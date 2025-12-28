English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
महाराष्ट्रात पुन्हा मोठा राजकीय भूकपं! महाविकास आघाडी फुटल्यानंतर आता महायुती तुटणार? भाजप आणि शिवसेना यांच्यात...

 महाविकास आघाडी फुटल्यानंतर आता महायुती तुटणार असल्याची चर्चा आहे. महापालिका निवडणुकीच्या अनुषंगाने महाराष्ट्रात मोठ्या राजकीय घडामोडी घडत आहेत. 

वनिता कांबळे | Updated: Dec 28, 2025, 03:25 PM IST
BMC Election 2026:  महाराष्ट्रात महापालिका निवडणुकांचे बिगुल वाजले आहे.  29 महापालिकांसाठी निवडणुका होणार आहेत. महापालिका निवडणुकांच्या अनुषंगाने मोठ्या राजकीय घडामोडी घडत आहेत. ठाकरेंच्या युतीमुळे महाविकास आघाडी फुटली आहे. काँग्रेस पक्ष महाविकास आघाडीतून बाहर पडला आहे.  महाराष्ट्रात पुन्हा मोठा राजकीय भूकप होण्याची शक्यता आहे. महाविकास आघाडी फुटल्यानंतर आता महायुती तुटणार असल्याची चर्चा आहे. 

पुण्यात अजित पवार यांची राष्ट्रवादी आणि एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेतील युतीच्या चर्चेला वेग आहे.  रात्री उशिरा अजित पवार यांच्याकडून शिवसेनेच्या एका नेत्याला फोन गेला.  दोन्ही पक्षातील महत्वाच्या व्यक्तींची भेट होण्याची शक्यता आहे.  अजित पवार एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत निवडणूक लढण्यास सकारात्मक आहेत.  अजित पवार शिवसेनेला 40 ते 45 जागा देण्यास तयार आहेत.   दुसरीकडे जागा वाटपात भाजप आणि शिवसेना यांच्यात तोडगा निघत नसल्याने युती तुटणार अशी शक्यता निर्माण झाली आहे. 

मुंबईत भाजप, शिवसेनेचं 207 जागांवर एकमत झाल्याचं भाजपचे मुंबई अध्यक्ष अमित साटम यांनी सांगितलं. तर उर्वरित 20 जागांबाबत चर्चा सुरु असल्याची माहिती त्यांनी दिली. भाजपला 128 जागा आणि शिवसेनेला 79 जागांवर आतापर्यंत एकमत झाल्याचं त्यांनी सांगितलं. सर्व मित्र पक्षांना समाधानकारक जागा दिल्या जाणार असल्याचंही सामट यांनी स्पष्ट केलं. महायुतीच्या जागावाटपाबाबत रंगशारदामध्ये बैठकीत हा निर्णय झाला. 

मुंबईत राष्ट्रवादी काँग्रेस स्वबळावर लढणार आहे.. मुंबईत राष्ट्रवादी जवळपास 50 जागांवर लढणार आहे.. राष्ट्रवादीनं मुंबईची धुरा नवाब मलिकांकडे दिलीय. त्यामुळे भाजप आणि शिवसेनेनं विरोध केलाय. त्यामुळे महायुतीत एकत्र असलेली राष्ट्रवादी मुंबईत स्वबळावर लढणार आहे. राष्ट्रवादीच्या उमेदवारांची पहिली यादी आज येण्याची शक्यता आहे.
दरम्यान, मुंबई महापालिका निवडणुकीत नवं राजकीय समिकरण जुळून आलंय.  काँग्रेस आणि वंचित बहुजन विकास आघाडी एकत्र निवडणूक लढवणार आहेत.. मंबईत दोन्ही पक्षांमध्ये झालेल्या बैठकीत या वर शिक्कामोर्तब करण्यात आलं. त्यानंतर झालेल्या संयुक्त पत्रकार परिषदेत दोन्ही पक्षांनी नव्या आघाडीची घोषणा केली.. मुंबईत 227 जागांपैकी वंचित बहुजन विकास आघाडी 62 जागा लढवणार असून उर्वरित जागा काँग्रेस लढवणार असल्याचं यावेळी जाहिर करण्यात आलं. 

