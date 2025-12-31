सरकारचा मोठा निर्णय, मद्यविक्रीच्या वेळेत सूट; थर्टी फस्टला झूम बराबर झूम!

2025 हे वर्ष सरत असून 2026 हे नवं वर्ष अवघ्या काही तासात सुरु होत आहे. अशावेळी सगळीकडे उत्साहाच आणि सेलिब्रेशनच वातावरण आहे. असं असताना सरकारने मोठा निर्णय मद्यविक्रीत मोठी सूट दिली आहे. 31 डिसेंबरसाठी मद्यविक्रीच्या सुधारित वेळा दिल्या आहेत. मुंबईसह महाराष्ट्रात हा बदल पाहायला मिळाला आहे. राज्य शासनाने नववर्षाच्या स्वागतासाठी मद्यविक्रीची दुकाने आणि बिअर बार निर्धारित वेळेपेक्षा जास्त काळ सुरू ठेवण्यास परवानगी दिली आहे.
एफएल- 2 (विदेशी मद्य किरकोळ विक्री): रात्री 10.30 ते पहाटे 1 वाजेपर्यंत.
उच्च/अतिउच्च श्रेणीची एफएल- 2: रात्री 10.30 ते पहाटे १ वाजेपर्यंत.
एफएलडब्ल्यू २ आणि एफएलबीआर 2: रात्री 10.30 ते पहाटे 1 वाजेपर्यंत.
एफएल 3 (परवाना कक्ष) आणि एफएल 4 (क्लब):
पोलीस आयुक्तालय क्षेत्र: रात्री 1.30 ते पहाटे 5 वाजेपर्यंत.
इतर क्षेत्र: रात्री 11.30 ते पहाटे 5 वाजेपर्यंत.
नमुना ई (बिअर बार) आणि ई-2: मध्यरात्री 12 ते पहाटे 5 वाजेपर्यंत.
सीएल 3 (देशी मद्य):
महानगरपालिका, 'अ' व 'ब' वर्ग नगरपालिका क्षेत्र: रात्री 11 ते पहाटे 1 वाजेपर्यंत.
इतर ठिकाणी: रात्री 10 ते पहाटे 1 वाजेपर्यंत.
1 जिल्हाधिकाऱ्यांचे अधिकार: कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी जिल्हाधिकारी आवश्यकतेनुसार या सवलतीच्या वेळेत कपात करू शकतात.
2 कडक बंदोबस्त: ड्रंक अँड ड्राइव्ह आणि अवैध दारू विक्री रोखण्यासाठी पोलीस आणि राज्य उत्पादन शुल्क विभागाची पथके तैनात असतील.
3 नियम पालन: नागरिकांनी आणि व्यावसायिकांनी नियमांचे काटेकोर पालन करणे बंधनकारक आहे.
सरकारने यावर भर दिला आहे की जिल्हाधिकाऱ्यांना सार्वजनिक सुरक्षा, कायदा आणि सुव्यवस्था आणि सुरक्षेच्या समस्या लक्षात घेऊन आवश्यक असल्यास सुटकेचे तास समायोजित करण्याचा किंवा मर्यादित करण्याचा अधिकार आहे.
महाराष्ट्र उत्पादन शुल्क विभागाचे अधीक्षक अतुल कानडे यांनी नमूद केले की अंमलबजावणी पथके बळकट करण्यात आली आहेत. “अधिकृत निर्देशानुसार, तास वाढवण्यात आले आहेत. 21 समर्पित पथके तैनात करण्यात आली आहेत आणि कोणत्याही उल्लंघनाविरुद्ध कठोर उपाययोजना केल्या जातील,” असे त्यांनी सांगितले.