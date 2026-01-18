English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • महाराष्ट्र बातम्या
  • भाजपला मोठा झटका! अध्यक्षांसह 43 पदाधिकाऱ्यांचे सामूहिक राजीनामे; राणे बंधू एकत्र आल्याने कोकणाच्या राजकारणात मोठा विस्फोट

भाजपला मोठा झटका! अध्यक्षांसह 43 पदाधिकाऱ्यांचे सामूहिक राजीनामे; राणे बंधू एकत्र आल्याने कोकणाच्या राजकारणात मोठा विस्फोट

कोकणात भाजपला मोटा धक्का बसला आहे.  ओरोस मंडल अध्यक्षांसह 43 पदाधिकाऱ्यांनी राजीनामे दिले आहेत.  सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात नगरपालिका निवडणुकीत आमने सामने राहिलेले मित्र पक्ष आता जिल्हा परिषद निवडणुकीत एकत्र येणार आहेत. त्यासाठी खासदार नारायण राणेनी मध्यस्थी केली असून जागांचा फॉर्म्युला देखील ठरला आहे.

वनिता कांबळे | Updated: Jan 18, 2026, 08:41 PM IST
भाजपला मोठा झटका! अध्यक्षांसह 43 पदाधिकाऱ्यांचे सामूहिक राजीनामे; राणे बंधू एकत्र आल्याने कोकणाच्या राजकारणात मोठा विस्फोट

Sindhudurg Rane Politics Controversy :  राणे बंधू एकत्र आल्याने कोकणाच्या राजकारणात मोठा विस्फोट झाला आहे.  ओरोस मंडल अध्यक्षांसह 43 पदाधिकाऱ्यांनी राजीनामे दिले आहेत.  कुडाळ तालुक्यातील कुडाळ ग्रामीण तालुकाध्यक्ष आनंद उर्फ भाई सावंत यांच्यासह काही पदाधिकाऱ्यांनी दिले राजीनामे दिल्याने खळबळ उडाली आहे. 

सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुकांची घोषणा होताच आज खासदार नारायण राणे यांनी महायुतीची घोषणा केली. त्यानंतर अवघ्या काही तासांत घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत भाजप, शिंदे शिवसेना व राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) यांचा जागावाटप फॉर्म्युला जाहीर करण्यात आला. मात्र, या घोषणेनंतर जिल्ह्यातील भाजपमध्ये तीव्र नाराजीचे वातावरण निर्माण झाले असून, त्याचे पडसाद थेट राजीनामा सत्रात उमटले आहेत. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील भाजपचे ओरोस मंडल अध्यक्ष आनंद उर्फ भाई सावंत यांच्यासह 43 पदाधिकाऱ्यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला आहे.

नारायण राणे यांच्या मध्यस्थीने दोन्ही राणे बंधू आले एकत्र

राज्यातील नगरपालिका निवडणुकीत लक्षवेधी राहिला तो सिंधुदुर्ग जिल्हा. नगरपालिका निवडणुकीत भाजपा आणि शिवसेना आमने सामने पाहायला मिळाले होते.  त्यासोबत राणेंचे दोन्ही पुत्र देखील आमने सामने पाहायला मिळाले. मात्र आता जिल्हा परिषद निवडणुकीत हे दोन्ही पक्ष एकत्र दिसणार आहेत. या दोन्ही बंधूंच्या एकत्रित येण्यात नारायण राणेंची मध्यस्थी यशस्वी ठरलीये. आणि आता सिंधुदुर्गसाठी महायुतीचा फॉर्म्युलाही ठरलाय. 50 जागांपैकी भाजपला 31 तर शिवसेनेला 19 जागा दिल्या जातील असं राणे बंधूंनी घोषित केलंय. नगरपालिका निवडणुकीत दोन्ही पक्षांमध्ये झालेलं वैर आता संपलं असून दोन्ही पक्ष एकत्रितपणे जिल्हा परिषद निवडणुकांना समोरे जाणार आहेत.
नगरपालिका निवडणुकीत भाजप आणि शिवसेनेनं आपली ताकद लावत एकला चलो रे भूमिका घेतली होती.केवळ एकला चलो नव्हे तर पैसे वाटपाच्या स्टिंग ऑपरेशनपर्यंत गोष्टी गेल्या होत्या. मात्र या निवडणुकीत दोन्ही पक्ष एकत्र लढणार आहेत. ही युती 100 टक्के यशस्वी होईल असा विश्वास नारायण राणेंना आहे मात्र आधी सुरु झालेलं वैर पूर्णपणे संपलंय की त्याच्या काही खुणा अद्यापही आहेत हे येत्या काळात स्पष्ट होईल.

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

...Read More

Tags:
Big explosion in Konkan politics after Rane brothers came togetherSindhudurg Oros Mandal Presidentbig blow to BJPराणे बंधूनाराय़ण राणे

इतर बातम्या

महाराष्ट्रात नवा राजकीय ट्विस्ट! ज्या हॉटेलमध्ये एकनाथ शिं...

महाराष्ट्र बातम्या