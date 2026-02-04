मंत्री गुलाबराव पाटील यांचे हवाई उड्डाण रद्द, ऐनवेळी...

English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Gulabrao Patil Flight Cancelled :  राज्यात आता सगळीकडे ZP इलेक्शनची तयारी अंतिम टप्प्यात आहे. असं असताना अनेक मंत्री विमान प्रवास करत आहे. मात्र या विमान प्रवासाबाबत अनेकांच्या मनात धडकी निर्माण झाली आहे. विमान प्रवासासंदर्भात वेगवेगळ्या अपडेट येत आहेत. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Feb 4, 2026, 08:46 PM IST
Gulabrao Patil Flight Cancelled  राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचं नुकतंच विमान अपघातात निधन झालं आहे. जिल्हा परिषद निवडणुकीच्या प्रचारासाठी अजित पवार बारामतीला जात होते. बारामतीत लँड होत असताना हा अपघात झाला. या अपघातात अजित पवारांसह 4 जणांचा मृत्यू झाला आहे. यानंतर मंत्र्यांचे विमान प्रवासाबाबत अनेक बातम्या समोर येत आहेत. मंत्री गुलाबराव पाटील यांचं हवाई उड्डाण ऐनवेळी रद्द करण्यात आलं.

जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकीच्या प्रचारासाठी मंत्री गुलाबराव पाटील हे आज लातूर जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर आले होते. दिवसभर त्यांच्या सभा पार पडल्या कार्यकर्त्यांशी संवाद ही गुलाबराव पाटील यांनी साधला त्यानंतर ते लातूर विमानतळाकडे रवाना झाले. पण क्लिअरन्स न मिळाल्यामुळे हवाई उड्डाण ऐनवेळी रद्द करण्यात आले आहे. हैदराबाद, बिदर आणि चेन्नई येथून आवश्यक परवानगी न मिळाल्याने उड्डाण रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती देण्यात आली आहे. उड्डाण रद्द झाल्यानंतर मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी तात्काळ निर्णय घेत रस्ते मार्गाने संभाजीनगरकडे प्रस्थान केले आहे. गुलाबराव पाटील यांचे ते विमान सहा आसन क्षमतेचे आहे. विमान उड्डाणासाठी सज्ज होते, मात्र क्लिअरन्सअभावी विमानतळावरच थांबाव लागलं आहे.

लातूर दौऱ्यावर असलेल्या मंत्र्यांचे परतीचे विमान उड्डाण रद्द झाल्याने त्यांना रस्तेमार्गे प्रवास करावा लागला. एव्होसेट (Avocet) एव्हिएशन कंपनीच्या सहा आसनी विमानाला हैदराबाद, बिदर आणि चेन्नई येथून आवश्यक तांत्रिक क्लिअरन्स वेळेत मिळाला नाही. साडेचारची वेळ उलटून पाच वाजेपर्यंत प्रतीक्षा केल्यानंतरही परवानगी न मिळाल्याने वैमानिकाने उड्डाणास असमर्थता दर्शवली.  लातूर विमानतळावर रात्रीच्या वेळी विमान उड्डाण करण्यासाठी आवश्यक 'नाईट लँडिंग' किंवा प्रगत यंत्रणा नसल्याने उड्डाण रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. विमान उड्डाण रद्द झाल्यामुळे मंत्री गुलाबराव पाटील अखेर लातूरहून चारचाकी वाहनाने छत्रपती संभाजीनगरकडे रवाना झाले. ते लातूर जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकीच्या प्रचारासाठी आले होते.

