मोठी बातमी! मेडिकल क्षेत्रातील अत्यंत महत्त्वाच्या परीक्षा पुढे ढकलल्या

 राज्यात सध्या पावसाचा धुमाकूळ विदर्भात पाहायला मिळत आहे. यानंतर राज्य सरकारने अतिशय महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Sep 24, 2025, 10:51 PM IST
Big News DMER Recruitment exams postponed due to uncertain natural calamity of Maharashtra

महाराष्ट्रात अनेक ठिकाणी अतिवृष्टीमुळे पुरस्थिती निर्माण झाली आहे. विदर्भात पावसाने धुमाकूळ घातला आहे. शेतकऱ्यांना या पावसाचा मोठा फटका बसला आहे. राज्य सरकारने ओला दुष्काळ जाहीर करावा अशी मागणी केली जात आहे. असं असताना सरकारने अतिवृष्टीच्या पार्श्वभूमीवर हा महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. 

महाराष्ट्रातील काही भागात सध्या सुरू असलेल्या नैसर्गिक आपत्तीच्या परिस्थितीमुळे 25 आणि 26 सप्टेंबर 2025 रोजी होणाऱ्या डीएमईआर भरती परीक्षा पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत हे तुम्हाला कळविण्यात येत आहे. या परीक्षांचे सुधारित वेळापत्रक लवकरच कळवले जाईल. उमेदवारांना पुढील अपडेटसाठी नियमितपणे वेबसाइटला भेट देण्याचा सल्ला देण्यात येत आहे. झालेल्या गैरसोयीबद्दल आम्ही दिलगीर आहोत आणि तुमच्या समजुतीबद्दल आम्ही आभारी आहोत.

संभाजी भिडे काय म्हणाले? 

महाराष्ट्रात अनेक जिल्ह्यांमध्ये पावसाचा धुमाकूळ सुरु आहे. अशातच राजकारण देखील पेटत आहे. गणेशोत्सव आणि नवरात्रीचे वाटोळ करून टाकलंय,दांडिया हा बेकार असून हिंदू समाजाने नवरात्रीमध्ये दांडिया खेळणं म्हणजे हांडगेपणा,बुळगेपणा आणि नपुंसकत्वपणा निर्माण करणारे असल्याचे विधान शिव प्रतिष्ठानचे संस्थापक संभाजी भिडे यांनी केले आहे, छत्रपती शिवाजी त्यांनी शपथ घेतलेला दिवस विस्कटलेल्या नवरात्राला दुरुस्त करण्याचा प्रारंभ होता,असे देखील भिडे गुरुजी म्हणाले,ते सांगलीमध्ये शिवप्रतिष्ठानच्यावतीने आयोजित दुर्गामाता दौड प्रसंगी बोलत होते. 

सोलापूरला महापुराचा फटका

सोलापूरच्या सीना नदीला आलेल्या महापुरामुळे फटका अनेक गावांना, तहसीलदारांनी सविस्तर माहिती दिली आहे. सोलापूर जिल्ह्यातील सीना नदीच्या पाणी पातळीत मोठी वाढ झाली आहे. सतर्कतेचा उपाय म्हणून सोलापूर पुणे राष्ट्रीय महामार्गावरील वाहतूक बंद करण्यात आली आहे.  नागरिकांना येण्या जाण्यासाठी देखील बॅरिकेट लावून पूल सील करण्यात आला आहे. मोहोळ तालुक्यात उद्भवलेल्या परिस्थिती विषयी तहसीलदार सचिन मुळीक यांनी माहिती दिली आहे. मोहोळ तालुक्यातील सीना नदीचा आढावा आणि तहसीलदार सचिन मुळीक यांच्याशी बातचीत केली आहे.

अहिल्यानगर जिल्ह्यात झालेल्या अतिवृष्टी आणि ढगफुटी सदृश्य पावसामुळे शेतकऱ्यांचं अतोनात नुकसान झालं आहे जिल्ह्यातील 755 गावातील 3 लाख 23 हजार शेतकरी या अतिवृष्टीमुळे बाधित झाले असून 2 लाख 29 हजार हेक्टर क्षेत्र बाधित झालं आहे चार दिवस झालेल्या मुसळधार पावसाने अनेक कुटुंबावर आभाळ कोसळला आहे सर्वात जास्त हानी शेवगाव आणि पाथर्डी तालुक्यात झाली आहे शेवगाव तालुक्यातील वरुड गावात सबंध गावात पाणी शिरल्याने घरातही काही राहिलं नाही आणि शेतातही काही राहिलं नाही अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. हे आहे शेवगाव तालुक्यातील तीन ते साडेतीन हजार लोक वस्ती असलेलं वरुड गाव गावात सतत दोन दिवस अतिवृष्टी झाल्याने शेतात कमरे एवढं तर घरात गुडघ्या एवढं पाणी साचलं होतं कालपासून पावसाने उघडीप दिली आहे घराचं आणि शेतीचं झालेलं नुकसान अजूनही पाहायला मिळत आहे पाऊस उघडला असला तरी ग्रामस्थ शेतकरी अतिवृष्टीच्या या धक्क्यातून सावरले नाहीत. 

About the Author

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

...Read More

