Add Zee Business As A Preferred Source
App

पुण्यातील जगप्रसिद्ध हिंजवडी IT पार्कबाबत सरकारने घेतला मोठा निर्णय

पुण्यातील जगप्रसिद्ध हिंजवडी IT पार्कला अनेक समस्यांचा विळखा पडला आहे. यामुळे येथे काम करणारे कर्मचारी त्रस्त झाले आहेत. सरकारने  जगप्रसिद्ध हिंजवडी IT पार्कबाबत मोठा निर्णय घेतला आहे. 

Written ByVanita Kamble
Published: Sep 03, 2026, 07:56 PM IST|Updated: Sep 03, 2026, 07:56 PM IST
पुण्यातील जगप्रसिद्ध हिंजवडी IT पार्कबाबत सरकारने घेतला मोठा निर्णय

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
'आम्हाला काही वाटत नाही असं समजू नये...', सुप्रिया सुळेंना सुनेत्रा पवारांचं उत्तर, म्हणाल्या 'अजितदादांची मुलं आणि माझ्यापेक्षा जास्त...'
2
3
4
5