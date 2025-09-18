Pune Gang War: आयुष कोमकर हत्या प्रकरणात पोलिसांची मोठी कारवाई, मामी पोलिसांच्या रडारवर, वनराज आंदेकरच्या पत्नीची नेमकी भूमिका काय?

वनराज आंदेकरच्या हत्येचा बदला घेण्यासाठी आंदेकर टोळीने गणेश कोमकरच्या 18 वर्षीय मुलाची गोविंदा उर्फ आयुष कोमकरची हत्या केली. यामुळे पुण्यात पुन्हा एकदा आंदेकर-कोमकर वादाची ठिणगी पेटली आहे. आता या प्रकरणात पोलिसांनी आणखी एका व्यक्तीला ताब्यात घेतलं आहे. ती व्यक्ती दुसरी तिसरी कुणी नसून आयुषची मामी म्हणजे वनराज आंदेकरची पत्नी सोनाली आंदेकरला अटक केल्या आहेत.
माजी नगरसेवकवनराज आंदेकर याची बायको सोनाली आंदेकर हिला पोलिसांनी ताब्यात घेतलं आहे. या प्रकरणी पोलिसांनी सोनालीसोबतच कृष्णा आंदेकरच्या पत्नीला म्हणजे प्रियंका आंदेकरला देखील ताब्यात घेतल्याची माहिती मिळाली आहे. आयुष कोमकरच्या हत्येप्रकरणी संपूर्ण आंदेकर कुटुंब पोलिसांच्या ताब्यात आहे.
बंडू आंदेकर, कृष्णा आंदेकर, शिवम आंदेकर, अभिषेक आंदेकर, शिवराज आंदेकर, लक्ष्मी आंदेकर, तुषार वाडेकर, स्वराज वाडेकर, वृंदावनी वाडेकर, अमन पठाण, यश पाटील, मित पाठोळे आणि सुजल मिरगू अशी आरोपींची नावे आहेत.
याशिवाय पोलिसांनी कारवाई करत आंदेकर कुटुंबाची सगळी बँक खाती, लॅाकर सील केली आहेत. सगळ्या मालमत्तांची माहिती नोंदणी महानिरीक्षकांकडून घेऊन फॅारेन्सिक ॲाडिटर द्वारा तपास सुरू आहे. तसेच, जप्तीची कारवाई होणार असल्याचीही माहिती आहे.
आयुष कोमकर कोण होते आणि त्याची हत्या कशी झाली?
आयुष उर्फ गोविंद गणेश कोमकर (१८ वर्षे, अभियांत्रिकी विद्यार्थी) हे गणेश कोमकर यांचे पुत्र होते. ते बंडू आंदेकर यांच्या कन्या कल्याणी कोमकर यांचे पुत्र होते. ५ सप्टेंबर २०२५ रोजी संध्याकाळी साडेसात वाजता, तो त्याच्या धाकट्या भावासोबत घरी परतत असताना भवानी पेठेतील लक्ष्मी कॉम्प्लेक्सच्या पार्किंगमध्ये दोन शस्त्र धारकांकडून (अमन युसुफ पठाण उर्फ खान आणि यश सिद्धेश्वर पाटील) त्याच्यावर अनेक गोळ्या झाडल्या. आयुष जागीच मृत्युमुखी पडला. सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये हल्लेखोर दिसत आहेत. पोस्टमॉर्टममध्ये ९ गोळ्या त्याच्या शरीरातून सापडल्या.
वनराज आंदेकर कोण होते आणि त्याची हत्या कशी झाली?
वनराज आंदेकर हे बंडू आंदेकर यांचे पुत्र आणि माजी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष (एनसीपी) नगरसेवक होते. त्यांचा खून १ सप्टेंबर २०२४ रोजी नाना पेठेतील त्यांच्या निवासाजवळ झाला. त्यांच्यावर गोळ्या झाडून हत्या करण्यात आली. मुख्य आरोपी म्हणून गणेश कोमकर (आयुषचे वडील), त्याचा भाऊ जयंत कोमकर, संजिवनी कोमकर (वनराजची बहीण) आणि सोमनाथ गायकवाड (माजी सहकारी, नंतर प्रतिस्पर्धी) यांना अटक झाली. हे प्रकरण मालमत्ता विवाद (दुकानाकडे अतिक्रमणकारक विभागाने तोडफोड केल्याचा आरोप) आणि कौटुंबिक वैमनस्यातून घडले.
हे प्रकरण पुणे गँग वॉरशी कसे जोडलेले आहे?
हे प्रकरण आंदेकर टोळीतील अंतर्गत फूट आणि टोळी युद्धाचे उदाहरण आहे. बंडू आंदेकर यांच्या टोळीने ४० वर्षांपासून पुणे मध्यवर्ती भागात (नाना पेठ, भवानी पेठ) वर्चस्व राखले आहे. वनराजच्या खुनानंतर (ज्यात गणेश कोमकरचा हात होता), आंदेकर टोळीने बदला म्हणून आयुषचा खून केला. हे कौटुंबिक वाद (मालमत्ता, दुकान तोडफोड) आणि टोळी प्रतिस्पर्धेपासून (सोमनाथ गायकवाड गट) उद्भवले. पुणे पोलिस आयुक्त अमितेश कुमार यांनी याला "गँग वॉर" म्हटले असले तरी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नाकारले की, हे वैयक्तिक शत्रुत्व आहे, पण कठोर कारवाईची घोषणा केली: "कोणी डोकं वर काढलं तर ते कापलं जाईल."