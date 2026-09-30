MPSC विद्यार्थ्यांसाठी मोठी बातमी! CM फडणवीसांच्या बैठकीनंतर 7 मोठे निर्णय

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (MPSC) परीक्षांची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी 30 सप्टेंबर 2026 हा दिवस महत्त्वाचा ठरला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत एमपीएससी विद्यार्थ्यांच्या शिष्टमंडळाची विस्तृत बैठक झाली. या बैठकीत विद्यार्थ्यांनी आयोगाची कार्यपद्धती, परीक्षा पद्धती, रिक्त पदांची संख्या, आयोगातील अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या तसेच उमेदवारांसाठी एकसंध प्रणाली यांसह विविध मागण्या मांडल्या. बैठकीनंतर सरकारकडून या मागण्यांवर सकारात्मक प्रतिसाद देण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. या चर्चेनंतर 2 ऑक्टोबरला नियोजित असलेले विद्यार्थ्यांचे आंदोलन तात्पुरते स्थगित करण्यात आले आहे.
विद्यार्थ्यांनी एमपीएससीचे विद्यमान आणि माजी अध्यक्ष तसेच सदस्य यांच्यावर संविधानातील कलम 317 नुसार कारवाई करण्याची मागणी केली होती. या मागणीच्या पार्श्वभूमीवर तीन महिन्यांत न्यायालयीन चौकशी करण्यात येईल आणि चौकशीच्या निष्कर्षाच्या आधारे पुढील कारवाई केली जाईल, असे बैठकीनंतर सांगण्यात आले. एमपीएससी अध्यक्षांचे पद हे घटनात्मक स्वरूपाचे असल्याने त्यांना हटवण्याच्या प्रक्रियेबाबत संविधानात स्वतंत्र तरतुदी आहेत. त्यामुळे सरकारकडून थेट पदच्युती करण्याऐवजी कायदेशीर प्रक्रियेच्या चौकशीवर भर देण्यात आला आहे. दरम्यान, एमपीएससी सचिवांची तत्काळ बदली करण्याचा निर्णय बैठकीत झाल्याचे विद्यार्थ्यांच्या शिष्टमंडळाकडून सांगण्यात आले. सचिव महेंद्र हरपाळकर यांच्या बदलीबाबत वृत्तही समोर आले आहे.
एमपीएससीच्या परीक्षा ऑनलाइन की ऑफलाइन, हा गेल्या काही काळापासून विद्यार्थ्यांमध्ये चर्चेचा विषय होता. बैठकीनंतर एमपीएससीच्या परीक्षा ऑफलाइन पद्धतीनेच घेण्यात येतील, असे सांगण्यात आले. विद्यार्थ्यांच्या सर्व घटकांशी चर्चा केल्याशिवाय परीक्षा पद्धतीबाबत वेगळा निर्णय घेतला जाणार नसल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले.
दरम्यान, गट-क संयुक्त पूर्व परीक्षेबाबत आयोगाने यापूर्वीच तारीख बदलून 3 जानेवारी 2027 केली आहे. ही परीक्षा ऑफलाइन पद्धतीने घेण्यात येणार असल्याची माहिती उपलब्ध आहे. यासोबतच गट-कच्या पदसंख्येत मोठी वाढ करण्याची मागणीही बैठकीत मान्य करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. उपलब्ध वृत्तांनुसार गट-कच्या भरतीतील सुधारित पदसंख्या पूर्वीच्या तुलनेत मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे.
राज्य सरकारी विभागांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर रिक्त पदे असल्याचा मुद्दा विद्यार्थ्यांनी बैठकीत मांडला. सरकारच्या माहितीनुसार अनेक विभागांमध्ये पदोन्नती आणि सेवाप्रवेश नियमांमधील बदल प्रलंबित असल्याने रिक्त पदांवर भरतीची प्रक्रिया मर्यादित राहिली होती. आता विविध विभागांचे सेवाप्रवेश नियम तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याने उपलब्ध रिक्त पदे मोठ्या प्रमाणावर भरण्याची तयारी सरकारकडून सुरू आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यापूर्वीही एमपीएससीच्या माध्यमातून, विशेषतः गट-कमध्ये, पदसंख्या वाढवण्याचे संकेत दिले होते.
बैठकीनंतरच्या माहितीनुसार पुढील तीन वर्षांच्या रिक्त जागांचा आराखडा एकत्रितपणे जाहीर करण्याची तयारी आहे. तसेच एखादे पद रिक्त होण्याची वाट पाहण्याऐवजी संबंधित कर्मचारी निवृत्त होण्याच्या सुमारे एक वर्ष आधी भरती प्रक्रिया सुरू करण्याची व्यवस्था करण्याबाबतही चर्चा झाली.या भरतीचा संपूर्ण कार्यक्रम एका महिन्यात निश्चित करण्याचे सांगण्यात आले आहे.
एमपीएससीच्या वेगवेगळ्या परीक्षांसाठी विद्यार्थ्यांना वारंवार नोंदणी, कागदपत्रे आणि इतर प्रक्रिया करावी लागतात. यामुळे वेळ आणि खर्च दोन्ही वाढतात. विद्यार्थ्यांनी ही प्रक्रिया सुलभ करण्याची मागणी केली होती. बैठकीनंतर सर्व एमपीएससी परीक्षा एकाच कार्डच्या माध्यमातून देता याव्यात, यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा उभारण्याचे ठरल्याचे सांगण्यात आले. हे कार्ड माफक दरात उपलब्ध करून देण्याची योजना आहे. याशिवाय प्रत्येक परीक्षेसाठी पुन्हा-पुन्हा समान कागदपत्रे सादर करण्याची आवश्यकता राहू नये, यासाठीही डिजिटल व्यवस्था विकसित करण्याचे सरकारकडून सांगण्यात आले आहे. एमपीएससी परीक्षा प्रक्रियेत सुधारणा करण्यासाठी सरकारच्या उच्चस्तरीय समितीला हजारो सूचना मिळाल्या असून उमेदवारांशी प्रत्यक्ष संवादही करण्यात आला आहे.
या बैठकीतील निर्णयांनंतर एमपीएससी विद्यार्थ्यांनी 2 ऑक्टोबरला नियोजित केलेले आंदोलन तात्पुरते स्थगित करण्याची घोषणा केली. विद्यार्थ्यांच्या विविध मागण्यांवर सरकारकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळाल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. दरम्यान, एमपीएससीच्या परीक्षा प्रक्रियेत पारदर्शकता, वेळेत परीक्षा, योग्य प्रश्नपत्रिका, एकदाच नोंदणी आणि शुल्क प्रक्रिया यांसारख्या मागण्यांवरही उच्चस्तरीय समितीमार्फत अभ्यास सुरू आहे. समितीला आतापर्यंत सुमारे 30 हजार सूचना मिळाल्याचे आणि सुमारे 1,500 विद्यार्थ्यांशी प्रत्यक्ष संवाद झाल्याचे वृत्त आहे.