मुंबईत मोठी दुर्घटना! मानखुर्दमध्ये 6 जणांचा मृत्यू; अनेक घरं कोसळली

Mumbai Mankhurd 6 death : मुंबईत पावसामुळे झाडं कोसळून, नाल्यात पडून अनेक मुंबईकरांचा मृत्यू झाल्याच्या घटना घडल्या आहेत. अशातच मुंबईत एक मोठी दुर्घटना घडली आहे. मानखुर्द परिसरात झोपडपट्टी परिसरात तीन मजली घर कोसळून 6 जणांचा मृत्यू झाला आहे. घटनास्थळी तातडीने बचाव कार्य सुरु आहे.
मानखुर्दच्या मंडला परिसरात ही दुर्घटना घडली आहे. जनता नगरमधील हनुमान मंदिरामागील चाळ क्रमांक 5 मध्ये अनेक घरं कोसळली. यातच तळमजला अधिक तीन मजली असलेल्या दोन ते तीन झोपड्यांसारख्या रचना अचानक कोसळल्या. रात्री 9 वाजण्याच्या सुमारास ही दुर्घटना घडली. मुंबई अग्निशमन दलाने (एमएफबी) रात्री 9:07 वाजता ही घटना लेव्हल 1 (एल-१) ची असल्याचे जाहीर केले. प्राथमिक माहितीनुसार, चार ते पाच जण ढिगाऱ्याखाली अडकल्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. काही वेळातच या दुर्घटनेत 6 जणांचा मृत्यू झाल्याचे जाहीर करण्यात आले.
या दुर्घटनेत 6 जणांचा मृत्यू झाल आहे. मृतांमध्ये 4 महिलांचा समावेश आहे. यात अनेकजण जखमी झाले आहेत. जखमींना राजावाडी तसेच शताब्दी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. घटनेची माहिती मिळताच, मुंबई अग्निशमन दल, पोलीस, बीएमसी वॉर्ड कर्मचारी आणि रुग्णवाहिका घटनास्थळी दाखल झाले. स्थानिक नगरसेवक नवनाथ बन देखील तात्काळ घटनास्थळी पोहचले. महापौर रितू तावडे सातत्याने घटनास्थळावरील परिस्थितीचा आढावा घेत होत्या. पावसाळ्यापूर्वी धोकादाय इमारती, बांधकामे यांचा आढावा घेतला नाही. पावसाळाच्या अनुषंगाने कोणत्या उपयायोजना केल्या पाहिजेत या विषयावर चर्चा करण्यात आली नाही अनेक घटना टाळता येवू शकतात अशी प्रतिक्रिया माजी महापौर किशोरी पेडणेकर यांनी दिली.