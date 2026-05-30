वाशिममध्ये बनावट नोटांचे मोठे रॅकेट उघड; पोलिसांनी केली धडक कारवाई

वाशिम जिल्ह्यातील मालेगावमध्ये पेट्रोल पंपावर धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे, बनावट नोटांचा प्रकार उघडकीस आला आहे. यासंबंधी 13 जणांवर विविध कायद्याअंतर्गत गुन्हा दाखल केला असून पुढील तपास मालेगाव पोलीस करत आहेत.
वाशिम जिल्ह्यातील मालेगावमध्ये पेट्रोल पंपावर डिझेलचे पैसे देताना बनावट नोटांचा वापर होत असल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. सुरुवातीला जेव्हा पेट्रोल पंपावर नकली नोट दिल्याचं लक्षात आलं त्यानंतर जे घढलं त्याने पोलिस सुद्धा चक्राऊन गेले होते. सध्या पेट्रोल पंपावर लोकांच्या रांगा लागल्या होत्या. वाशिम जिल्ह्यातल्या मालेगाव ते वाशिम रोडवरील पेट्रोल पंपावर सुद्धा वाहनांची गर्दी होती. तेवढ्यात डिझेल भरण्यासाठी वाहन तिथे आलं. पेट्रोल पंपावरील कर्मचाऱ्याने डिझेल भरले आणि नंतर वाहचालकाने कर्मचाऱ्याला पैसे दिले. पण पैसे घेतल्यानंतर कर्चमाऱ्याने नोट निरखून बघितल्यावर त्याला काहीतरी गडबड जाणवली.
सतर्क कर्मचाऱ्याला वाहनचालकाने दिलेल्या नोटा नकली आहेत हे ओळखायला फार वेळ नाही लागला. कारण वरवर जरी हुबेहुब पाचशेची वाटणाऱ्या या नोटेवर आपण लक्ष देऊन बघितलं तर त्यावर भारतीय बच्चो का इंडियन बँक असं लिहीलं होते. पण हे लक्षात येऊ नये म्हणून आणखी एक हुशारी या वाहनचालकाने केली. या घटनेची माहिती मिळताच तातडीने पोलिस घटनास्थळी दाखल झाले. आणि त्यांनी वाहनाची तपासणी केल्यानंतर जे काही दिसलं त्याने पोलिसांनाही धक्का बसला. कारण गाडीत नकली नोटांचं मोठं घबाड लपवलेलं होतं.
नकली नोटा रिचवणारं हे कुठलं मोठं रॅकेट आहे का या अनुषंगाने पोलिसांनी तपास सुरु केला आहे. तसच यामागे आणखी कोणी आहे का तसच आणखी कुठे कुठे या नकली नोटांचा वापर आरोपींनी केला याचाही शोध पोलिस घेतला जात आहे. वाशिम जिल्ह्यातील मालेगाव ते वाशिम रोडवरील एका पेट्रोल पंपवर डिझेल भरून पैशे देताना नकली नोटांचा वापर होत असल्याचा उलगडा झाला असून एका ग्राहकडून वाहनात डिझेल भरून ''भारतीय बचो का इंडीएन बँक''असे लिहिले असलेल्या पाचशेच्या नोटा देण्यात आल्याने पेट्रोल पंपावरील कर्मचाऱ्यांचा लक्षात आल्याने तात्काळ मालेगाव पोलीस यांना माहिती देण्यात आली ही माहिती तेथील व्यक्तीने दिली आहे.
पोलिसांनी वेळीच घटनास्थळी पोहचून वाहनाची तपासणी केली असता, 23 लाख 50 हजाराच्या नकली नोटा आढळून आल्या असून, यासंबंधी 13 जणांवर विविध कायद्याअंतर्गत गुन्हा दाखल केला असून पुढील तपास मालेगाव पोलीस करत आहेत. पेट्रोल पंपावरील कर्मचाऱ्यांच्या सतर्कतेमुळे लाखो रुपयांच्या बनावट नोटांचा हा मोठा साठा पोलिसांच्या हाती लागला आहे. या रॅकेटमागे आणखी कोणाचा सहभाग आहे, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.