English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • महाराष्ट्र बातम्या
  • ...तर आमचा महापौर होईल; उद्धव ठाकरे यांच्या एका वाक्यामुळे महाराष्ट्राच्या राजकारणात खळबळ; सगळी गणितं एका झटक्यात फिरणार?

...तर आमचा महापौर होईल; उद्धव ठाकरे यांच्या एका वाक्यामुळे महाराष्ट्राच्या राजकारणात खळबळ; सगळी गणितं एका झटक्यात फिरणार?

 मुंबईत उद्धव ठाकरेंचे 65 नगरसेवक आहेत. एवढी कमी सदस्यसंख्या असतानाही उद्धव ठाकरे यांनी महापौर पदाबाबत  मोठे वक्तव्य केले आहे. 

वनिता कांबळे | Updated: Jan 17, 2026, 04:24 PM IST
...तर आमचा महापौर होईल; उद्धव ठाकरे यांच्या एका वाक्यामुळे महाराष्ट्राच्या राजकारणात खळबळ; सगळी गणितं एका झटक्यात फिरणार?

Big political statement by Uddhav Thackeray : मुंबई महापालिकेवर भाजपा - शिवसेना महायुतीचा झेंडा फडकल आहे. मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीत भाजपा - शिवसेना महायुतीने स्पष्ट बहुमत मिळवले आहे. यामुळे मुंबईत भाजपा - शिवसेना महायुतीचाच महापौर होणार हे निश्चित आहे. भाजप आणि शिंदेच्या शिवसेनेत महापौर पदावरुन रस्सीखेच सुरु आहे. सत्ता महायुतीची असली तर महापौर भाजपचा की शिंदेच्या शिवसेनेचा यावरुन मतभेद होण्याची शक्यता आहे. अशातच  उद्धव ठाकरे यांच्या एका वाक्यामुळे महाराष्ट्राच्या राजकारणात खळबळ उडाली आहे. महापौर पदाबाबत उद्धव ठाकरे यांनी मोठे वक्तव्य केले आहे. मुंबईत सगळी गणितं एका झटक्यात फिरणार अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

उद्धव ठाकरे महापौर पदाबाबत काय म्हणाले?

देवाच्या मनात असेल तर आमचा महापौर होईल, असं सूचक विधान उद्धव ठाकरे यांनी केले आहे. आपला महापौर व्हायला पाहिजे हे तर स्वप्न असल्याचंही ते म्हणाले. नवनिर्वाचित नगरसेवकांनी आज मातोश्रीवर जाऊन उद्धव ठाकरे यांची भेट घेतली. विरोधकांनी साम-दाम-दंड-भेद यंत्रणेचा वापर केल्याचा आरोप त्यांनी उद्धव ठाकरेंनी केला. 
कागदावरची शिवसेना संपल्याचं वाटत असेल पण, जमिनीवरची शिवसेना संपलेली नाही. लढाई संपलेली नाही... जिद्द महत्त्वाची आहे आणि या जिद्दीच्या जोरावर आपण पुन्हा जिंकू असा विश्वास उद्धव ठाकरे यांनी व्यक्त केलाय. दरम्यान मुंबईत उद्धव ठाकरेंचे 65 नगरसेवक आहेत. एवढी कमी सदस्यसंख्या असतानाही उद्धव ठाकरेंनी केलेल्या विधानामुळे अनेकांच्या भुवया उंचवल्या आहेत.

राज ठाकरे यांचे मनसैनिकांना भावनिक पत्र 

महानगरपालिका निवडणुकांच्या निकालानंतर मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी मनसैनिकांना भावनिक पत्र लिहिले आहे. यात त्यांनी मनसेला अपेक्षित यश न मिळाल्याचे दु:ख व्यक्त करतानाच, खचून न जाता नव्या जोमाने उभे राहण्याचा निर्धार व्यक्त केला. निवडणुका येतील जातील, मात्र आपला श्वास मराठी आहे हे विसरायचं नाही असं राज ठाकरेंनी म्हटलंय.. तसंच आपले नगरसेवक सत्ताधा-यांना जेरीस आणतील असा विश्वासही राज ठाकरेंनी पोस्टमधून व्यक्त केलाय.. 
मुंबई महापालिकेच्या निकालात महायुतीचा महापौर निश्चित झाला असून, मनसेचे सहा नगरसेवक निवडून आले आहेत. मराठी माणसांसाठीची लढाई आता सुरू झाली आहे, असे म्हणत राज ठाकरेंनी पुढील संघर्षाचे संकेत दिले आहेत.

 

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

...Read More

Tags:
Big political statement by Uddhav ThackerayIndicative statement of Mumbai MayorThackeray about joining Shiv Senaउद्धव ठाकरेमुंबईचा महापौर

इतर बातम्या

जगातील सर्वात मोठा ग्रीन अमोनिया प्लांट भारतातील या राज्यात...

भारत