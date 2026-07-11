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बाप्पा पावणार! मुंबई-गोवा महामार्गाचा महत्त्वाचा टप्पा ऑगस्टपर्यंत खुला होणार, कोकणवासियांसाठी महत्त्वाची बातमी

रत्नागिरी जिल्ह्यातील सर्वात लांब 95 पिलर असलेला पूल लवकरच खुला होणार आहे. या पुलाचे काम 90 टक्के पूर्ण झाले आहे.

Written ByMansi kshirsagar
Published: Jul 11, 2026, 07:52 PM IST|Updated: Jul 11, 2026, 09:22 PM IST
बाप्पा पावणार! मुंबई-गोवा महामार्गाचा महत्त्वाचा टप्पा ऑगस्टपर्यंत खुला होणार, कोकणवासियांसाठी महत्त्वाची बातमी
Image Credit: big relief for kokankar A key section of the Mumbai-Goa highway to open by August

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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