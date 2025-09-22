English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Pune Crime Gang War : आंदेकरच्या नांग्या ठेचण्यासाठी पुणे पोलिसांची सर्वात मोठी कारवाई

 Ayush Komkar Murder Case : आयुष कोमकर हत्या प्रकरणानंतर आंदेकर टोळीला मोठा झटका. पुणे पोलिसांनी मुळावरच घाव केला आहे. या कारवाईनंतर आंदेकर टोळीला मोठा धक्का बसणार आहे. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Sep 22, 2025, 02:46 PM IST
पुण्यात नाना पेठेत आयुष कोमकरची गोळ्या झाडून हत्या करण्यात आली. आयुष कोमकरहा गणेश कोमकरचा मुलगा. गणेश कोमकर वनराज आंदेकरच्या हत्येची शिक्षा भोगत आहे. गणेश कोमकरने आपलाच मेहुणा वनराज आंदेकरची धारधार शस्त्राने हत्या केली. याचा बदला म्हणून आंदेकर टोळीचा प्रमुख आणि वनराज आंदेकरचे वडील बंदू आंदेकरने मुलाच्या हत्येच्या बदल्याची शपथ घेतली. बरोबर एक वर्षाने आंदेकर टोळीने गणेश कोमकरचा मुलगा आणि बंडू आंदेकरचा नातू आयुष कोमकरवर गोळ्या झाडल्या. 

अशी केली आयुषची हत्या 

आयुष कोमकर आपल्या लहान भावाला क्लासमधून आणायला नाना पेठेत गेला होता. यावेळी त्याच्यावर 11 गोळ्या झाडण्यात आल्या. ज्यापैकी 9 गोळ्या त्याच्या शरीरात घुसल्या आणि त्याचा जागीच मृत्यू झाला. या प्रकरणानंतर आंदेकर टोळीवर कारवाई करण्यात आली. 5 सप्टेंबर 2025 रोजी नाना पेठेत गणपती विसर्जनाच्या आदल्या रात्री 18 वर्षीय आयुष (गोविंद) गणेश कोमकर (इंजिनीअरिंग विद्यार्थी) याची पार्किंगमध्ये 9 गोळ्या घालून हत्या झाली. ही वानराज हत्येची सूड म्हणून आंदेकर टोळीने केलेली कृत्य असल्याचे पोलिस सांगतात. आयुष हा गणेश कोमकरचा मुलगा आणि बंडू आंदेकरांचा नातू होता. त्याच्या आई कल्पना कोमकर यांच्या तक्रारीवरून समर्थ पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला.

(हे पण वाचा -Pune Gang War: आयुष कोमकर हत्या प्रकरणात पोलिसांची मोठी कारवाई, मामी पोलिसांच्या रडारवर, वनराज आंदेकरच्या पत्नीची नेमकी भूमिका काय?)

बंडू आंदेकरला अटक 

 आंदेकर टोळीचा म्होरक्या सूर्यकांत उर्फ बंडूअण्णा आंदेकरकर पुणे पोलिसांनी कारवाई केली. तसेच त्याच्या 13  साथीदारांविरुद्ध महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायदा (मकोका) अंतर्गत कारवाईचे आदेश पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार यांनी दिले आहेत. आयुष कोमकर प्रकरणात अटक करण्यात आलेल्या बंडू आंदेकर टोळीवर महाराष्ट्र संघटीत गुन्हेगारी विरोधी कायदा अर्थात मकोका अंतर्गत कारवाई करण्याची प्रक्रिया पुणे पोलीसांकडून सुरु केली आहे.

पुणे पोलिसांची आणखी एक धडाकेबाज कारवाई 

आंदेकर टोळीच्या अवैध बांधकामावर पुणे पोलिसांचा हातोडा पडला आहे. पुणे पोलिसांनी  नाना पेठेतलं अतिक्रमण पाडायला सुरूवात केली आहे. पुणे पालिका आणि पोलिसांची संयुक्त कारवाई असून समर्थ पोलीस ठाण्याची आंदेकर टोळीवर कठोर कारवाई म्हणता येईल. यामध्ये पुण्यातील आंदेकर टोळीच्या अवैध फ्लेक्स आणि बांधकामावर पुणे महापालिकेचा हातोडा पडला आहे. 

FAQ 

आंदेकर वि. कोमकर टोळी वाद काय आहे?
हा पुण्यातील नाना पेठ परिसरातील कुटुंबीय व टोळ्यांमधील दीर्घकाळ चालिरहिलेला वाद आहे. आंदेकर टोळी ही 1970 च्या दशकापासून सक्रिय असलेली कुख्यात टोळी आहे, जी अवैध व्यवसायांपासून 'हफ्ता' वसूल करण्यासाठी ओळखली जाते. कोमकर कुटुंब हे आंदेकर कुटुंबाशी नातेसंबंध जोडलेले असले तरी मालमत्ता व वैयक्तिक वादांमुळे दोन्ही बाजूंच्यातील संघर्ष वाढला. 2023 मध्ये सोमनाथ गायकवाडच्या टोळीसोबतच्या भांडणाने आणि 2024 मधील वनराज आंदेकरच्या हत्येने हा वाद अधिक तीव्र झाला

आंदेकर टोळीची पार्श्वभूमी काय आहे?
आंदेकर टोळीची सुरुवात 1970 च्या दशकात बालकृष्ण (बाळू) आंदेकर यांच्या चाकू हल्ल्याने झाली. नंतर सूर्यकांत (बंडू) रणोजी आंदेकर हे नेते झाले, ज्यांना 1985 च्या एका खुन प्रकरणात जन्मठेपेची शिक्षा झाली. जेलमधूनही त्यांनी टोळी चालवली. ही टोळी पुण्याच्या मध्यवर्ती भागात अवैध कारभार, खुन व वसुलीसाठी कुप्रसिद्ध आहे. बंडू आंदेकर (68) हे मुख्य नेते असून, त्यांचा मुलगा कृष्णा आंदेकर आणि इतर कुटुंबीय सक्रिय आहेत.

कोमकर कुटुंबाचा या वादात काय संबंध आहे?
कोमकर कुटुंब हे आंदेकर कुटुंबाशी लग्नसंबंध जोडलेले आहे. बंडू आंदेकरांच्या दोन मुलींचे लग्न जयंत आणि गणेश कोमकर यांच्याशी झाले आहे. मात्र, नाना पेठमधील जनरल स्टोअरवर महानगरपालिकेच्या अतिक्रमण कारवाईने सुरू झालेल्या मालमत्ता वादाने संघर्ष वाढला. संजीवनी कोमकर (जयंतची पत्नी) आणि गणेश कोमकर हे मुख्य आरोपी म्हणून ओळखले जातात. 2023 मध्ये आंदेकर टोळीने सोमनाथ गायकवाडच्या टोळीचा निकील अखाडे याची हत्या केली, ज्यामुळे कोमकर-गायकवाड युती मजबूत झाली.

About the Author

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

...Read More

