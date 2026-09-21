/मान्सूनबाबत सर्वात मोठी अपडेट; महाराष्ट्रातील 22 जिल्ह्यांना अलर्ट; पंजाबराव डख यांचा हवामान अंदाज 100 टक्के खरा ठरला?

22 सप्टेंबर 2026 उद्याचे हवामान : मान्सूनचा परतीचा प्रवास सुरु झाला आहे. अशातच बंगालच्या उपसागरात कमी दाबाचा पट्टा तयार झाला आहे. यामुळे देशातील अनेक भागांमध्ये मान्सूनपुन्हा एकदा सक्रिय झाला आहे. महाराष्ट्राच्या मान्सूनबाबत सर्वात मोठी अपडेट समोर आली आहे. पंजाबराव डख यांनी वर्तवलेला हवामान अंदजा 100 टक्के खरा ठरल्याचे दिसत आहे. महाराष्ट्रात पुढील पाच दिवसांत पावसाचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. पुढील 72 तासांत मुसळधार पावसाची शक्यता आहे. भारतीय हवामान विभागाने (आयएमडी) 22 जिल्ह्यांसाठी पावसाचा यलो अलर्ट जारी केला आहे.
उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल, पंजाब, जम्मू आणि काश्मीर, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगड, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश आणि तामिळनाडू या 18 राज्यांना अलर्ट देण्यात आला आहे. मेघगर्जनेसह मध्यम ते जोरदार पावसाचा इशारा देण्यात आला आहे.
सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरी जिल्ह्यांसाठी मेघगर्जनेसह मुसळधार पावसाचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. वाऱ्याचा वेग ताशी 30 ते 50 किमी पर्यंत पोहोचण्याची शक्यता आहे. विदर्भ आणि मराठवाड्यात अनेक जिल्ह्यांनाही मुसळधार पावसाचा अलर्ट देण्यात आला आहे.
हवामान विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार आज पुण्यासह अहिल्यानगर, सोलापूर, सांगली, सातारा, कोल्हापूर, नाशिक आणि पालघर जिल्ह्यांसाठी यलो अलर्ट जारी केला आहे. पुढील काही ठिकाणी विजांच्या कडकडाटासह हलका ते मध्यम पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. ताशी ३० ते ४० किलोमीटर वेगाने वारे वाहण्याची शक्यता आहे
बंगालच्या उपसागरावरील कमी दाबाचे क्षेत्र हळूहळू तीव्र होत असून, 23 सप्टेंबर रोजी ते तीव्र कमी दाबाच्या स्वरूपात दक्षिण ओडिशा-उत्तर आंध्र प्रदेशच्या किनारपट्टीवर पोहोचण्याची शक्यता आहे. अल निनोच्या प्रभावामुळे राज्याच्या अनेक भागांमध्ये पावसाचे प्रमाण कमी झाले आहे.
बंगालच्या उपसागरावर कमी दाबाचे क्षेत्र निर्माण झाल्यामुळे आता राज्यात मुसळधार पावसाची शक्यता आहे. पुढील पाच दिवस राज्यभरात पावसाचा जोर कायम राहण्याची शक्यता आहे. तरीही, सप्टेंबर महिन्यात समाधानकारक पाऊस पडणार नाही, असा हवामान खात्याचा अंदाज आहे.