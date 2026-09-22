/विद्यानंद बापट यांची आणखी एक मोठी मागणी; पोलीस बंदोबस्ताचा खर्च मंडळांकडून वसुल करा

विद्यानंद बापट : लाऊडस्पीकरवर बंदी आणण्याची मागणी विद्यानंद बापट यांनी केली. यावरुन राज्यात मोठा वाद निर्माण झाला. यानंतर आता विद्यानंद बापट यांनी आणखी एक मोठी मागणी केली आहे. यावेळी विद्यानंद बापट यांनी थेट मंडळांना टार्गेट केले आहे.
मिरवणुकांमध्ये मोठा पोलिसांचा फौजफाटा तैनात करण्यात येतो. यामुळे सरकारी यंत्रणांवर ताण येत असल्याचं बापट म्हणालेत. तसेच या सगळ्या नागरिकांच्या पैशाची उधळपट्टी होते. त्यामुळे उत्सवातील बंदोबस्ताचा खर्च हा संबंधित मंडळ, आयोजक किंवा उत्सवकरांनी करावा असं विद्यानंद बापट म्हणालेत.
ध्वनी प्रदूषणा संदर्भात देखील चांगला निर्णय होइल. अजून देखील सर्सा नियमाचे उल्लंगन होत आहे. वेळेच्या मर्यादाचे पालन सक्तीने करून घेणं अपेक्षित आहे. मी स्वतः 112 ला कॉल करून तक्रार केली आहे. गेल्या 8 दिवसात अजिबात समाधानकारक परिस्थिती नाही. गेल्या आठ दिवसात मी काल आणि परवा रात्री मी तक्रारी केल्या आहेत. ध्वनी प्रदूषण ही समस्या मुळापासून सोडवण्याची गरज आहे असं बापट म्हणाले.
पोलिसांचा फौजफाटा उत्सवाला तैनात करण्यात येतो, यातून आउटपुट काहीही नाही. सार्वजनिक निधीची या माध्यमातून उधळळपट्टी केली जाते. हा पैसा उत्सवखोरांकडून वसुल केला पाहिजे. कर रुपी पैसा वाया जातो असं बापट म्हणाले.
150 मंडळाना परवानगी नाकारली ते स्वागतहार्य होते. पण, पुन्हा देण्यात आली.
मिरवणूका 1 सेकंद देखील रस्त्यावर नको. उपकार म्हणून शहाराबाहेरचा एखादा रस्ता देण्यात यावा. उत्सव साजरा करणे म्हणजे जीवन आवश्यक गोष्ट नाही. नागरिकांना त्रास होणाऱ्या प्रथा बंद केल्या गेल्या पाहिजेत. तुमचा आनंद इतरांना शिक्षा असे उत्सव नको आहेत.
पुण्यातील विद्यानंद बापट यांनी ध्वनीप्रदूषणाचा मुद्दा मांडला होता. आता मुंबई हायकोर्टाकडून सण-उत्सवातील ध्वनीप्रदूषणाच्या मुद्याची सुमोटो दखल घेतली.न्यायमूर्ती जीएस कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या खंडपीठानं डीजेमुळं होणाऱ्या ध्वनीप्रदूषणाची दखल घेत सुनावणी होत आहे.
सण, उत्सवात होणा-या ध्वनी प्रदूषणाच्या पार्श्वभूमीवर मुंबई हायकोर्टात तातडीची सुनावणी होत.यात कोर्टाने डीजे बंदीबाबत सरकारला थेट विचारणा केली. नागपूर, सोलापूरप्रमाणे पूर्ण राज्यात डीजे बंदी का नाही असा सवाल कोर्टाने केला.तसेच कोर्टाने सरकारकडून डीजे बंदीचं परिपत्रक मागवलंय..सोबतच ज्येष्ठ नागरिक, आजारी लोकांना कर्णकर्कश आवाजामुळे नाहक त्रास सहन करावा लागत असल्याचं निरीक्षणही कोर्टानं नोंदवलं.