार मागणी होत होती. यानंतरआज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांच्या आशेचा दिवा पुन्हा एकदा पेटलाय. कर्जाच्या ओझ्याखाली दबलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा देणारा मोठा निर्णय झाल्याची माहिती समोर आलीय. 2 लाख रुपयांपर्यंतच्या शेतकरी कर्जमाफीला राज्य मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिल्याची माहिती आहे. मात्र निवडणूक आचारसंहितेमुळे अधिकृत घोषणा अद्याप झालेली नाही.
शेतकरी कर्जमाफी योजनेला मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळालीय. 2 लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जमाफीवर शिक्कामोर्तब झालं आहे. पण विधान परिषद निवडणुकीच्या आचारसंहितेमुळे केवळ घोषणा रखडली. निर्णय झाला असला तरी अधिकृत घोषणा निवडणुकीनंतर होणार असल्याचं सांगितलं जातंय.
सरकारच्या या निर्णयावर विरोधकांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलेत. ठाकरेंच्या शिवसेनेचे आमदार आदित्य ठाकरेंनी सरकारवर टीका केलीय. आम्ही गाजावाजा न करता कर्जमुक्ती दिली होती. आता झालेली घोषणा प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांच्या खात्यापर्यंत पोहोचावी अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केलीय.तर शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर भूलथापा मारणारे मुख्यमंत्री कोण होते हे महाराष्ट्राने पाहिलंय असं म्हणत भाजप नेते नवनाथ बन यांनी विरोधकांनाच लक्ष्य केलं.
विदर्भातील शेतकरी संकटात असल्याचं सांगत कर्जमाफीची परंपरा काँग्रेसची असल्याचा दावा त्यांनी केला. ज्येष्ठ शेतकरी नेते रघुनाथदादा पाटील यांनी मात्र या निर्णयावर थेट टीका केली. हा निर्णय केवळ मतांसाठी असल्याचा आरोप त्यांनी केला. कर्जमाफी नव्हे तर संपूर्ण कर्जमुक्तीची मागणी त्यांनी पुन्हा केली.
जालन्यातील शेतकऱ्यांनीही नाराजी व्यक्त केलीय. पेरणीचा हंगाम तोंडावर आहे. खतं आणि बियाण्यांसाठी पैशांची गरज आहे. त्यामुळे निवडणुकीनंतर नव्हे तातडीने कर्जमाफी जाहीर करावी आणि नव्याने पीक कर्ज द्यावं, अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली. आत्महत्याग्रस्त यवतमाळ जिल्ह्यातील अनेक शेतकऱ्यांनी या निर्णयाचं स्वागत केलं. उशिरा का होईना दिलासा मिळत असल्याची भावना त्यांनी व्यक्त केली. मात्र नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही न्याय मिळावा आणि शेतीमालाला योग्य भाव मिळाल्यास भविष्यात कर्जमाफीची गरजच भासणार नाही, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केलीय...