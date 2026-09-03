पुण्यातील जगप्रसिद्ध हिंजवडी IT पार्कबाबत सरकारने घेतला मोठा निर्णय

पुणे हिंजवडी IT पार्क : पुण्याती ल हिंजवडी IT पार्क हे भारतातील दुसऱ्या क्रमांचे सर्वात मोठे IT हब आहे. पुण्याती ल हिंजवडी IT पार्क मध्ये अनेक राष्ट्रीय तसेच आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांची कार्यालये आहेत. लाखो कर्मचारी येथे काम करतात. पुण्यातील हिंजवडी IT पार्कमध्ये कोट्यावधीची उलाढाल होते. सरकारला देखील कोट्यावधी रुपयांचा महसूल मिळतो. मात्र, पुण्याती ल हिंजवडी IT पार्क मध्ये अनेक सोई सुविधांचा अभाव आहे. वाहतूक कोंडी ही येथील सर्वात मोठी समस्या आहे. हिंजवडी IT पार्कला समस्या मुक्त करण्यासाठी सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. हिंजवडी IT पार्कचा कारभरा हातात ग्रामपंचायतीकडूनमहापालिकेच्या हातात जाणार आहे.
हिंजवडी आयटी पार्कचा पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत समावेश करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या निर्णयाची घोषणा केली. यामुळे हिंजवडी IT पार्कमधील समस्यांचे ग्रहण सुटणार आहे. हिंजवडी IT पार्कच्या विकासाकरीता हा निर्णय अत्यंत महत्वाचा मानला जात आहे.
हिंजवडी आयटी पार्कसह गहुंजे, जांबे, मारूंजी, माण, नेरे, सांगवडे या सात गावांचा महापालिकेत समावेश होणार आहे. गेल्या दहा वर्षांपासून या 7 गावांचा पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत समावेश करण्याचा निर्णय प्रलंबित होता. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या घोषणेमुळे या 7 गावांच्या विलनीकरचा प्रश्न मार्गी लागणार आहे.
हिंजवडी आणि परिसराची जबाबदारी सध्या 3 वेगळ्या विभागांकडे आहे. महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ (एमआयडीसी), पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (पीएमआरडीए) आणि स्थानिक ग्रामपंचायती अशा 3 प्रशासकीय विभागांकडे हिंडवडीचा कारभार आहे. यामुळे येथील समस्या सोडवताना या 3 विभागांच्या कार्यक्षेत्राचा आणि हद्दाचा मुद्दा उपस्थित केला जातो. यामुळेच येथे रस्त्यांचे रुंदीकरण, वाहतूक कोंडी, पाण्याचा तुटवडा, कचरा व्यवस्थापन आणि पथदिवे यांसारख्या पायाभूत समस्या सोडवण्याकडे कोणाचेही लक्ष नाही. यामुळे हिंजवडी आयटी पार्कला अनेक समस्यांचा विळखा पडला आहे.
हिंजवडी आयटी पार्कसह 7 गावांचा पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत समावेश झाल्यास समस्या तताडीने सोडवता येणार आहेत. हिंडवडीसह 7 गावांना सेवा सुविधा देण्याची तसेच येथील समस्या सोडवण्यासाठी संपूर्ण जबाबदारी पिंपरी-चिंचवड महापालिकेवर असणार आहे. 7 गावांमधील प्रामुख्याने हिंडवडी IT पार्क मधील समस्या सोडवताना पिंपरी-चिंचवड महापालिकेला इतर कोणत्याही आस्थापनांची परवानगी घ्यावी लागणार नाही. पिंपरी-चिंचवड महापालिका स्वतंत्रपणे येथील समस्या सोडवण्याचा निर्णय घेऊ शकते.
हिंजवडी IT पार्कचा पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत सामवेश झाल्यावर आर्थीक विकासाला देखील चालना मिळणार आहे. पिंपरी-चिंचवड महापालिकेला महसूलाचा नवा स्त्रोत उपलब्ध होणार आहे. पिंपरी-चिंचवड महापालिकेला सेवा सुविधा देताना हिंडवडीमधील कंपन्यांकडून कर स्वरुपात मोठा महसूल मिळू शकतो.