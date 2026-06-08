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मोठा पक्ष फुटला, 29 पैकी 20 खासदार BJP सोबत, दिल्लीत मोठा राजकीय भूकंप, हादरा महाराष्ट्राला, शिंदेची ताकद एका झटक्यात कमी होणार?

भारताचे राजकारण एका झटक्यात बदणार आहे. एक मोठा पक्ष फुटला आहे. या पक्षाचे 29 पैकी 20 खासदार NDA मध्ये सामील होणार आहेत.  दिल्लीत मोठा राजकीय भूकंप झाला असून याचा हादरा महाराष्ट्राला बसणार आहे. शिंदेची ताकद एका झटक्यात कमी होणार असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली आहे. 

Written ByVanita Kamble
Published: Jun 08, 2026, 05:54 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 06:33 PM IST
मोठा पक्ष फुटला, 29 पैकी 20 खासदार BJP सोबत, दिल्लीत मोठा राजकीय भूकंप, हादरा महाराष्ट्राला, शिंदेची ताकद एका झटक्यात कमी होणार?

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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