/30 मेच्या उपोषणाआधी मोठी चर्चा; प्रसाद लाडांच्या आश्वासनानंतर जरांगेंनी बैठका थांबवल्या?

मराठा समाजाच्या मागण्यांसाठी जरांगे-पाटलांनी पुन्हा एकदा आक्रमक पवित्रा घेतलाय, 30 मेपासून विविध मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी जरांगे पाटील आमरण उपोषण करणार आहेत, तर दुसरीकडे जरांगे-पाटलांनी उपोषण करू नये यासाठी प्रसाद लाड प्रयत्नशील आहेत, प्रसाद लाडांनी बैठकीतून चर्चा काढण्याचं आश्वासन जरांगे पाटलांना दिलं आहे, त्यासाठी प्रसाद लाड जरांगेंसोबत बैठकीसाठीही तयार झाले आहेत. दरम्यान यानंतर जरांगे पाटलांनी मराठा समाजाच्या बैठका थांबवल्या आहेत. 23 मेपर्यंत प्रसाद लाडांनी चर्चेसाठी येण्याचं आवाहन जरांगेंकडून करण्यात आलंय.
प्रसाद लाड यांनी बैठकीतून तोडगा काढण्याचं आश्वासन दिलंय, दरम्यान यानंतर जरांगे पाटील देखील सकारात्मक दिसतायत.. प्रसाद लाड यांना स्वत:हून निमंत्रण दिलंय, त्यामुळे बैठकीत सकारात्मक चर्चा होण्याची चिन्ह आहेत, आम्हाला आंदोलन करण्याची हौस नाही, तसंच सरकारला देखील वेठीस धरणार नाही, मात्र, योग्य तोडगा न निघाल्यास पुन्हा उपोषणाला बसण्याचा इशारा जरांगेंनी दिलाय. मराठी आरक्षणासाठी जरांगे पाटलांनी थेट मुंबई गाठलं होतं, दरम्यान यानंतर त्यांच्या मागण्यांची पूर्तता करण्यात आली, मात्र कुणबी प्रमाणपत्राचं थांबलेलं वाटप आणि इतर काही मागण्यांवरून जरांगेंनी उपोषणाचा इशारा दिलाय.
हैदराबाद गॅझेटियरनुसार कुणबी प्रमाणपत्रांचे थांबवलेलं वाटप सुरु करावे, 29 मेपर्यंत मराठवाड्यात कुणबी प्रमाणपत्रांचे वाटप करावे. कुणबी नोंदी सापडलेल्या 58 लाख मराठ्यांना तातडीनं प्रमाणपत्र द्या. सातारा गॅझेटियरनुसार तातडीनं जीआर काढा 1994च्या धर्तीवर सातारा, कोल्हापूर, पुणे संस्थानचा प्रलंबित जीआर काढा. राज्यातील मराठ्यांवरील सर्व गुन्हे सरसकट मागे घ्यावेत, सगळ्या योजना पुन्हा सुरु करा, एकही योजना बंद होऊ नये आरक्षणासाठी बलिदान देणा-या कुटुंबाला महावितरण आणि MIDCमध्ये नोकरीचा जीआर काढा. आरक्षणासाठी नेमलेली मंत्रिमंडळ बरखास्त करा, आरक्षणासाठी नव्यानं समिती स्थापन करा.
मनोज जरांगे पाटील यांनी केलेल्या आंदोलनानंतर सरकारकडून हैदराबाद गॅझेटियर लागू करण्यात आलंय, हैदराबाद गॅझेटनुसार मराठा समाजाला. कुणबी प्रमाणपत्रांचं वाटप सुरू करण्यात आलं होतं, मात्र प्रमाणपत्रांचं वापट. थांबल्याचा दावा जरांगेंचा आहे, त्यामुळे लवकरात लवकर 58 लाख मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र वाटप करण्याची मागणी त्यांनी केलीय. त्यामुळे लाड यांच्यासोबतच्या बैठकीतून तोडगा निघणार की जरांगे पुन्हा उपोषणाला बसणार याकडे आता लक्ष लागल आहे.