English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Pune Andekar Gang : आंदेकर टोळीच्या पोलिसांनी मुसक्या आवळल्या, अडचणीत वाढ

पुण्यात आंदेकर टोळीने संपूर्ण महाराष्ट्राला हादरवून टाकलं आहे. आंदेकर टोळीविरोधात पुणे पोलिस आक्रमक झाले आहे. मोठ्या कारवाईला सुरुवात केली आहे. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Oct 1, 2025, 06:48 PM IST
Pune Andekar Gang : आंदेकर टोळीच्या पोलिसांनी मुसक्या आवळल्या, अडचणीत वाढ
Pune Andekar Gang Story

पुण्यात आयुष कोमकर हत्या प्रकरणात मोठ्या हालचाली पाहायला मिळाल्या. पुणे पोलिसांनी आजोबा आणि गुंड बंडू आंदेकरला अटक केली. आयुष कोमकरची हत्या करुन आंदेकर टोळीने वनराज आंदेकरच्या हत्येचा बदला घेतल्याच म्हटलं जातंय. गेल्यावर्षी वनराज आंदेकरचा खून करुन हत्या करण्यात आली होती. या हत्येप्रकरणी गणेश कोमकर पोलिसांच्या ताब्यात आहे. आयुष कोमकर हा गणेश कोमकरचा मुलगा. 

Add Zee News as a Preferred Source

आंदेकर टोळीला अटक केल्यानंतर आता आणखी काही माहिती समोर येत आहे. यामध्ये पोलिसांनी आंदेकर टोळीला मूळापासून नष्ट करण्याच ठरवलं आहे. कुख्यात आंदेकर टोळीचा कायमचा बंदोबस्त करण्यासाठी पुणे पोलिसांकडून पावली उचलली जात आहे..समर्थ पोलीस ठाण्यात या टोळीविरुद्ध आणखी दोन गुन्हे दाखल झाले आहेत. त्यात अनधिकृत बांधकाम आणि खंडणी मागणी या गंभीर प्रकरणांचा समावेश आहे.

पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, 2017 पासून आंदेकर टोळीने एका व्यावसायिकाला सतत त्रास देत त्याच्याकडून तब्बल दीड कोटी रुपयांची खंडणी उकळली. व्यवसायात अडथळे निर्माण होऊ नयेत तसेच टोळी कडून ‘प्रोटेक्शन’ मिळावे, या कारणावरून ही रक्कम मागण्यात आली होती. यापूर्वीच बंडू आंदेकरसह २० जणांवर महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायदा (मोका) अंतर्गत कठोर कारवाई करण्यात आली आहे. तरीही नव्या तक्रारी व पुरावे समोर आल्यानंतर पोलिसांनी आणखी दोन गुन्हे दाखल केले आहेत.

शहरातील बांधकाम व्यवसाय, स्थानिक व्यावसायिक आणि नागरी भागांमध्ये या टोळीने बेकायदेशीर दबदबा निर्माण केला होता. खंडणीसाठी दडपशाही, धमक्या आणि अनधिकृत बांधकामांमुळे नागरिक त्रस्त झाले होते. या नव्या कारवाईनंतर आंदेकर टोळीच्या अडचणींमध्ये आणखी वाढ झाली असून पुढील तपासातून अजून काही गंभीर गुन्हे समोर येण्याची शक्यता पोलिसांनी व्यक्त केली आहे."

FAQ 

आंदेकर गँग म्हणजे काय आणि त्यांची सुरुवात कशी झाली?
आंदेकर गँग ही पुण्यातील नानापेठ भागातील कुटुंब-आधारित गुंडा संघटना आहे, जी खंडणी आकारणी, हत्या आणि दंगलीसाठी कुख्यात आहे. 1970 च्या दशकात आंदेकर कुटुंब भांडी विक्रीच्या व्यवसायात (नवीन भांडी जुन्या कपड्यांसाठी बदलणे) होते. बालू अंधेकरने (बंडूचा भाऊ) 1970 मध्ये एका स्थानिक गुंड्यावर हल्ला करून त्याचा बोट मोडली, ज्यामुळे त्याने गँग तयार केला आणि खंडणी आकारण्यास सुरुवात केली. 1975 मध्ये इतर गुंड्यांशी संघर्षात त्यांनी वर्चस्व मिळवले.

गँगचे प्रमुख सदस्य कोण आहेत?
सध्याचा नेते बंडू अंधेकर (68) आहे, ज्याच्यावर17 केसेस आहेत. त्यांचे मुले वनराज (मृत, माजी NCP नगरसेवक) आणि कृष्णा (40); चुलत भाऊ शिवम (31), शिवराज (29), अभिषेक (21); आई लक्ष्मी (60) आणि बहीण वृंदावनी वाडेकर (40) आणि तिची मुले हे मुख्य सदस्य आहेत. कुटुंबातील उदयकांत आणि रामकांत हे माजी PMC नगरसेवक आहेत.

अलीकडील घटना काय घडल्या?
1 सप्टेंबर 2024 रोजी बंडूचा मुलगा वनराज अंधेकर (40) याची नानापेठजवळ गोळ्या घालून हत्या झाली, ज्यात कुटुंबातील वाद आणि माजी सहकाऱ्यांचा हात होता. 5 सप्टेंबर 2025 रोजी बदला म्हणून गणेश कोमकरचा मुलगा आयुष कोमकर 18) याची भवानी पेठेत हत्या झाली, ज्यात बंडू आणि इतरांचा संशय आहे. यामुळे नानापेठेत गँग वॉर सुरू झाला आणि अनेक अटक्या झाल्या.

About the Author

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

...Read More

Tags:
Andekar familyHouse DemolishedpmcPune Policebandu andekar

इतर बातम्या

महापुरानं सर्वस्व हिरावल्याने जाधव कुटुंब हतबल, नांदेडच्या...

महाराष्ट्र बातम्या