/महाराष्ट्रात मोठा राजकीय ड्रामा! रायगडमध्ये शिवसेनेच्या हातात आलेली सत्ता सुनील तटकरे यांनी 4 दिवसात घालवली

Maharashtra Politics : रायगड जिल्हयात आज नाट्यमय राजकीय घडामोडी घडल्या. चारच दिवसांपूर्वी म्हसळा नगरपंचायतीच्या नगराधयक्षपदी विराजमान झालेले शिवसेनेचे शाहीद जंजीरकर यांनी आज नगराध्यक्षपदाचा तडकाफडकी राजीनामा जिल्हाधिकारी यांच्याकडे सोपवला. आजच्या या उलथापालथीची रायगडच्या राजकीय वर्तुळात जोरदार चर्चा सुरू आहे. सुनील तटकरे यांच्या राजकीय गुगलीवर शिवसेनेची विकेट निघाल्याचे बोलले जात आहे. म्हसळा नगराध्यक्षपद राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे जाणार असल्याची चर्चा सुरू आहे.
चारच दिवसांपूर्वी म्हसळा नगरपंचायतीच्या नगराध्यक्षपदी विराजमान झालेले शिवसेनेचे शाहीद जंजीरकर यांनी आज नगराध्यक्षपदाचा तडकाफडकी राजीनामा जिल्हाधिकारी यांच्याकडे सोपवला. आजच्या या उलथापालथीची रायगडच्या राजकीय वर्तुळात जोरदार चर्चा सुरू असून सुनील तटकरे यांच्या राजकीय गुगलीवर शिवसेनेची विकेट निघाल्याचे बोलले जात आहे. सुनील तटकरे आणि भरत गोगावले यांच्यातील शहकाटशहाच्या राजकारणात कार्यकर्त्यांचे मात्र सँडवीच होत असल्याचे दिसत आहे.
वरीष्ठांच्या आदेशानुसार आपण राजीनामा देत असल्याचे शाहीद जंजीरकर यांनी एका वाक्यात सांगून टाकले. म्हसळा नगर पंचायतीवर गेली 10 वर्षे राष्ट्रवादी कॉंग्रेसची निर्विवाद सत्ता होती. मात्र सहा महिन्यांपूर्वी राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या सात नगरसेवकांनी शिवसेनेत प्रवेश करून सुनील तटकरे यांना मोठा धकका दिला. या सात नगरसेवकांच्या विरोधात राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने जिल्हाधिकारी यांच्याकडे अपात्रता याचिका दाखल केली. त्यावरील सुनावणी पूर्ण होवून जिल्हाधिकारी यांनी या सातही नगरसेवकांना अपात्र ठरवले. दरम्यानच्या काळात म्हसळा नगर पंचायतीच्या नगराध्यक्षपदाची निवडणूक जाहीर झाली. त्यामुळे या अपात्र नगरसेवकांचा जीव टांगणीला लागला. जिलहाधिकारी यांच्या निर्णयाविरोधात त्यांनी नगरविकास विभागाकडे अपील केले. त्यावर सुनावणी होवून जिल्हाधिकारी यांच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यात आली. त्यामुळे या सातही नगरसेवकांना मोठा दिलासा मिळाला.
गुरूवारी म्हसळा नगरपंचायतीच्या नगराध्यक्षपदाची निवडणूक झाली. या निवडणूकीत शिवसेनेने शाहीद जंजीरकर यांना उमेदवारी दिली. त्यांनी कॉंग्रेस नगरसेवकांच्या मदतीने राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे उमेदवार सुनील शेडगे यांचा 9 विरूद्ध 6 मतांनी पराभव केला आणि शाहीद जंजीरकर नगराध्यक्ष पदी विराजमान झाले. त्यानंतर शिवसेनेच्या कार्यकर्त्यांनी एकच जल्लोष केला. म्हसळा नगरपंचायतीवर पहिल्यांदाच भगवा फडकल्याचा आनंद साजरा केला. नगराध्यक्षांच्या दालनातील सुनील तटकरे यांची तसबीर हलवून तेथे एकनाथ शिंदे आणि बॅ. ए. आर. अंतुले यांच्या तसबीरी लावल्या.
म्हसळयातील सत्तेवरून सुरू असलेले राजकारण हे खसदार सुनील तटकरे आणि मंत्री भरत गोगावले यांच्यातील शहकाटशहाचा परीपाक आहे. म्हसळा नगरपंचायतीवर भगवा फडकावून मंत्री भरत गोगावले यांनी सुनील तटकरे यांना क्लीनबोल्ड केले होते. मात्र चारच दिवसात सुनील तटकरे यांच्या गुगलीने शिवसेनेची विकेट घेतली. शिवसेनेच्या विजयाचा उधळलेला गुलाल खाली बसण्यापूर्वी नगराध्यक्ष जंजीरकर यांच्यावर राजीनामा देण्याची नामुष्की आली.
जिल्हा परीषद निवडणूकीनंतर जिल्हयात शिवसेना, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस आणि भाजपा यांनी एकत्र येत सत्ता स्थापन केली. तेव्हापासून जिल्हयात सामंजस्याचे राजकारण करण्याचा नि र्णय या तीनही पक्षांनी घेतला होता. परंतु म्हसळा नगराध्यक्षपदावरून पुन्हा एकदा ठिणगी पडली आहे. म्हसळा नगराध्यक्ष पदाबाबतही नगराध्यक्षपदाच्या निवडणूकीपूर्वी सामंजस्याची भूमिका घेण्याचा प्रयत्न झाला होता. परंतु तो असफल ठरला. आता पुन्हा एकदा सुनील तटकरे आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यातील चर्चेअंती समेट झाल्याची चर्चा झाल्याची राजकीय वर्तुळात सुरू आहे. म्हसळा नगरपंचायतीची चालू टर्म संपायला सात महिने उरले आहेत. यात सुरूवातीचे तीन महिने राष्ट्रवादी कॉंग्रेस आणि नंतरचे चार महिने शिवसेनेला नगराध्यक्षपद असा तोडगा निघाल्याचे सांगितले जाते.