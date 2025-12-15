IT सेक्टर नंतर पुण्याच्या ऑटोमोबाईल निर्मिती सेक्टरमध्ये मोठा भूकंप! जगप्रसिद्ध कार निर्मीती कंपनी 2,300 कर्मचांऱ्यांना VRS देऊन घरी पाठवणार

English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
IT सेक्टर नंतर पुण्याच्या ऑटोमोबाईल निर्मिती सेक्टरमध्ये खळबळजनक घडामोड घडली आहे.  जगप्रसिद्ध कार निर्मीती कंपनी पुणे आणि चाकणमधील प्लांटमधून 2,300 कर्मचांऱ्यांना VRS देऊन घरी पाठवणार आहे.   

वनिता कांबळे | Updated: Dec 15, 2025, 10:41 PM IST
Pune Volkswagen Plant VRS : IT सेक्टर नंतर पुण्याच्या ऑटोमोबाईल निर्मिती सेक्टरमध्ये मोठा भूकंप आला आहे. जगप्रसिद्ध  फोक्सवॅगन कार निर्माती कंपनी चाकणमधील प्लांटमधून 2,300 कर्मचांऱ्यांना VRS देऊन घरी पाठवणार आहे.  ही स्वेच्छानिवृत्ती योजना महाराष्ट्रातील फोक्सवॅगन ग्रुपच्या दोन्ही प्लांटमध्ये लागू करण्यात आली आहे. या प्लांटमध्ये स्कोडा कुशाक एसयूव्ही, फोक्सवॅगन व्हर्टस सेडान आणि ऑडी क्यू३ आणि क्यू५ सारख्या कारचे उत्पादन केले जाते.

भारतीय ऑटोमोबाईल क्षेत्रात गेल्या दोन दशकांहून अधिक काळापासून फोक्सवॅगन ग्रुपचा मोठा दबदबा आहे. याच फोक्सवॅगन कंपनीने एक मोठे पाऊल उचलले आहे. कंपनीने देशातील त्यांच्या दोन उत्पादन प्रकल्पांमध्ये काम करणाऱ्या 2,300 कर्मचाऱ्यांना लवकर निवृत्तीचे पर्याय दिले आहेत. हा निर्णय अशा वेळी आला आहे जेव्हा भारतातील कंपनीचा बाजार हिस्सा सुमारे 2 टक्के स्थिर आहे आणि उत्पादन क्षमता कमी वापरली जात आहे.

रॉयटर्सच्या वृत्तानुसार, महाराष्ट्रातील फोक्सवॅगन ग्रुपच्या दोन्ही प्लांटमध्ये ही स्वेच्छा निवृत्ती योजना लागू करण्यात आली आहे. हे प्लांट देशांतर्गत आणि निर्यात बाजारपेठेसाठी स्कोडा कुशाक एसयूव्ही, फोक्सवॅगन व्हर्टस सेडान आणि ऑडी क्यू३ आणि क्यू५ सारखे प्रीमियम मॉडेल तयार करतात. सध्या, दोन्ही युनिट्स पूर्ण क्षमतेपेक्षा कमी क्षमतेने कार्यरत आहेत, त्यामुळे सध्याच्या गरजांनुसार मनुष्यबळ संतुलित करणे कंपनीसाठी प्राधान्य आहे.

कंपनीच्या प्रवक्त्याने दिलेल्या माहितीनुसार, पुणे आणि चाकण येथील उत्पादन केंद्रांवर गेल्या काही वर्षांपासून संघटनांशी वाटाघाटी सुरू आहेत. या चर्चा आणि कर्मचाऱ्यांच्या विनंत्यांवर आधारित, स्वेच्छा निवृत्ती योजना (VRS) लागू करण्यात आली आहे. ही योजना पूर्णपणे ऐच्छिक आहे आणि सामाजिक जबाबदारी पूर्ण करताना कर्मचाऱ्यांना फायदा मिळवून देण्याचे उद्दिष्ट आहे. कंपनीचे म्हणणे आहे की यामुळे कार्यक्षमतेत वाढ होईल.

2026 मध्ये विक्रीत 38 टक्के वाढ होण्याची शक्यता आहे. कारण 4 मीटरपेक्षा कमी लांबीच्या विभागात कायलॅक लाँच करण्यात आला आहे. कंपनीच्या मते, त्यांच्या सहा ब्रँडमधील नवीन मॉडेल्सनी बाजारपेठेतील हिस्सा सुधारला आहे. वाढ आणखी मजबूत करण्याची त्यांची योजना आहे. असे असूनही, उत्पादन आणि कर्मचाऱ्यांची संख्या संतुलित करणे आवश्यक मानले गेले. यामुळे कंपनीने कर्मचारी कपात करण्याबाबत मोटा निर्णय घेतला आहे. 

ही योजना स्वीकारणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना प्रत्येक सेवेच्या वर्षासाठी किंवा निवृत्तीपर्यंत उर्वरित वर्षे, यापैकी जे कमी असेल त्या प्रत्येकासाठी 75 दिवसांचा पगार मिळेल. याव्यतिरिक्त, जर कर्मचाऱ्यांनी पाच ते दहा दिवसांच्या आत ऑफर स्वीकारली तर त्यांना अतिरिक्त पेमेंट देखील मिळेल. रॉयटर्सच्या एका वृत्तानुसार, सूत्रांचा हवाला देऊन, कंपनीचे ध्येय मनुष्यबळाचे तर्कसंगतीकरण करणे आणि सध्याच्या गरजांशी जुळवून घेणे आहे. फोक्सवॅगन त्यांचे प्लांट चालवत राहील आणि कर्मचाऱ्यांना पगार देईल. महत्त्वाचे म्हणजे, ही लवकर निवृत्ती योजना कर्मचारी संघटनेच्या विनंतीवरून सुरू करण्यात आली.

स्कोडा ऑटो फोक्सवॅगन 2018 पासून भारतात समूहाच्या धोरणाचे नेतृत्व करत आहे. पुढील गुंतवणुकीसाठी स्थानिक भागीदार शोधत आहे. दरम्यान, कंपनी 1.4 अब्ज डॉलर्सच्या आयात कराच्या मागणीला आव्हान देत आहे, जी ती अन्याय्य मानते. भारतात स्कोडा, फोक्सवॅगन, ऑडी, पोर्शे, लॅम्बोर्गिनी आणि बेंटले सारख्या ब्रँडची उपस्थिती असूनही, बाजारपेठेतील वाटा लक्षणीय वाढला आहे.

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

