English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

सरकारचा मोठा निर्णय, मद्यविक्रीच्या वेळेत सूट; थर्टी फस्टला झूम बराबर झूम!

वर्षपूर्तीच्या उत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर दारूची दुकाने, बार आणि हॉटेल्स उघडण्याच्या वेळेबाबत स्पष्ट माहिती जारी केली आहे. ३१ डिसेंबर २०२५ आणि १ जानेवारी २०२६ या दोन्ही दिवशी दारूची विक्री केली जाईल. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Dec 31, 2025, 10:24 AM IST
सरकारचा मोठा निर्णय, मद्यविक्रीच्या वेळेत सूट; थर्टी फस्टला झूम बराबर झूम!

2025 हे वर्ष सरत असून 2026 हे नवं वर्ष अवघ्या काही तासात सुरु होत आहे. अशावेळी सगळीकडे उत्साहाच आणि सेलिब्रेशनच वातावरण आहे. असं असताना सरकारने मोठा निर्णय मद्यविक्रीत मोठी सूट दिली आहे. 31 डिसेंबरसाठी मद्यविक्रीच्या सुधारित वेळा दिल्या आहेत. मुंबईसह महाराष्ट्रात हा बदल पाहायला मिळाला आहे. राज्य शासनाने नववर्षाच्या स्वागतासाठी मद्यविक्रीची दुकाने आणि बिअर बार निर्धारित वेळेपेक्षा जास्त काळ सुरू ठेवण्यास परवानगी दिली आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

परवान्याच्या प्रकारानुसार वेळ खालीलप्रमाणे असेल:

एफएल- 2 (विदेशी मद्य किरकोळ विक्री): रात्री 10.30 ते पहाटे 1 वाजेपर्यंत.
उच्च/अतिउच्च श्रेणीची एफएल- 2: रात्री 10.30 ते पहाटे १ वाजेपर्यंत.
एफएलडब्ल्यू २ आणि एफएलबीआर 2: रात्री 10.30 ते पहाटे 1 वाजेपर्यंत.
एफएल 3 (परवाना कक्ष) आणि एफएल 4 (क्लब):
पोलीस आयुक्तालय क्षेत्र: रात्री 1.30 ते पहाटे 5 वाजेपर्यंत.
इतर क्षेत्र: रात्री 11.30 ते पहाटे 5 वाजेपर्यंत.
नमुना ई (बिअर बार) आणि ई-2: मध्यरात्री 12 ते पहाटे 5 वाजेपर्यंत.
सीएल 3 (देशी मद्य):
महानगरपालिका, 'अ' व 'ब' वर्ग नगरपालिका क्षेत्र: रात्री 11 ते पहाटे 1 वाजेपर्यंत.
इतर ठिकाणी: रात्री 10 ते पहाटे 1 वाजेपर्यंत.

महत्त्वाच्या सूचना:

1 जिल्हाधिकाऱ्यांचे अधिकार: कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी जिल्हाधिकारी आवश्यकतेनुसार या सवलतीच्या वेळेत कपात करू शकतात.
 2 कडक बंदोबस्त: ड्रंक अँड ड्राइव्ह आणि अवैध दारू विक्री रोखण्यासाठी पोलीस आणि राज्य उत्पादन शुल्क विभागाची पथके तैनात असतील.
 3 नियम पालन: नागरिकांनी आणि व्यावसायिकांनी नियमांचे काटेकोर पालन करणे बंधनकारक आहे.

कायदा आणि सुव्यवस्थेचे रक्षण

सरकारने यावर भर दिला आहे की जिल्हाधिकाऱ्यांना सार्वजनिक सुरक्षा, कायदा आणि सुव्यवस्था आणि सुरक्षेच्या समस्या लक्षात घेऊन आवश्यक असल्यास सुटकेचे तास समायोजित करण्याचा किंवा मर्यादित करण्याचा अधिकार आहे.

महाराष्ट्र उत्पादन शुल्क विभागाचे अधीक्षक अतुल कानडे यांनी नमूद केले की अंमलबजावणी पथके बळकट करण्यात आली आहेत. “अधिकृत निर्देशानुसार, तास वाढवण्यात आले आहेत. 21 समर्पित पथके तैनात करण्यात आली आहेत आणि कोणत्याही उल्लंघनाविरुद्ध कठोर उपाययोजना केल्या जातील,” असे त्यांनी सांगितले.

About the Author

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

...Read More

Tags:
New Year 2026Liquor Shops Opening timingLiquor Shops Open Till 5 AMNew year 2026 celebration in Mumbaimaharashtra

इतर बातम्या

एबी फॉर्म मिळाला, सेलिब्रेशनदरम्यान 'तो' फोन येता...

मुंबई बातम्या