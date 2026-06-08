/मोठा पक्ष फुटला, 29 पैकी 20 खासदार BJP सोबत, दिल्लीत मोठा राजकीय भूकंप, हादरा महाराष्ट्राला, शिंदेची ताकद एका झटक्यात कमी होणार?

Mamata Banerjee TMC crisis: भारतात मोठा राजकीय भूकंप झाला आहे. याचा केंद्र बिंदू दिल्लीत असला तरी याचा हादरा महाराष्ट्राला बसणार आहे. भारतातील सर्वात मोठा पक्ष फुटला आहे. हा पक्ष दुसरा तिसरा कोणता नसून ममता बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वाखालील तृणमूल काँग्रेस (TMC) पक्ष आहे. TMC पक्षाचे 29 पैकी 20 खासदार फुटले आहेत. हे 20 खासदार भाजपसोबतच्या एनडीएमध्ये सामील होणार आहेत. यामुळे भारताचे राजकारण बदलणार आहे.
सध्या पश्चिम बंगालच्या राजकारणात धक्कादायक घडामोडी घडत आहेत. निवडणुकीतील पराभवानंतर माजी मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांना आणकी एक मोठा धक्का बसला आहे. ममता बॅनर्जी यांच्या तृणमूल काँग्रेस (TMC) पक्षात उभी फूट पडली आहे. टीएमसीचे ज्येष्ठ नेते आणि शक्तिशाली राज्यसभा खासदार सुखेंदू शेखर रॉय यांनी पक्षाच्या प्राथमिक सदस्यत्वाचा आणि राज्यसभा खासदार पदाचा राजीनामा दिला आहे. बंडखोर खासदार एक वेगळा गट स्थापन करू शकतात, असे मानले जात आहे.
या राजीनाम्यामुळे टीएमसीमध्ये मोठ्या बंडाचे संकेत मिळाले आहेत. TMC पक्षाचे 20 खासदार ममता बॅनर्जी यांना सोडून राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीत (एनडीए) सामील झाले आहेत. लोकसभा निवडणुकीनंतर विरोधी पक्षाला आणि 'इंडिया' आघाडीला बसलेला हा सर्वात मोठा धक्का मानला जात आहे. वृत्तानुसार, हे सर्व बंडखोर खासदार लवकरच लोकसभा अध्यक्षांची भेट घेऊ शकतात.
सुखेंदू शेखर रॉय हे तृणमूल काँग्रेसमधील सर्वात अनुभवी आणि स्पष्टवक्ते नेत्यांपैकी एक आहेत. त्यांच्या राजीनाम्यामुळे राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. सूत्रांनुसार, सुखेंदू शेखर रॉय हे गेल्या काही काळापासून पक्षात होत असलेल्या काही निर्णयांवर आणि संघटनात्मक बदलांवर असमाधानी होते. पक्ष सोडण्यासोबतच त्यांनी आपल्या राज्यसभा सदस्यत्वाचाही राजीनामा दिला आहे. सुखेंदू यांच्या या निर्णयामुळे टीएमसीमधील धुमसत असलेल्या असंतोषाला आणखी खतपाणी मिळाले आहे.
सुखेंदू शेखर रॉय यांच्या राजीनाम्यानंतर लगेचच 14 टीएमसी खासदारांनी त्यांची भेट घेतली. या गुप्त बैठकीची जोरदार चर्चा रंगली होती. हा वैयक्तिक निर्णय नसून, एक सुनियोजित राजकीय 'बंड' आहे. सुखेंदू शेखर रॉय यांच्या नेतृत्वाखाली एकूण 20 टीएमसी खासदार लोकसभा आणि राज्यसभा दोन्ही सभागृहांच्या सदस्यांस पक्षातू बाहेर पडले. हे सर्व बंडखोर खासदार एनडीएच्या संपर्कात असून लवकरच एनडीएमध्ये सामील होणार आहेत.
पराभवानंतर पक्ष फुटीमुळे ममता बॅनर्जींना मोठा धक्का बसला आहे. आता 29 पैकी 20 खासदार सत्तेत सहभागी होणार आहेत. याचा फटका महाराष्ट्रात एकनाथ शिंदे यांना देखील बसू शकतो. एकनाथ शिंदे यांचे राजकीय वजन कमी होऊ शकते. एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेना पक्षाचे 7 खासदार आहेत. एकनाथ शिंदे सातत्याने दिल्ली दौरे करत असतात. मात्र, आता 20 खासदार असलेल्या TMC वजन दिल्लीत वाढू शकते. यामुळे एकनाथ शिंदे यांचे राजकीय वजन कमी होवू शकते अशी चर्चा राजकीय विश्लेषकांमध्ये रंगली आहे.