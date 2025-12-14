मुंबईत मोठा राजकीय भूकंप! उद्धव ठाकरें जबरदस्त धक्का, मोठ्या महिला नेता भाजपात प्रवेश करणार

Maharashtra Politics : मुंबई महापालिकेसह राज्यातील सर्व 29 मनपांची निवडणूक एकाच टप्प्यात होण्याची शक्यता आहे. त्यासाठी पुढील आठवड्यात निवडणूक कार्यक्रम जाहीर होण्याची शक्यता आहे. जानेवारी महिन्यातील दुसऱ्या किंवा तिसऱ्या आठवड्याच्या दरम्यान मतदान होईल. एक महिन्याच्या आत महापालिका निवडणुकांची प्रक्रिया पूर्ण केली जाणार असल्याची चर्चा आहे. मुंबई महापालिकेच्या तोंडावर उद्धव ठाकरे गटाला धक्का बसला आहे. ठाकरे गटाच्या नेत्या तेजस्विनी घोसाळकर यांनी मोठा निर्णय घेतला आहे.
तेजस्वी घोसाळकर यांनी मोठा निर्णय घेतला आहे. ठाकरे गटाच्या नेत्या तेजस्विनी घोसाळकर भाजपत प्रवेश करणार आहेत. 15 डिसेंबर रोजी सकाळी दहा वाजता भाजपच्या दादर पक्ष कार्यालयात प्रवेश होणार असल्याची माहिती सुत्रांकडून मिळाली. तेजस्वी घोसाळकर या दिवंगत अभिषेक घोसाळकर यांच्या पत्नी तर माजी आमदार विनोद घोसाळकर यांच्या सून आहेत. मुंबई महापालिकेवर झेंडा फडकावण्यासाठी सगळ्याच पक्षांनी कंबर कसून तयारी सुरु केली. घोसाळकर हे शिवसेना-ठाकरेंसाठी भाजपचा बालेकिल्ला असलेल्या उत्तर मुंबईतलं मोठं नाव आहे. त्यामुळे ठाकरेंचा हा मोठा मासा भाजपच्या गळाला लागला आहे. यामुळे उत्तर मुंबईत भाजपची ताकद आणखी वाढणार आहे.
तेजस्वी यांच्यावर ठाकरे गट सोडण्यासाठी दबाव असल्याचा आरोप त्यांचे सासरे आणि शिवसेना ठाकरे गटाचे उपनेते विनोद घोसाळकर यांनी म्हटलं होतं. त्यातच या नियुक्तीनंतर तेजस्वी घोसाळकरांनीही आपल्या पक्षाला आरसा दाखवणारी पोस्ट केली होती. "सहकारात राजकीय पक्षाचे जोडे बाहेर ठेवून काम करणे हाच खरा सहकार धर्म आहे, त्यामुळे या निर्णयाकडे राजकीय नजरेतून पाहणे अत्यंत चुकीचे ठरेल असं तेजस्वी घोसाळकर यांनी पोस्ट मध्ये म्हंटले होते.
काही दिवसांपूर्वी तेजस्वी घोसाळकर यांनी पक्षातील सर्व पदांचा राजीनामा दिला होता. उद्धव ठाकरेंकडून घोसाळकरांची नाराजी दूर करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. तेजस्वी घोसाळकरांची दहिसर विधानसभा प्रमुखपदी नियुक्ती करण्यात आली. अशातच मुंबै बँकेत तेजस्वी घोसाळकर यांची संचालकपदी निवड करुन भाजपनं मुंबईत मोठी खेळी खेळल्याची चर्चा रंगली होती. गेल्यावर्षी अभिषेक घोसाळकरांची धक्कादायकरित्या फेसबुक लाईव्ह सुरु असतांनाच गोळ्या घालून हत्या झाली. यानंतर अभिषेक घोसाळकरांचे संचालकपद जवळपास वर्षभर रिक्त राहिलं. गेलं वर्षभर रिक्त असणारं हे पद ऐन महापालिका निवडणूकीच्या तोंडावर भरलं गेलं. भाजपने या पदावर तेजस्वी घोसाळकर यांची नियुक्ती केली.