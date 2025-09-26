English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
महाराष्ट्रातील राजकारणातील मोठी बातमी! लक्ष्मण हाके चळवळीतून बाहेर पडणार? उद्या करणार मोठी घोषणा

Laxman Hake : महाराष्ट्राच्या राजकारणात सध्या मराठा, ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा गाजतोय. मराठा समाजाला ओबीसीमधून आरक्षणाला देण्यावरुन ओबीसी नेते नाराज आहेत. लक्ष्मण हाके यांनी लवकरच मोठा निर्णय घेणार असाचा जाहीर केलं आहे. 

नेहा चौधरी | Updated: Sep 26, 2025, 07:19 PM IST
महाराष्ट्रातील राजकारणातील मोठी बातमी! लक्ष्मण हाके चळवळीतून बाहेर पडणार? उद्या करणार मोठी घोषणा

Laxman Hake : महाराष्ट्रातील राजकारणात आरक्षणाचा मुद्दा गाजत असून राज्य सरकारने मराठा समाजाला ओबीसीमधून आरक्षण देणार जाहीर केल्यानंतर राज्यात दोन प्रवास वाहताना दिसत आहे. सरकारच्या या निर्णयानंतर ओबीसी नेते नाराज असून सरकारविरोधात आक्रमक भूमिका घेतली आहे. ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके यांनी ओबीसीतून आरक्षण देण्यास विरोध दर्शविला असून त्यांना स्वंतत्र्य आरक्षण द्यावे अशी मागणी केली आहे. त्यामुळे राज्यात सध्या मनोज जरांगे पाटील आणि लक्ष्मण हाके असा सामना रंगला आहे. त्यात लक्ष्मण हाके यांनी सोशल मीडियावर एक पोस्ट टाकली आहे. ज्यात त्यांनी उद्या शनिवारी 27 सप्टेंबर 2025 ला मोठी घोषणा करु. तसंच मी आंदोलनात असेन किंवा नसेनही तुम्ही जेवढी साथ दिलीत त्याबद्दल जाहीर आभार मानतो, असं म्हटलं आहे. त्यामुळे लक्ष्मण हाके चळवळीतून बाहेर पडणार अशी चर्चा रंगली आहे. (Big news in Maharashtra politics Will Laxman Hake exit the movement Big announcement to be made tomorrow )

लक्ष्मण हाके पोस्टमध्ये काय म्हणालेत?

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एफबीवर त्यांनी एक पोस्ट शेअर केली आहे. त्यात लक्ष्मण हाके यांनी लिहिलंय की, 
‘मी प्रामाणिकपणे भांडतोय, ओबीसी भटके एकत्र आले पाहिजेत म्हणून, आपले हक्क अधिकार टिकले पाहिजेत म्हणून, मी एक मेंढपाळ धनगराचं पोरगं आहे, मी बॅनर छापू शकत नाही, गाडी ला पैसे देऊ शकत नाही, भले मोठे स्टेज लावू शकत नाही, कुणाला चहा पाजू शकत नाही, हे माहित असूनही तुम्ही आजपर्यंत मला साथ दिलीत, उपोषण आंदोलन असो की मोर्चे, एल्गार मेळावे असोत किंवा रॅली, तुम्ही ताकदीने माझ्या पाठीशी उभे राहिलात, मला पाठिंबा देत राहिलात, मी तुमचे आभार मानावेत तेवढे कमी आहेत, मी ओबीसी च्या बाजूने बोलत गेलो, भांडत गेलो, ओबीसीच्या छोट्या छोट्या जात समूहाना जोडत गेलो, लाखो माणसं जोडली पण शत्रू ची संख्या सुद्धा वाढत गेली, हल्ले झाले, झेलले, पण आत्ता सहन होत नाही, उद्या दैत्यानांदूर ता पाथर्डी जि अहिल्यानगर च्या ओबीसी मेळाव्यानंतर मी माझी भूमिका जाहीर करेन, मी आंदोलनात असेन किंवा नसेनही तुम्ही जेवढी साथ दिलीत त्याबद्दल जाहीर जाहीर आभार मानतो – लक्ष्मण हाके’  

त्यामुळे आता लक्ष्मण हाके उद्या नेमकी काय भूमिका घेतात याकडे राजकारणातील नेत्यांपासून सर्वांचं लक्ष लागून आहे. 

FAQ

1. महाराष्ट्रातील आरक्षण वादाचा मुख्य मुद्दा काय आहे?
महाराष्ट्र सरकारने मराठा समाजाला ओबीसी कोट्यातून आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला, ज्यामुळे ओबीसी नेत्यांमध्ये नाराजी वाढली. ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके यांनी मराठ्यांना स्वतंत्र आरक्षण द्यावे आणि ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लागावा अशी मागणी केली आहे.

2. मनोज जरांगे पाटील आणि लक्ष्मण हाके यांच्यातील सामना कसा रंगला?
मनोज जरांगे पाटील हे मराठा आरक्षण कार्यकर्ते आहेत, तर लक्ष्मण हाके हे ओबीसी नेते आहेत. सरकारच्या ओबीसी कोट्यात मराठा समावेशाच्या निर्णयानंतर दोघांमधील वाद वाढला. हाके यांनी ओबीसी आरक्षण टिकवण्यासाठी आंदोलन केले, तर जरांगे यांनी मराठा मागण्यांसाठी दबाव आणला.

3. लक्ष्मण हाके यांनी सोशल मीडियावर काय पोस्ट केली?
लक्ष्मण हाके यांनी फेसबुकवर पोस्ट करून सांगितले की, "मी प्रामाणिकपणे भांडतोय, ओबीसी भटके एकत्र आले पाहिजेत म्हणून, आपले हक्क अधिकार टिकले पाहिजेत म्हणून. मी धनगराचं पोरगं आहे, मी बॅनर छापू शकत नाही, गाडीला पैसे देऊ शकत नाही... तुम्ही जेवढी साथ दिलीत त्याबद्दल जाहीर आभार मानतो."

