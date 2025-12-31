English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
लाडकी बहिण योजनेबाबत मोठी बातमी! '... तर 60 लाख लाडक्या बहिणी योजनेतून बाद?'

2025 हे वर्ष सरताना लाडक्या बहिण योजनेत महत्त्वाची अपडेट आली आहे. जर लाडक्या बहिणीने सरकारचे हे आदेश पाळले नसतील तर त्या या योजनेतून बाद होण्याची दाट शक्यता आहे. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Dec 31, 2025, 08:24 AM IST
महाराष्ट्राच्या बहुचर्चित "मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन योजने" च्या लाभार्थ्यांसाठी एक मोठी घोषणा करण्यात आली आहे. 'मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण' योजनेतील लाडक्या बहिणींची संख्या कमी करण्यासाठी दिलेली ई-केवायसी करण्याची मुदत  बुधवारी संपुष्टात येत आहे. आता केवायसीला मुदतवाढ मिळण्याची शक्यता कमी आहे. त्यामुळे साठ लाख लाडक्या बहिणी बाद होण्याची शक्यता आहे. बुधवारी होणाऱ्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत यावर अंतिम निर्णय होईल.

'मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण' योजनेत अडीच लाख रुपयांपेक्षा कमी उत्पन्न असलेल्या लाडक्या बहिणींना दर महिना दीड हजार रुपये दिले जात होते. पण त्यापेक्षा अधिक उत्पत्र असणाऱ्या अनेक महिलांनी या योजनेचा लाभ घेतला आहे. त्याशिवाय जिल्हा परिषद तसेच पोलीस खात्यातील अनेक महिलांनी या योजनेचा लाभ घेतला आहे. सुमारे 2 कोटी 45लाख लाडक्या बहिणी या योजनेचा लाभघेत होत्या; पण या योजनेमुळे सरकारी तिजोरीवरील आर्थिक भार आता असल्य होऊ लागल्याने लाडक्या बहिणींची संख्या कमी करण्यासाठी ई-केवायसी सक्तीचे केले.

31 डिसेंबरनंतर ई-केवायसीमध्ये कोणतेही बदल शक्य होणार नाहीत. सप्टेंबरमध्ये योजनेच्या सर्व लाभार्थ्यांसाठी 13 प्रमुख पॅरामीटर्स असलेली ई-केवायसी प्रक्रिया सुरू करण्यात आली. ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर, योजनेअंतर्गत लाभ वितरण अधिक सोपे, पारदर्शक आणि पद्धतशीर होईल.

महाराष्ट्रात मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहेन योजनेअंतर्गत 2.3 कोटींहून अधिक लाभार्थी नोंदणीकृत आहेत. या योजनेअंतर्गत, 21 ते 65 वयोगटातील ज्या महिलांचे वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्न 2.5 लाख रुपयांपेक्षा कमी आहे त्यांना दरमहा 1500 रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाते. लाभार्थी महिला नोव्हेंबर आणि डिसेंबर महिन्यांसाठी योजनेच्या हप्त्यांची आतुरतेने वाट पाहत आहेत.

About the Author

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

...Read More

