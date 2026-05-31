11th Admission In Maharashtra: विद्यार्थी, पालकांना मोठा दिलासा; शिक्षण विभागाने थेट आदेश काढले

11th Admission In Maharashtra Updates: अकरावी प्रवेश प्रक्रियेसंदर्भात शालेय शिक्षण विभागाने मोठा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे दहावीची परीक्षा दिलेल्या विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळणार असून अकरावीचा प्रवेशाचा मार्ग सुखकर होणार आहे. या निर्णयासंदर्भातील पत्रकच माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या संचालकांनी काढले आहे. नेमका हा निर्णय काय आणि त्याचा कसा फायदा होणार हे समजून घेऊयात...
इयत्ता अकरावी ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रियेत सहभागी विद्यार्थ्यांना दिलासा देण्यासाठी शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांच्या निर्देशानुसार विभागाने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. दहावीचा निकाल जाहीर झाल्यानंतर अनेक विद्यार्थ्यांना अद्याप मूळ गुणपत्रक व शाळा सोडल्याचा दाखला प्राप्त झालेला नसल्याने अकरावी प्रवेश प्रक्रियेत कोणताही अडथळा निर्माण होऊ नये, यासाठी प्रवेश निश्चित करताना ही कागदपत्रे तात्काळ सादर करण्याची सक्ती न करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
याबाबत शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक) यांनी सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक, शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) आणि कनिष्ठ महाविद्यालयांना सूचना जारी केल्या आहेत. सन 2026-27 च्या अकरावी ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रियेअंतर्गत नियमित फेरी क्रमांक 1 सुरू असून 29 मे 2026 रोजी गुणवत्ता यादी जाहीर करण्यात आली आहे.
ज्या विद्यार्थ्यांना संबंधित कागदपत्रे अद्याप प्राप्त झालेली नाहीत, त्यांच्याकडून गुणपत्रक व शाळा सोडल्याचा दाखला उपलब्ध होताच सादर करण्यात येईल, असे हमीपत्र घेऊन प्रवेश निश्चित करता येणार आहे. आधार व्हेरिफाइड विद्यार्थ्यांच्या गुणपत्रिका डिजीलॉकरमध्ये उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. गुणपत्रक आणि शाळा सोडल्याचा दाखला निर्धारित कालावधीत सादर न केल्यास संबंधित विद्यार्थ्यांचा प्रवेश रद्द करण्यात येऊ शकतो, याची जाणीव विद्यार्थी व पालकांना करून देण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत.
#दहावी चा निकाल जाहीर झाल्यानंतर अनेक विद्यार्थ्यांना अद्याप मूळ गुणपत्रक व शाळा सोडल्याचा दाखला प्राप्त झालेला नसल्याने अकरावी प्रवेश प्रक्रियेत कोणताही अडथळा निर्माण होऊ नये, यासाठी प्रवेश निश्चित करताना ही कागदपत्रे तात्काळ सादर करण्याची सक्ती न करण्याचे निर्देश देण्यात आले… — MAHARASHTRA DGIPR (@MahaDGIPR) May 30, 2026
अकरावी प्रवेशासाठी माध्यमिक शिक्षण विभागाने 21 लाख 98 हजार 666 जागा आहेत. प्रवेश प्रक्रियेसाठी नऊ लाखांहून अधिक विद्यार्थ्यांनी अर्जाचा भाग दोन भरून अर्ज लॉक केले आहे. त्यामुळे पहिल्या फेरीत कोणत्या विद्यार्थ्याला कोणत्या कनिष्ठ महाविद्यालयात प्रवेश मिळणार, याकडे लक्ष लागले आहे. प्रवेश प्रक्रियेची पूर्वतयारी 10 एप्रिल ते 20 मे या कालावधीत सुरू होती. त्यानंतर 21 मेपासून पहिल्या फेरीची प्रक्रिया सुरू केली. मात्र, मध्ये तांत्रिक अडथळे निर्माण झाल्याने प्रक्रिया विस्कळीत झाली होती.
पहिल्या फेरीतील प्रवेश प्रक्रिया 29 मे ते 3 जून रोजी सायंकाळी 6 वाजेपर्यंत सुरू राहणार आहे. गुणवत्ता यादीत नाव आलेल्या विद्यार्थ्यांनी संबंधित कनिष्ठ महाविद्यालयात जाऊन आवश्यक कागदपत्रांसह प्रवेश निश्चित करणे अपेक्षित आहे. विद्यार्थ्यांनी प्राधान्यक्रमात पहिल्या क्रमांकावर निवडलेल्या कनिष्ठ महाविद्यालयात प्रवेश घेणे बंधनकारक असणार आहे.