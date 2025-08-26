Ganesh Chaturthi 2025 : गणेशोत्सव काळातील बोर्डाच्या परीक्षांबाबत शासनाचा मोठा निर्णय

गणेशोत्सव या सणाला राज्य महोत्सव म्हणून घोषित करण्यात आला आहे. या काळातील सर्व बोर्डाच्या परीक्षा रद्द करण्यात याव्यात. अमित ठाकरे यांनी याबाबत आशिष शेलांरांची भेट देखील घेतली होती. याबाबत शासनाने काय आदेश काढला आहे.
शासनाने गणेशोत्सव काळात परीक्षा घेण्याबाबत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय काय आहे. तसेच आदेश देखील दिले आहेत.
‘राज्य महोत्सव’ म्हणून घोषित करण्यात आलेला ‘गणेशोत्सव’ हा महाराष्ट्राच्या अस्मितेचा आणि संस्कृतीचा उत्सव आहे.
आत्ताच्या पिढीनेही या उत्सवात सहभागी होऊन आनंद घ्यावा, हीच आपली संस्कृती आहे. pic.twitter.com/obzLiqNAYs
— Amit Thackeray (@amitrthackeray) August 23, 2025
राज्य महोत्सव म्हणून गणेशोत्सव काळातील सर्व परीक्षा सर्व बोर्डाच्या रद्द करण्यात याव्या, अमित ठाकरे यांनी मागणी केली होती. यानंतर शासनाने गणेशोत्सव काळात परीक्षा घेण्यात येऊ नये तसेच पुनर्नियोजित कराव्या या संदर्भातला आदेश काढला आहे.
आशिष शेलार यांनी पावसाळी अधिवेशनात गणेशोत्सवाला राज्य महोत्सवाचा दर्जा जाहीर केला. त्यानंतरही राज्यातील अनेक शैक्षणिक संस्थांनी या कालावधीत विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा जाहीर केल्या आहेत. त्यामुळे या शाळांवर कारवाई करावी आणि सुट्टी जाहीर करण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी मागणी अमित यांनी शेलार यांची वांद्रे येथील कार्यालयात भेट घेऊन केली. यावेळी मनविसेचे शिष्टमंडळ अमित त्यांच्या सोबत होते. या भेटीत कोणतीही राजकीय चर्चा झाली नसल्याचा दावा त्यांनी नंतर पत्रकार परिषदेत केला.