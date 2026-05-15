/अशोक खरात केस मध्ये मोठी घडामोड; उपजिल्हाधिकारी निलंबित झाल्याने खळबळ, वाचा सविस्तर प्रकरण

महिलांचे लैंगिक शोषण आणि आर्थिक फसवणूक करणाऱ्या भोंदू अशोक खरात प्रकरणात प्रशासकीय अधिका-याला निलंबित करण्यात आलं आहे. खरातशी असलेल्या आर्थिक लागेबांध्यामुळे मुंबईचे उपजिल्हाधिकारी अभिजित भांडेंना निलंबनाची कारवाई करण्यात आलीय. नक्की प्रकरण काय यासंदर्भात सविस्तर वाचा.
महिलांचे लैंगिक शोषण आणि आर्थिक फसवणूक करणाऱ्या भोंदू अशोक खरात प्रकरणाचा मागील काही दिवसांपासून चौकशी सुरु आहे. त्याचबरोबर पोलिस कोठडी देखील सुनावण्यात आली आहे. त्याचे अनेक सीसीटीव्ही फुटेज देखील सोशल मिडियावर व्हायरल होत होते. मागील काही दिवसांपासून त्याने केलेल्या कारनाम्यामुळे संपूर्ण महाराष्ट्र पेटले आहे. आता या प्रकरणासंदर्भातील आणखी एक धक्कादायक बातमी समोर आली आहे. यामध्ये महिलांचे लैंगिक शोषण आणि आर्थिक फसवणूक करणाऱ्या भोंदू अशोक खरात प्रकरणात प्रशासकीय अधिका-याला निलंबित करण्यात आलं आहे.
अशोक खरात प्रकरणात प्रशासकीय कनेक्शन समोर आलं आहे. खरातसोबत आर्थिक लागेबांधे असल्यानं मुंबईचे उपजिल्हाधिकारी अभिजित भांडेंचं निलंबन करण्यात आलं आहे. तपासात समोर आलेल्या माहितीनुसार, भांडेंनी खरातच्या पत्नी आणि मुलीच्या नावावर असलेल्या जमिनींमध्ये मोठी गुंतवणूक केली होती. खरात आणि भांडे यांच्यात तब्बल 143 वेळा फोनवर संभाषण झाल्याचंही समोर आलं आहे. लोकांची फसवणूक करून अशोक खरातनं कोट्यवधींची माया जमावली, या प्रकरणात ईडीनं त्यांच्या अनेक मालमत्तांवर टाच आणली आहे.
हे ही वाचा
दुसरीकडे खरातच्या आर्थिक व्यवहारात भागिदार असलेले देखील अडचणीत सापडण्याची शक्यता आहे. अशोक खरात प्रकरणात कारवाईला वेग आलाय. खरातशी संबंधित लोक चौकशीच्या जाळ्यात अडकले आहेत. तर दुसरीकडे आता प्रशासकीय कनेक्शन समोर आल्यानंही खळबळ उडाली आहे. आर्थिक व्यवहारात एका अधिका-याचं निलंबन करण्यात आलं आहे, तर दुसरीकडे या प्रकरणाचे धागेदोरे कुठपर्यंत आहेत याचा तपास पोलिसांकडून सुरू आहे.
या प्रकरणासंदर्भात सविस्तर सांगायचे झाले तर अभिजित भांडे पाटील, उपजिल्हाधिकारी यांचे अशोक खरात सोबत निकटचे संबंध आहेत असे सांगण्यात आले आहे. विविध प्रसार आणि समाजमाध्यमांवर देखील या प्रकरणाशी निगडीत अनेक गंभीर स्वरूपाच्या बातम्या प्रसिद्ध करण्यात आल्या आहेत. उपजिल्हाधिकारी अभिजित भांडे पाटील यांनी त्यांचा पदाचा गैरवापर केला असल्याचे सांगितले जात आहे. सदर व्यक्तीला बेकायदेशीर फायदा देणे आणि माहिती लीक करणे त्याचबरोबर आर्थिक लाभ मिळवणे यासंदर्भात गंभीर आरोप करण्यात आले आहेत.