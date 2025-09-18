English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
EV घेण्यासाठी मंत्र्यांना 5 लाखांचा अतिरिक्त निधी; फडणवीस सरकारचा निर्णय, 9000 कोटींवर...

Maharashtra Government News : राज्या शासनाच्या अख्तारित राहून दर दिवशी काही मोठे आणि महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात येतात. अशाच एका निर्णयसम धोरणानं नुकत्याच अनेकांच्या नजरा वळवल्या आहेत.   

सायली पाटील | Updated: Sep 18, 2025, 11:11 AM IST
EV घेण्यासाठी मंत्र्यांना 5 लाखांचा अतिरिक्त निधी; फडणवीस सरकारचा निर्णय, 9000 कोटींवर...
big news Maharashtra Governments New Vehicle Policy Electric Vehicles Prioritized for cm dcm and orther officials

Maharashtra Government New Vehicle Policy: मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांपासून चे अगदी उच्च पदस्थ अधिकाऱ्यांना केंद्रस्थानी ठेवत महाराष्ट्र राज्य शासनानं नुकतंच एक नवं वाहन खरेदी धोरण जाहीर केलं आहे. यानुसार अधिकाऱ्यांच्या पदानुसार वाहनाच्या दराची मर्यादा आखून देण्यात आली आहे. ही मर्यादा 12 ते 30 लाख रुपयांदरम्यान असल्याचं सांगण्यात येच आहे. नव्या वाहन खरेदी धोरणाअंतर्गत पर्यावरण पूरक इंधनावरील वाहनं अर्थात इलेक्ट्रीक वाहनांना अधिक प्राधान्य देण्यासाठी त्यांच्या खरेदी मर्यादेत 20 टक्क्यांची वाढीव रक्कमही दिली जाणार आहे. 

का निर्धारित करण्यात आलं हे धोरण? 

उपलब्ध माहितीनुसार प्रशासकीय कामात सुलभता आणण्यासमवेत पर्यावरण संरक्षणाचा हेतू साध्य करण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आलं आहे. महत्त्वाची बाब म्हणजे, या धोरणामुळं राज्यावरील कर्जाचा बोजा 9000 कोटी रुपयांवर जाणार आहे. 

एकिकडे हे धोरण पारित केलं जात असतानाच दुसरीकडे राज्याच्या तिजोरीवर भार आल्यानं लाडक्या बहिणींची संख्या कमी करण्यात येत आहे ही वस्तूस्थिती. असं असलं तरीही मंत्र्यांच्या वाहन खरेदीच्या मर्यादेत पाच लाख रुपयांनी वाढ करण्याचा निर्णय वित्त विभागानं घेतला आहे. 

मागील वर्षी कॅबिनेट मंत्री-राज्यमंत्र्यांना 25 लाख रुपयांच्या मर्यादेत वाहन खरेदीची मर्यादा होती. पण आता ही मर्यादा 30 लाख रुपयांवर गेली आहे. यामध्ये राज्याचे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांना त्यांच्या पसंतीनुसार वाहन घेता येईल. त्यांच्या मोटारीच्या खरेदीच्या किमतीवर मात्र कोणतीही मर्यादा घालण्यात आलेली नाही. हे नवं धोरण काही अंशी ‘महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन धोरण 2025' सोबत साधर्म्यात आढळतं जिथं प्रदूषण रोखण्यासाठी EV खरेदीला प्रोत्साहन देण्यात येतं. 

कोणासाठी वाहनाची किती मर्यादा? 

  1. राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती, लोकायुक्तांना पसंतीचं वाहन खरेदी करता येणार- किमतीची मर्यादा नाही 
  2. सरकारमधील कॅबिनेट मंत्री, उच्च न्यायालयातील न्यायाधीश, उपलोकायुक्त, राज्यमंत्री, मुख्य सचिव- 30 लाखांची अंतिम मर्यादा, EV असल्यास किंमत 36 लाख 
  3. सचिव, प्रधान सचिव, महाधिवक्ता, माहिती आयुक्त- 25 लाख 
  4. विभागीय आयुक्त, महासंचालक, पोलीस महानिरीक्षक- 17 लाख 
  5. जिल्हाधिकारी, पोलीस अधिक्षक- 15 लाख 
  6. राज्यस्तरीय समविभागीय अधिकारी- 12 लाख  

 

FAQ 

हे नवे वाहन खरेदी धोरण काय आहे आणि कधी लागू झाले?
महाराष्ट्र सरकारने सरकारी अधिकाऱ्यांसाठी वाहन खरेदीची नवीन मर्यादा निश्चित करणारे धोरण जाहीर केले आहे. हे पदानुसार 12 ते 30 लाख रुपयांपर्यंत मर्यादा ठेवते, ज्यात EV साठी 20% अतिरिक्त रक्कम (उदा. 30 लाख मर्यादेसाठी 36 लाख) उपलब्ध आहे. 
 
हे धोरण का आणण्यात आले? याचा राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर काय परिणाम होईल?
हे धोरण प्रशासकीय कामकाज सुलभ करण्यासाठी आणि पर्यावरण संरक्षणासाठी आणण्यात आले आहे. वाहनांच्या किमती वाढल्याने आणि महागाईमुळे जुनी मर्यादा (उदा. मंत्र्यांसाठी 25 लाख) अपुरी पडत होती. E

यामुळे राज्याच्या तिजोरीवर काय परिणाम होईल?
इतर बदल काय?वाहन खरेदी धोरणामुळे तिजोरीवर 9000 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त भार पडेल, ज्यामुळे 'लाडकी बहिण' सारख्या योजनांवर परिणाम होऊ शकतो. 

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

