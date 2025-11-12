पुणे हादरलं! इंदापूरमध्ये आढळला पुरुषाच्या पायाचा तोडलेल्या अवस्थेतील भाग आढळला आहे. गुडघ्यापासून खालील पायाचा भाग आढळून आल्याने खळबळ उडाली आहे. या घटनेने परीसरात गोंधळ उडाला आहे.
पुण्याच्या इंदापूर तालुक्यातील कळंब निमसाखर मार्गावर कळंब गावच्या हद्दीत ही घटना घडली आहे. एका हॉटेलपासून 500 ते 700 मीटर अंतरावर माणसाच्या डाव्या पायाचा अर्धा भाग आढळून आलाय.आज सकाळच्या सुमाराची घटना उघडकीस आली आणि यानंतर एकच खळबळ उडाली आहे.
याची माहिती वालचंदनगर पोलीस ठाण्याला मिळताच पोलीस ठाण्याचे प्रभारी पोलीस निरीक्षक राजकुमार डुणगे हे घटनास्थळी दाखल झाले असून या प्रकरणाचा अधिक तपास केला जात आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार हा पायाचा भाग पुरुष जातीचा असून तो डाव्या बाजूच्या पायाचा आहे
डाव्या बाजूच्या पायाचा गुडघ्यापासून खालील हा भाग असून तो वाहतुकीच्या रस्त्यावर पडलेला होता. त्यामुळे एकच खळबळ उडाली आहे.वालचंदनगर पोलीस ठाण्याचे प्रभारी पोलीस निरीक्षक राजकुमार डुणगे घटनास्थळी दाखल झाले असून या प्रकाराचा आता पोलीस सखोल तपास करत आहेत.
पोलिसांनी पाय तोडलेल्या आणि सॉक्स घातलेल्या पायावरून ओळख पटवण्यासाठी सर्वत्र शोधमोहीम सुरू केली आहे. जर कोणाला या वर्णनानुसार काही माहिती मिळाली, तर त्यांनी वालचंदनगर पोलीस स्टेशनशी संपर्क साधावा, असं आवाहन पोलिसांकडून करण्यात आलं आहे. बारामती विभागाची फॉरेन्सिक लॅबचे कर्मचारीही घटनास्थळी दाखल झाले होते. इंदापूरचे पोलीस निरीक्षक विलास नाळे यांनीही घटनास्थळी भेट देऊन माहिती घेतली.
वालचंदनगर पोलीस स्टेशनचे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक राजकुमार डुणगे आणि त्यांचे सहकारी सकाळपासूनच या प्रकरणाचा तपास करत आहेत. हा पाय नेमका कुणाचा आहे. तसेच ही घटना नेमकी कुठे घडली? काय आहे या घटनेमागचं गूढ काय?