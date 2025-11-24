English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
आठवडाभर कल्याणकरांचं काही खरं नाही, 4 डिसेंबरपर्यंत रस्त्यावर मेगाब्लॉक! कारण...

पुढचे काही दिवस कल्याणकरांचे हाल होणार आहेत. महत्त्वाची बातमी!

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Nov 24, 2025, 08:16 PM IST
कल्याणमधील आनंद दिघे उडानपुलावर मोठ्या प्रमाणात खड्डे पडल्याने प्रशासनाकडून त्याच्या डागडुजीचे काम हाती घेण्यात येत आहे. त्यामुळे कल्याण पूर्व–पश्चिम जोडणारा स्व.आनंद दिघे उड्डाणपूल दुरुस्तीचे काम हाती घेण्यात आले असून 25 नोव्हेंबर 2025 ते 4 डिसेंबर 2025 या कालावधीत पुलावरील जूने थर काढून नव्या डांबरीकरणाचे काम होणार आहे. या काळात पुलावरील वाहतूक पूर्णपणे बंद ठेवण्यात येणार असल्याची माहिती वाहतूक विभागाचे सहाय्यक पोलीस आयुक्त किरण बालवडकर यांनी दिली आहे

वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी आणि परिसरातील वाहतूक सुरळीत राहावी यासाठी अतिरिक्त मार्ग नियोजन करत ही अधिसूचना पोलीस उपायुक्त (वाहतूक) पंकज शिरसाट यांनी महाराष्ट्र शासन गृह विभागाच्या अधिसूचनेनुसार जारी केली आहे

प्रवेशबंदी कुठे अन् पर्यायी मार्ग कोणता?

कल्याण पूर्व → कल्याण पश्चिम (आनंद दिघे ब्रिज मार्गे)
स्व. आनंद दिघे ब्रिजकडे जाणाऱ्या सर्व वाहने प्रवेशद्वारावरून प्रवेश बंद
पर्यायी मार्ग: पुणे लिंक रोड – मक्कीनाका मार्गे किंवा पुणे लिंक रोड – श्रीराम चौक मार्गे पुढील प्रवास

कल्याण पश्चिम → कल्याण पूर्व (सम्राट चौक – वालधुनी ब्रिज मार्गे)
सम्राट चौक येथे आनंद दिघे ब्रिजकडे जाणाऱ्या वाहनांना उजवीकडे वळणणे बंद
पर्यायी मार्ग: सम्राट चौक → सरळ पुढे → छत्रपती शिवाजी महाराज प्रवेशद्वार, शांतीनगर → श्रीराम चौक मार्गे पुढील प्रवास

 उल्हासनगर → कल्याण पूर्व (सम्राट चौक मार्गे)
शांतीनगर येथील छत्रपती शिवाजी महाराज प्रवेशद्वार येथे प्रवेश बंद
पर्यायी मार्ग: प्रवेशद्वारातून डावीकडे वळून श्रीराम चौक मार्गे इच्छित स्थळी जाता येईल

कालावधी कोणता? 

25 नोव्हेंबर 2025 रोजी रात्री 12.01 ते 4  डिसेंबर 2025 रोजी रात्री 12 पर्यंत निर्बंध लागू राहतील. पोलीस वाहने, फायर ब्रिगेड, रुग्णवाहिका, ग्रीन कॉरिडॉर सेवा, ऑक्सिजन गॅस वाहने आणि इतर अत्यावश्यक सेवांची वाहने या निर्बंधातून मुक्त राहतील.पूल दुरुस्ती दरम्यान वाहतूक कोंडीची शक्यता असल्याने नागरिकांनी पर्यायी मार्गांचा वापर करावा, अशी विनंती वाहतूक विभागाचे सहाय्यक पोलीस आयुक्त किरण बालवडकर यांनी केली आहे

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

