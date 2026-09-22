Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /महाराष्ट्र बातम्या
  • /विद्यानंद बापट यांची आणखी एक मोठी मागणी; पोलीस बंदोबस्ताचा खर्च मंडळांकडून वसुल करा

विद्यानंद बापट यांची आणखी एक मोठी मागणी; पोलीस बंदोबस्ताचा खर्च मंडळांकडून वसुल करा

लाऊडस्पीकरवर बंदीच्या मागणीनंतर विद्यानंद बापट यांनी आणखी एक मोठी मागणी आहे. यावेळी पोलीस बंदोबस्तावर खर्चावरुन त्यांनी मंडळांना टार्गेट केले आहे. 

Written ByVanita Kamble
Published: Sep 22, 2026, 03:27 PM IST|Updated: Sep 22, 2026, 03:27 PM IST
विद्यानंद बापट यांची आणखी एक मोठी मागणी; पोलीस बंदोबस्ताचा खर्च मंडळांकडून वसुल करा

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
विशाखा राऊतांची जागा रिक्त ठेवा, सुप्रीम कोर्टाचा मोठा निर्णय; उद्धव ठाकरेंना दिलासा, सरवणकरांना नोटीस
2
3
4
5