मुंबईकरांसाठी सर्वात मोठी अपडेट! 14 आणि 15 जानेवारीला 280 हून अधिक लोकल रद्द; तुमच्यावर कसा होईल परिणाम? आताच जाणून घ्या!

Mumbai Local Trains: मुंबईतील लोकल प्रवाशांसाठी अत्यंत महत्त्वाची अपडेट समोर आली आहे. कांदिवली आणि बोरिवली दरम्यान सहाव्या रेल्वे मार्गाचे बांधकाम सुरू असल्यामुळे पश्चिम रेल्वेने मंगळवार आणि बुधवारच्या रात्री मोठा बदल पाहायला मिळेल. यामुळे एकूण 288 लोकल गाड्या रद्द होणार आहेत. 14 आणि 15 जानेवारी रोजी प्रत्येक दिवशी 144 गाड्या चालणार नाहीत. हे काम 20 डिसेंबर ते 18 जानेवारी 2026 या काळात टप्प्याने होत असून रोजच्या लोकल सेवेत 10 ते 15 टक्के कपात होत आहे.
मंगळवारी रात्री कांदिवली ते मालाड दरम्यान पॉइंट क्रमांक 103 काढण्यासाठी ब्लॉक घेतला जाईल. अप वेगवान मार्गावर रात्री 12 ते पहाटे 5.30 पर्यंत आणि डाऊन वेगवान मार्गावर रात्री 1 ते पहाटे 4.30 पर्यंत वाहतूक थांबेल. बुधवारी रात्री पॉइंट क्रमांक 102 काढण्यासाठीही असाच ब्लॉक असेल. या दोन्ही दिवशी अप आणि डाऊन वेगवान मार्गावर ठरलेल्या वेळेत गाड्या चालणार नाहीत. हे काम सुरळीतपणे पूर्ण करण्यासाठी हे आवश्यक आहे.
लोकल गाड्यांवर या ब्लॉकचा मोठा परिणाम होईल. पाचव्या मार्गावरील दुरुस्ती, वेग मर्यादा आणि इतर कामांमुळे अनेक फेऱ्या रद्द करण्यात येत आहेत. प्रवाशांना गर्दी आणि उशीराचा सामना करावा लागेल. रोज लाखो मुंबईकर लोकलने प्रवास करतात, या बदलामुळे मुंबईकरांच्या दैनंदिन जीवनावर परिणाम होणार आहे.
फक्त लोकलच नव्हे तर एक्सप्रेस गाड्यांच्या वेळापत्रकातही बदल झाले आहेत. १३ आणि 14 जानेवारी रोजी नंदुरबार-बोरिवली आणि अहमदाबाद-बोरिवली एक्सप्रेस फक्त वसई रोडपर्यंतच धावतील. 14 आणि 15 जानेवारी रोजी बोरिवलीहून सुटणाऱ्या काही एक्सप्रेस गाड्या वसई रोडपर्यंत मर्यादित राहतील. काही गाड्या पर्यायी मार्गाने वळवल्या जातील, ज्यामुळे प्रवासाचा वेळ वाढू शकतो. लांब पल्ल्याच्या प्रवाशांनी नवीन वेळापत्रक तपासावे, असे आवाहन करण्यात आले.
मुंबईच्या रेल्वे सेवेसाठी महत्त्वपूर्ण आहे. गेल्या वर्षी खार रोड ते कांदिवलीपर्यंत हा मार्ग सुरू झाला होता. आता कांदिवली ते बोरिवलीपर्यंत विस्तार होत आहे. यामुळे भविष्यात लोकल गाड्या अधिक वेळेवर धावतील आणि फेऱ्यांची संख्या वाढेल. मुंबईच्या वाढत्या लोकसंख्येला सामावण्यासाठी हे प्रकल्प आवश्यक आहे.
या काळात पर्यायी वाहतुकीचा विचार करा जसे की बस किंवा मेट्रो. रेल्वे स्टेशनवर जास्त गर्दी होऊ शकते, म्हणून मास्क आणि सोशल डिस्टन्सिंग पाळा. हे तात्पुरते बदल असले तरी दीर्घकाळासाठी फायद्याचे आहेत. रेल्वे प्रशासनाने माफी मागितली असून, प्रवाशांच्या सोयीचा प्रयत्न करत आहे. एकूण हे काम मुंबईच्या विकासासाठी पाऊल आहे.