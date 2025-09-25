मोठी बातमी! भाजप कार्यकर्त्याच्या घरी ईडीचा छापा

वाल्मीक जोशी, झी मीडिया, जळगाव : भाजप कार्यकर्ते प्रफुल्ल लोढा यांच्या जामनेर, जळगाव तसेच फत्तेपूर येथील मालमत्ताची ईडीच्या पथकाकडून तपासणी दहा ते पंधरा कर्मचाऱ्यांचे पथक जळगाव जिल्ह्यात दाखल झाले. प्रफुल्ल लोढा यांच्या मालमत्ता संदर्भातील कागदपत्रांसह वेगवेगळ्या बाबींची चौकशी सुरू आहे. पथकाकडून पहाटेपासून प्रफुल्ल लोढा यांचे जामनेर येथील निवासस्थान, त्यांच्या मुलाचे जळगाव येथील निवासस्थान तसेच फत्तेपूर येथील मालमत्तांची तपासणी केली जात आहे प्रफुल्ल लोढा यांच्या संदर्भात ते मालमत्तांची कागदपत्र यासह विविध गोष्टींची तपासणी करण्यात आली. सकाळी 6 ते रात्री 8 अशी जवळपास 13/14 तासांहून अधिक ईडीच्या पथकाकडून जामनेर येथील निवासस्थानी तपासणी करण्यात आली.
जळगाव ब्रेक जळगावातील भाजपचे कार्यकर्ते प्रफुल्ल लोढा यांच्या जामनेर साहेब इतर ठिकाण, मालमत्तांवर आज ईडीने छापा टाकून तपासणी केली. सकाळी 6 ते रात्री 8 अशी जवळपास 13/14 तासांहून अधिक ईडीच्या पथकाकडून जामनेर येथील निवासस्थानी तपासणी करण्यात आली. ईडीचे दहा ते पंधरा अधिकाऱ्यांचे पथकांच्या माध्यमातून केंद्रीय राखीव बलाचे शस्त्रधारी यांच्या बंदोबस्तात ही तपासणी करण्यात आली. प्रफुल्ल लोढा यांच्या तसेच त्यांच्या पत्नी मुलगा, सून यांच्या जामनेर, जळगाव फत्तेपूर येथील मालमत्तांची ..कागदपत्र, तसेच विविध गोष्टीची ईडी पथकाकडून तपासणी करण्यात आली. तपासणीनंतर काही कागदपत्र, दस्तऐवज घेऊन ईडीचे पथक रवाना झाल्याचे माहिती मिळाली आहे.
प्रफुल्ल लोढा यांच्या विरुद्ध मुंबईत महिला अत्याचार तसेच हनी ट्रॅप संदर्भात गुन्हे दाखल असुन ते कारागृहात आहेत.. आता इडीकडून प्रफुल्ल लोढा यांच्या जळगाव जिल्ह्यातील मालमत्तांची चौकशी तसेच तपासणी करण्यात आल्याचे राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे.. ईडी ने केलेल्या चौकशीत नेमके काय गोष्टी तसेच खुलासे समोर येतात, हे पाहणे महत्वाचे असणार आहे.