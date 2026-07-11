/बाप्पा पावणार! मुंबई-गोवा महामार्गाचा महत्त्वाचा टप्पा ऑगस्टपर्यंत खुला होणार, कोकणवासियांसाठी महत्त्वाची बातमी

मुंबई-गोवा महामार्ग गेल्या कित्येक वर्षांपासून रखडला आहे. महामार्गावरील खड्डे आणि अपूर्ण काम यामुळं नागरिकांचा प्रवास अडचणींचा ठरतोय. गणेशोत्सवासाठी जाणाऱ्या नागरिकांना कित्येक तास वाहनांमध्ये बसून राहावे लागते. त्यामुळं मनस्ताप सहन करावा लागत आहे. त्यातच आता एक महत्त्वाची बातमी समोर येत आहे. गणेशोत्वाआधी एक महत्त्वाचा टप्पा पूर्ण होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
रत्नागिरी जिल्ह्यातील चिपळूण उड्डाणपूल पूर्ण होणार आहे. या उड्डाणपुलाचे काम अंतिम टप्प्यात पोहोचले असून गणेशोत्सवापर्यंत काम पूर्ण होण्याची अपेक्षा आहे. चिपळुण उड्डाणपूल हा जिल्ह्यातील सर्वात लांब 95 पिलर असलेला पूल आहे.
मुंबई-गोवा महामार्गावरील अत्यंत महत्त्वाचा प्रकल्प आणि चिपळूण डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर चौक ते प्रांत कार्यालय या अंतरातील जिल्ह्यातील सर्वात मोठ्या ९५ पिलरचा असलेल्या उड्डाणपूलाचे ९०% काम पूर्ण झाले आहे. आगामी दोन महिन्यात उर्वरित काम पूर्ण करून गणेश उत्सवासाठी कोकणात येणाऱ्या गणेश भक्त चाकरमान्यांसाठी हा पूल खुला व्हावा यासाठी संबंधित ठेकेदार कंपनी व प्रशासन प्रयत्न करत आहेत.
त्यामुळं ऑगस्ट महिन्यापर्यंत हा पुल वाहतुकीसाठी उपलब्ध होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. संगमेश्वर येथील सोनवी नदीवरील पुलाच्या पोहोच मार्गाची कामे सध्या वेगात सुरू आहेत. परशुराम घाटात वारंवार दरडी कोसळण्याच्या समस्येवर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांच्याकडे पर्यायी पूल उभारण्याचा प्रस्ताव पाठवला असल्याची माहिती समोर येतेय.
रत्नागिरी जिल्ह्यात आज पावसाने काही प्रमाणात विश्रांती घेतली असली, तरी गेल्या चार-पाच दिवसांच्या मुसळधार पावसाचे परिणाम आता समोर येत आहेत. परशुराम घाटाच्या सुरक्षिततेसाठी उभारण्यात आलेल्या गॅबियन वॉलखालील माती मोठ्या प्रमाणात सरकली असून, पाण्याचा निचरा करण्यासाठी बांधण्यात आलेल्या संरचनेला तडे गेले आहेत. पाणी वाहून नेणाऱ्या काही पायऱ्या वाहून गेल्या असून उर्वरित पायऱ्यांनाही भेगा पडल्याने घाटात दरड कोसळण्याचा धोका पुन्हा वाढला आहे.
रायगड जिल्ह्यातील नागोठणे येथून धक्कादायक बातमी समोर आली आहे. मुंबई-गोवा महामार्गावरील पुलावरील काँक्रीट स्लॅबमधील गॅप वाढत असल्याचे लक्षात आल्यानंतर सुरक्षेच्या कारणास्तव हा पूल वाहतुकीसाठी बंद करण्यात आला आहे. गेल्या चार दिवसांपासून गॅप वाढत असल्याने प्रशासनाने तातडीने निर्णय घेत सर्व वाहतूक सर्व्हिस रोडवरून वळवली आहे. पुलाची तांत्रिक तपासणी सुरू असून दुरुस्तीचे काम हाती घेण्यात येणार आहे.