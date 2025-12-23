ठाकरेंच्या युतीमुळे महाविकास आघाडी फुटली, मोठा पक्ष बाहेर पडला, आता शरद पवार गट मोठा निर्णय घेण्याच्या तयारीत, 'ती' ऑफर स्वीकारली

BMC Election 2026: ठाकरे बंधूंच्या युतीमुळे महाविकास आघाडीत बिघाडी झाली आहे. ठाकरेंच्या युतीमुळे महाविकासआघाडी फुटली आहे. उद्धव-राज ठाकरेंच्या राजकीय युतीमुळे काँग्रेसने मोठा निर्णय घेतला आहे. काँग्रेस पक्ष महाविकास आघाडीतून बाहरे पडला आहे. काँग्रसेने मुंबई महापालिका निवडणुका स्वबळावर लढण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. यानंतर आता शरद पवार गट मोठा निर्णय घेण्याच्या तयारीत आहे. यामुळे आता शरद पवार गट काय निर्णय घेणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
ठाकरेंची शिवसेना, शरद पवारांची राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस हे महाविकास आघाडीत प्रमुख घटक पक्ष आहेत. राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे यांची युती झाल्यामुळे महाविकास आघाडीत फूट पडली आहे. राज ठाकरेंच्या मनसेला सोबत घेण्यास काँग्रेसने जाहीर विरोध दर्शवला. राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाने ठाकरे बंधूंसोबत जाण्याचा निर्णय घेतला. उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरेंशी युती करण्यासाठी राष्ट्रवादीच्या (SP) मुंबईतील स्थानिक नेत्यांनी सहमती दर्शवली.
उद्धव ठाकरे मात्र, राज ठाकरेंना सोबत घेण्यावर ठाम राहिले. राज ठाकरेंना सोबत घेतल्यामुळे काँग्रेसने महाविकास आघाडीतून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला. ठाकरे बंधुंसोबत जायचं की नाही याचा अंतीम फैसला काँग्रसेने जाहीर केला. काँग्रसेचे महाराष्ट्राचे प्रभारी रमेश चेन्नीथला मुंबई दौऱ्यावर आले. यावेळी मुंबईत काँग्रेसची चेन्नीथला यांच्या नेतृत्वाखाली महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. मुंबईमध्ये काँग्रेस स्वबळावर लढणार आहे. रमेश चेन्निथला यांनी ही घोषणा केली. मुंबईत काँग्रेस महाविकास आघाडीतून बाहेर पडली आहे. स्वबळावर लढणं कार्यकर्त्यांची इच्छा होती. 'कार्यकर्त्यांच्या भावना लक्षात घेऊन निर्णय घेतल्याचे चेन्निथला यांनी स्पष्ट केले.
मनसे, शिवसेना यांच्यात जागावाटपावरुन चर्चा सुरु आहे. जागा वाटपात राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाला ठाकरे बंधू स्थान देतील असे सांगण्यात आले. प्रत्यक्षात जागा वाटपावर चर्चा सुरु झाल्यावर ठाकरे बंधू मुंबईत राष्ट्रवादी काॅग्रेस शरद पवार पक्षाला केवळ 15 च्या आसपास जागांचा प्रस्ताव देत आहे. यामुळे शरद पवार गट आता काँग्रेससोबत चर्चा करणार असल्याची माहिती आहे. ठाकरे बंधुंसोबत युती करायची असेल तर किमान 25 च्या वर जागा दिल्या जाव्यात, अशी शरद पवार गटाची मागणी आहे. महाविकास आघाडीतून बाहरे पडल्यावर काँग्रेसने राष्ट्रवादीला (SP) आघाडीबाबत चर्चा करण्याची ऑफर दिली होती. मात्र, यावर कुठलाही निर्णय राष्ट्रवादी (SP)ने घेतलेला नव्हता. आता मात्र, राष्ट्रवादीने काँग्रेसची ऑफर स्विकारल्याचे दिसत आहे. राष्ट्रवादीने कॉंग्रेसच्या मुंबई अध्यक्षा वर्षा गायकवाड यांच्याशी युतीबाबत चर्चा केली आली आहे.
राष्ट्रवादी शरद पवार गटाचे शिष्टमंडळ मुंबई काँग्रेस अध्यक्षा वर्षा गायकवाड यांच्या भेटीला गेले. जागावाटपाच्या संदर्भात चर्चा होणार असल्याचे समजते. राष्ट्रवादी शरद पवार गटाचा प्रस्ताव घेऊन काँग्रेससोबत चर्चा करणार. राष्ट्रवादी कडून मुंबई अध्यक्ष राखीताई जाधव जिल्हाध्यक्ष माजी आमदार मिलिंद अण्णा कांबळे, धनजंय दादा पिसाळ, अजितराव राणे , आरिफ सय्यद, रुपेश खांडगे, ॲड अमोल मातेले यांचे शिष्टमंडळ वर्षा गायकवाड यांच्या भेटीला गेले. तर, काँग्रेसकडून वर्षा गायकवाड, अमिन पटेल, सचिन सावंत उपस्थित होते.