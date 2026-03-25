महाराष्ट्रातील 90 लाख शेतकऱ्यांच्या बॅंक खात्यात ₹18000000000, मुख्यमंत्री फडणवीसांकडून विधानसभेच्या शेवटच्या सत्रात मोठी घोषणा!

Namo Shetkari Mahasanman Yojana: विधानसभेच्या बजेट सत्राच्या शेवटच्या आठवड्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शेतकऱ्यांसाठी खूप चांगली बातमी दिली. राज्यातील 90 लाख शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेचा आठवा हप्ता जमा झाल्याची घोषणा त्यांनी केली. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार, कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे आणि इतर अधिकारी यांच्या उपस्थितीत ही घोषणा करण्यात आली. शेतकऱ्यांना तात्काळ आर्थिक मदत मिळावी, हा यामागचा उद्देश आहे.
प्रत्येक शेतकऱ्याला या हप्त्यात 2000 रुपये जमा झाले आहेत. एकूण 90 लाख शेतकऱ्यांच्या खात्यात 1800 कोटी रुपये वर्ग करण्यात आले आहेत. ही रक्कम थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा झाली असल्याने त्यांना लगेच पिकांसाठी, खतांसाठी किंवा घरखर्चासाठी उपयोग होणार आहे. शेतकरी कुटुंबांना ही रक्कम खूप मोठा आधार देणारी ठरेल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात येतोय.
नमो शेतकरी महासन्मान निधी ही योजना शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी सुरू करण्यात आली आहे.ही योजना नियमित हप्त्यांमध्ये सुरु आहे. यात केंद्र सरकारकडून 6000 रुपये आणि राज्य सरकारकडून 6000 रुपये असे एकूण 12 हजार रुपये प्रति शेतकरी दिले जातात. “आपण शेतकऱ्यांसाठी नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना सुरू केली आहे. केंद्र आणि राज्य सरकार मिळून शेतकऱ्यांना ही मदत देत आहे”, अशी माहिती मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिली.
केंद्र आणि राज्य अशा दोन योजनांमधून आतापर्यंत 90 लाख शेतकऱ्यांच्या खात्यात एकूण 54 लाख कोटी रुपये जमा झाले आहेत. यामुळे शेतकऱ्यांना सातत्याने आर्थिक बळ मिळत आहे. आठ हप्ते पूर्ण झाल्याने योजना यशस्वीपणे राबवली जात असल्याचे दिसून येत आहे. शेतकरी आता या पैशाचा वापर पेरणी, सिंचन किंवा इतर गरजांसाठी करू शकणार आहेत.
सरकार शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी सतत प्रयत्न करत आहे. ही योजना शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ करण्यासाठी आणि त्यांच्या आर्थिक अडचणी दूर करण्यासाठी सुरू केलीय असे आश्वासन मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी शेतकऱ्यांना दिले. शेतकरी बांधव-भगिनींना या योजनेचा पूर्ण फायदा घ्या आणि सरकारला सहकार्य करा, असा संदेशही त्यांनी दिला. यामुळे महाराष्ट्रातील शेती क्षेत्र मजबूत होईल आणि शेतकऱ्यांचे जीवन सुखी होईल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात येतोय.