/वाहनचालकांना मोठा दिलासा; पेट्रोल पंपांवरील UPI व्यवहारांसंदर्भात काय मागणी? जाणून घ्या

पेट्रोल पंपांवर होणाऱ्या UPI आणि इतर डिजिटल पेमेंट व्यवहारांवर आकारण्यात येणाऱ्या एमडीआर म्हणजेच मर्चंट डिस्काऊंट रेटमधून पेट्रोल पंप चालकांना सूट देण्यात यावी, अशी मागणी फेडरेशन ऑफ ऑल महाराष्ट्र पेट्रोल डीलर्स असोसिएशन (FAMPEDA) आणि पेट्रोलियम डीलर्स संघटनांनी केली आहे. विशेषतः दोन हजार रुपयांपेक्षा अधिक रकमेच्या UPI व्यवहारांवर प्रस्तावित असलेल्या पाच रुपयांच्या फ्लॅट चार्जलाही पेट्रोल पंप चालकांचा विरोध आहे. या संदर्भात केंद्रीय अर्थमंत्री, केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया आणि NPCI यांना संघटनेने पत्र पाठवले आहे.
पेट्रोल पंपांवर बहुतांश ग्राहक आपल्या वाहनात दोन हजार रुपयांपेक्षा जास्त किमतीचे इंधन भरतात. त्यामुळे दोन हजार रुपयांपेक्षा अधिक UPI व्यवहारांवर प्रस्तावित पाच रुपयांचा फ्लॅट चार्ज लागू झाल्यास त्याचा मोठा आर्थिक परिणाम पेट्रोल पंप चालकांवर होऊ शकतो, असा दावा पेट्रोल डीलर्स संघटनांनी केला आहे. डिजिटल व्यवहारांना प्रोत्साहन देताना पेट्रोल पंपांसारख्या व्यवसायांना या शुल्कातून वगळावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
पेट्रोल डीलर्सना प्रत्येक लिटर इंधन विक्रीवर निश्चित आणि मर्यादित कमिशन मिळते. डिजिटल पेमेंटची सुविधा देण्यासाठी लागणारा अतिरिक्त खर्च या मर्यादित मार्जिनमधूनच भागवावा लागतो. त्यात MDR किंवा अन्य व्यवहार शुल्काची भर पडल्यास डीलर्सच्या उत्पन्नावर थेट परिणाम होईल, असे संघटनेचे म्हणणे आहे. तसेच डिजिटल पेमेंटचा अतिरिक्त खर्च ग्राहकांकडून वसूल करण्यासाठी इंधनाच्या किमतीत वाढ करण्याचा किंवा स्वतःचे मार्जिन वाढवण्याचा अधिकार डीलर्सना नसल्याचेही संघटनेने स्पष्ट केले आहे.
पेट्रोलियम डीलर्स संघटनांच्या माहितीनुसार, महाराष्ट्रात सुमारे 5 हजार पेट्रोल पंप, तर देशभरात सुमारे 56 हजार पेट्रोल पंप आहेत. या सर्व ठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर डिजिटल व्यवहार होतात. त्यामुळे प्रत्येक व्यवहारावर आकारले जाणारे शुल्क एकत्रितपणे मोठी रक्कम ठरू शकते. परिणामी आधीच मर्यादित असलेल्या डीलर्सच्या मार्जिनवर अतिरिक्त आर्थिक भार पडण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे.
MDR शुल्क आणि प्रस्तावित यूपीआय फ्लॅट चार्जच्या मुद्द्यावर पेट्रोल डीलर्स संघटनांनी केंद्र सरकार, पेट्रोलियम मंत्रालय, अर्थ मंत्रालय, RBI आणि NPCI यांच्याकडे आपली भूमिका मांडली आहे. पेट्रोल पंप हे अत्यावश्यक इंधन सेवा देणारे व्यवसाय असल्याने डिजिटल पेमेंटवरील अतिरिक्त शुल्काचा फेरविचार करावा आणि पेट्रोलियम डीलर्सना त्यातून सूट द्यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
CIPD चे राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय लोध यांनीही पेट्रोल पंपांना डिजिटल पेमेंटवरील MDR शुल्कातून वगळण्याची मागणी केली आहे. पेट्रोल पंपांवर बहुतांश ग्राहक दोन हजार रुपयांपेक्षा अधिक किमतीचे इंधन खरेदी करतात. त्यामुळे प्रस्तावित शुल्क लागू झाल्यास मोठ्या प्रमाणावर व्यवहारांवर त्याचा परिणाम होईल आणि डीलर्सच्या मर्यादित नफ्यावर अतिरिक्त आर्थिक भार पडेल, असे त्यांनी म्हटले आहे. सरकार पेट्रोल डीलर्सच्या या मागणीचा विचार करेल, अशी अपेक्षाही उदय लोध यांनी व्यक्त केली आहे.