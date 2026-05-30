मुंबईच्या समुद्रातील कितीही लाटा उसळ्या तरी टेन्शन नाही, पाण्यावर तरंगणारी जगातील पहिली बोट, महाराष्ट्रात 'जल मेट्रो' चा मोठा प्रोजेक्ट

Candela P-12 : मुंबई शहरात वाहतूक कोंडीची समस्या दिवसेंदनवस वाढत आहे. ही वाहतूक कोंडी फोडण्यासाठी जलवाहतूक सुरु केली जाणार आहे. मुंबईच्या समुद्रातील कितीही लाटा उसळ्या तरी टेन्शन नाही. कारण, पाण्यावर तरंगणारी जगातील पहिली बोट महाराष्ट्रात धावणार आहे. मुंबईत 16 मार्गांवर 'जल मेट्रो', धावणार आहे. दोन मार्गांवर ही सेवा सुरू होणार आहे.
मुंबईत जल मेट्रो प्रकल्पातील पहिली मेट्रो मुंबईत दाखल झाली आहे. कॅन्डेला पी-12 इलेक्ट्रिक हायड्रोफॉईल फेरी पहिली बोट जलविमान कंपनीच्या ताफ्यात दाखल झाली आहे. शहरातील जलवाहतुकीच्या विस्ताराच्या दिशेने हे एक महत्त्वाचं पाऊल मानलं जात आहे. 27 मे रोजी ही बोट जवाहरलाल नेहरू बंदरात (JNPT) दाखल आहे. ही कस्टम क्लिअरन्सच्या प्रतीक्षेत असल्याची माहिती मत्स्यव्यवसाय व बंदर विकास मंत्री नितेश राणेंनी दिली आहे.
मुंबई महानगर प्रदेशात सध्या जल मेट्रोचं जाळं विस्तारणार आहे. देशात डिसेंबर महिन्यापर्यंत पहिल्या टप्प्यात जल मेट्रोची वाहतूक सुरू होईल अशी घोषणा केली होती. त्यासाठीच आता हालचाली सुरू झाल्याचे दिसून येत आहे. कस्टम क्लिअरन्स मिळताच कॅन्डेलाची चाचणी केली जाणार आहे. या चाचण्या यशस्वी झाल्यावर पुढील निर्णय घेण्यात येईल. वाहत्या पाण्यातही या बोटमधून सुरक्षितपणे प्रवास करणं शक्य असल्याचा दावा विक्रेत्याने केला आहे. पण मान्सून तोंडावर असल्यामुळे सावधगिरी बाळगण्यासाठी या चाचण्या गरजेच्या आहेत.
पावसाळी हंगामाची सुरुवात आणि समुद्रातील संभाव्य धोके लक्षात घेता रत्नागिरी जिल्ह्यातील 26 मे पासून सर्व प्रकारची प्रवासी जलवाहतूक आणि व्यवसायिक जलक्रीडा प्रकार पूर्णपणे बंद ठेवण्याच्या आदेश महाराष्ट्र सागरी मंडळाने जारी केले आहेत. 31 ऑगस्ट पर्यंत हा आदेश लागू राहणार आहे. महाराष्ट्र सागरी मंडळाच्या रत्नागिरी, मालवण बंदर निरीक्षकांनी काढलेल्या अधिकृत पत्रानुसार 26 मे ते 31 ऑगस्ट या पावसाळी कालावधीत सर्व प्रकारच्या जलक्रीडा,नौका विहार, स्कुबा ड्रायव्हिंग या बंद ठेवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. कोकण किनारपट्टीवर पावसाळ्यात समुद्र प्रचंड खवळलेला असतो अशा स्थितीत पर्यटकांच्या आणि स्थानिक नागरिकांच्या जीवाला धोका निर्माण होऊ नये म्हणून दरवर्षी प्रशासनातर्फे ही खबरदारी घेतली जाते.